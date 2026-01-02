Tron: Ares kommer til Disney+ neste uke

HQ

Da Disney avslørte premieredatoen for Tron: Ares tilbake i november 2025, spekulerte vi i hva dette ville bety for strømmedatoen for filmen på Disney+. Ettersom strømmepremierer har en tendens til å skje noen uker til en måned etter Disneys standarder, antok vi at Disney kunne se etter å utnytte høytiden og legge filmen på streameren mens fansen søkte etter flikker for å fylle nedetiden i pausen. Men dette endte ikke opp med å være tilfelle.

Disney ønsket tydeligvis ikke å slippe noe kull i strømpene til Disney + -fans, ettersom den kritikerroste filmen(og billettkontorfloppen) i stedet kommer til streamingplattformen litt senere enn forventet. Det har blitt avslørt at strømmepremieren skjer neste uke, nærmere bestemt 7. januar, noe som betyr at du fra og med onsdag i neste uke vil kunne sjekke ut filmen som kanskje bare er den siste spikeren i kisten for den ujevnt presterende serien.

Hvis du ikke gikk på kino for å se Tron: Ares, noe mange tydeligvis ikke gjorde, kan du lese vår anmeldelse av filmen her og se den siste traileren også.