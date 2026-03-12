Vi diskuterer varighet, avslutninger, samleobjekter og mer med utviklerne av Life is Strange: Reunion

HQ

Det er snart tid for Life is Strange: Reunion å debutere på PC, PS5 og Xbox Series X/S. Den 26. mars kommer det etterlengtede, narrativt tunge eventyret, som ser ut til å avslutte sagaen om Max Caulfield og Chloe Price.

Hvis du har holdt deg ivrig oppdatert på Reunion helt siden det ble avslørt tidligere i år , blant annet ved å lese vår siste forhåndsvisning, har du kanskje noen spørsmål om prosjektet, inkludert hvor stort spillet er sammenlignet med de siste oppføringene av Life is Strange: Double Exposure og Life is Strange: True Colors, hva slags samleobjekter som vil bli tilbudt, hvordan avslutningene er innlemmet, og til og med hva du kan forvente av lydsporet. I så fall har vi svar på mange av disse frontene.

Vi har kontaktet utvikleren Deck Nine og utgiveren Square Enix for å få vite mer om Life is Strange: Reunion, og du kan se dette i sin helhet nedenfor i vårt dedikerte og fascinerende intervju.

HQ

Dette er en annonse:

Life is Strange: Reunion blir sett på som slutten på Max og Chloes saga. Når dette er sagt, for de som bare hopper inn, vil det være en oppsummering av alle hendelsene som leder opp til spillet, og hvor viktig er det å spille de tidligere kapitlene før du opplever Reunion?

Life is Strange: Reunion Reunion er designet for å ønske både gamle fans og spillere som opplever dette spillet som sitt første kapittel i Max og Chloes historie, velkommen.

Når du starter en ny lagring, får du se en oppsummering av "Historien så langt", fortalt av Max og Chloe på engelsk, fransk, tysk og japansk, med undertekster tilgjengelig på alle språk som støttes. Videoen tar for seg de viktigste hendelsene i Life is Strange, berører viktige elementer fra Life is Strange: Before the Storm, og oppdaterer spillerne på hendelsene i Life is Strange: Double Exposure, med fokus på alt du trenger å vite for å få full glede av dette siste kapittelet.

Etter oppsummeringen kan spillerne definere Max' forhold til de fire nøkkelkarakterene Amanda, Chloe, Safi og Vinh, og på den måten sette sin foretrukne verdenstilstand før de begynner. Ingen import av lagringsplass er nødvendig! Dette systemet fungerer ikke bare som en oppfriskning av historien, men gir også spillerne full kontroll over den narrative konteksten for gjennomspillingen. Det gjør det sømløst å spille spillet på nytt, og gir spillerne mulighet til å utforske ulike valg og utfall fra starten av.

Hvem bruker du mest tid på å spille som i Life is Strange: Reunion? Og er samleobjekter delt mellom de to, eller samler de inn unike gjenstander hver for seg?

I begynnelsen av spillet tilbringer du flere scener i rollen som Max, mens du etablerer krisen i Caledon og treffer kjente fjes. Men det tar ikke lang tid før du tar over som Chloe, som du kan se i Hands-On-gameplayet, og begynner å jobbe deg mot Max, med spillbare scener som veksler mellom deres ulike synsvinkler. Denne dynamiske, vekslende karakterstrukturen - som inkluderer delte sekvenser der du tar valg som begge karakterene - fortsetter helt frem til finalen.

Dette er en annonse:

Dette er i høyeste grad en Max og Chloe-historie. Chloe er en aktiv og likeverdig deltaker hele veien, og valgene du tar som begge karakterene, har direkte innvirkning på hvordan historien utvikler seg og hvilken slutt du når.

Hver karakter har også sine egne unike samleobjekter:



Max samler på fotografier.



Chloe lager skisser inspirert av viktige øyeblikk og miljøer.



Hvert sett med samleobjekter har sin egen dedikerte prestasjon/trofé.

Som i tidligere Life is Strange-titler kan spillerne gå tilbake til fullførte scener via Scene Select for å finne eventuelle savnede samleobjekter uten å starte spillet på nytt eller overskrive den gjeldende lagringen. Scener som inneholder samleobjekter er tydelig merket, noe som gjør det lettere for fullførere å oppnå 100 %.

Hva skjer hvis du mislykkes i et Backtalk-møte? Er det mulig å, la oss si, "spole tilbake" som Chloe og rette opp eventuelle feil?

Å "mislykkes" i et Backtalk-møte er aldri en hindring for progresjon. I stedet åpner det opp for alternative dialoger, konsekvenser og karakterøyeblikk. På ekte Life is Strange-måte er det ingen enkel "fail state", bare forskjellige utfall.

Chloe har ikke Max' evne til å spole tiden tilbake, og den kontrasten er tilsiktet. Mekanisk og narrativt forsterker det et av historiens kjernetemaer: motsetningen mellom en person som har muligheten til å revidere valgene sine i det uendelige, og som ofte tviler på at hun har tatt de riktige valgene, og en person som har den selvtilliten som kommer av at hun alltid har stått fast på det hun har valgt... og som nå oppdager at hennes personlige historie ikke er slik hun trodde.

På et metanivå kan spillerne selvfølgelig spille av scenene på nytt etter at de har fullført spillet, hvis de ønsker å utforske ulike utfall. Men i historien har Chloes valg, akkurat som Max', betydning. Valgene deres påvirker hverandre på meningsfulle måter, noe som øker spenningen og den emosjonelle innsatsen hele veien.

Hvor mange avslutninger finnes det i Life is Strange: Reunion?

Som det avsluttende kapittelet i Max' og Chloes saga har Life is Strange: Reunion flere avslutninger.

Uten å røpe for mye, kan vi si at det ikke finnes et enkelt, binært sluttvalg. Hele den siste akten er formet av en rekke avgjørelser og utfall som gjenspeiler valgene spillerne har tatt gjennom hele spillet. Utfallet påvirker Max, Chloe, innbyggerne i Caledon og Caledon selv:

Hvem som lever. Hvem som dør. Hva som blir etterlatt.

Alle valg har konsekvenser, og noen ganger er de mest intime beslutningene de mest kraftfulle.

Life is Strange-spill har alltid minneverdige lydspor. Har du jobbet med noen kjente fjes for Life is Strange: Reunion -lydsporet?

Musikken er fortsatt en sentral del av identiteten til Life is Strange. Vi er glade for å kunne bekrefte at vi nok en gang har inngått et samarbeid med Feel For Music, som spesialiserer seg på å finne artister som passer perfekt til de enkelte spillene, og som har vært med på å forme seriens musikalske identitet siden starten.

Lydsporet vil inneholde kommersielt lisensierte låter, helt nye originalsanger og et fullstendig instrumentalt score. Spillerne har allerede hørt Tessa Rose Jacksons originale låt "Past Life" i Announce Trailer og forhåndsvisning av innhold.

Vi ser frem til å avsløre hele låtlisten og flere bidragsytere snart.

HQ

Sammenlignet med Life is Strange: Double Exposure, hvor stort er Reunion, og hvor lang tid tror du en gjennomspilling vil ta?

Life is Strange: Reunion Er Reunion sammenlignbart med Life is Strange: Double Exposure eller Life is Strange: True Colors.

Selv om spilletiden vil variere avhengig av spillerens valg og utforskning, forventer vi at mange spillere vil ønske å oppleve historien flere ganger.

Avhengig av om du starter spillet med Chloe død eller i live, vil du oppleve forskjellig Chloe-innhold helt fra begynnelsen, og narrative variasjoner underveis, slik at det er meningsfulle insentiver til å spille hele spillet på nytt, ikke bare slutten.

Vil det være grafikk-/ytelsesmoduser på konsoll?

Ja, det vil det. På konsoll vil spillerne kunne velge mellom grafikk- og ytelsesmodus, slik at de kan prioritere enten visuell naturtrohet eller bildefrekvens basert på hva de foretrekker.

Mer detaljert plattformspesifikk informasjon vil bli delt nærmere lanseringen.

Takk for at du tok deg tid, Deck Nine! Life is Strange: Reunion lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 26. mars.