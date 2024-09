Vi rangerer våpnene i Warhammer 40,000: Space Marine II

HQ

Warhammer 40,000: Space Marine II lar deg bære tre våpen om gangen i arsenalet ditt: Et primærvåpen, et sekundærvåpen og et nærkampvåpen. Det er litt annerledes enn i det første spillet, der du kunne bære rundt på tre primærvåpen hvis du ønsket det for å lange ut død og ødeleggelse med et nærkampvåpen, et mellomdistansevåpen og et siktevåpen. Denne gangen er det mindre utstyr, men flere våpen å velge mellom. Så hvordan bestemmer du deg for hva som er best å velge?

Vel, du leser selvfølgelig denne listen! Mens du kan komme unna med å drepe omtrent hva du vil i Warhammer 40,000: Space Marine II, er dette en oversikt over de sterkere våpnene hvis du vil øke vanskelighetsgraden uten å svette. En kort merknad før vi begynner: De tunge våpnene som Heavy Bolter og Multi-Melta er ikke med på denne listen, for selv om de er veldig gode våpen, er de ikke noe du kan utstyre deg med fra starten av med mindre du spiller Heavy Class.

S-nivå:

Chainsword: For å være ærlig tenkte jeg å plassere alle nærkampvåpen i S-klassen her, siden de er så nødvendige i kamp i Warhammer 40,000: Space Marine II at man egentlig ikke kan si at noen av dem er ubrukelige. Men ikke alle er like gode, og det er vanskelig å argumentere mot det første nærkampvåpenet og det mest ikoniske i hele Warhammer 40k. Chainsword gjør anstendig skade, har en solid hastighet og flotte drapsanimasjoner. Hva mer kan du ønske deg?

Power Sword: Tradisjonelle sverdentusiaster vil nok ønske seg en mindre takkete egg, og her kommer Power Sword inn i bildet. I likhet med Chain Sword har det noen flotte drapsanimasjoner, og allsidigheten fra hastighets- og kraftmodusene gjorde det til en personlig favoritt gjennom hele hovedkampanjen.

Heavy Bolt Pistol: Når vi nå går over til avstandsvåpen, starter vi med et sekundærvåpen. Det beste sekundærvåpenet, nemlig Heavy Bolt Pistol. Åtte skudd er kanskje en tredjedel mindre enn en standard Bolt Pistol, men de er kraftige nok til at du kan ta knekken på tøffere fiender med bare det store jernet ved hofta.

Instigator Bolt Carbine: Dette kan virke som en merkelig inkludering, og til å begynne med var jeg ikke så begeistret for noen av ikke-snikskytter-våpnene med sikte, men Instigator overbeviste meg med sin evne til å knuse fiender med sine tre skudd. Sikt godt, og du kan knuse flere tøffere fiender med ett enkelt magasin.

Heavy Bolt Rifle: I likhet med Heavy Bolt Pistol ligger Heavy Bolt Rifle på denne topplasseringen på grunn av slagkraften den har sammenlignet med sine brødre. Den har kanskje mindre ammunisjon, men skaden du påfører gjør at du kan knuse en horde før de i det hele tatt har nådd deg og gir deg muligheten til å hoppe frisk og rask inn i nærkamp.

A-nivå:

Combat Knife: Den er raskere enn Chain Sword og Power Sword, men Combat Knife gjør rett og slett ikke så mye skade, og noen ganger må du hakke på fiender lenger enn du har tid til, siden det alltid er en motstander bak deg. Fortsatt et veldig, veldig solid alternativ, men ikke helt det beste.

Bolt Pistol: Akkurat som jeg sa om Heavy Bolt Pistol er Bolt Pistol i seg selv et godt alternativ, og den kan enkelt fjerne mindre fiender med hodeskudd, men den er ikke fullt så kraftig som sin tyngre fetter.

Auto Bolt Rifle: Apropos, her har vi den hurtigskytende versjonen av Bolt Rifle. Auto Bolt Rifle er en effektiv måte å fjerne mindre fiender på, men ikke sterk nok til å holde større fiender unna, og er nok en gang et effektivt alternativ som kan utkonkurreres.

Bolt Rifle med granatkaster: Det samme gjelder for dette våpenet som er eksklusivt for historiekampanjen, men det har en ekstra granatkaster som gjør at det ikke havner på noen av de lavere listene.

LAS-Fusil: LAS-Fusil er den første av to ordentlige langdistansegjenstander på denne listen, og er egentlig en laserpistol som du lader opp og skyter fiender med. Den kan enkelt skyte to skudd mot sterke fiender, og er et foretrukket alternativ til Sniper Bolter (beklager spoileren der).

Stalker Bolter: På en måte en snikskytterrifle, og samtidig ikke. Et sterkt våpen som har god nok skuddhastighet til at du kan ta fiender selv om du ikke nødvendigvis kan drepe dem med ett eller to skudd.

B-nivå:

Thunder Hammer: Selv om jeg elsker å knuse skallen på fiender med Thunder Hammer, kan jeg ikke si at den er like god som de andre nærkampvåpnene. Skaden er på det samme nivået, men den er så treg at du noen ganger kan rekke å slå to slag med et Chain Sword før du rekker å slå ett med hammeren. Sørg likevel for å bruke den i det minste en stund, for den er bare så morsom.

Power Fist: Power Fist er også et langsommere nærkampvåpen, men selv om det ikke er like tregt som hammeren blir det værende i denne delen av listen fordi rekkevidden noen ganger kan føles underveldende. Men igjen, få brukt den i løpet av spillet, for animasjonene er vanvittige.

Bolt Carbine: Det er vanskelig å ikke anse Carbines som en litt dårligere versjon av riflene i dette spillet. Bolt Carbine gjør grei skade, men den går tom for ammunisjon så fort at du ikke kan bruke den uten å bli overfalt av ting du ikke har drept.

Plasma Incinerator: Plasmavåpen var ikke noe for meg i min gjennomspilling, men jeg vil ikke nekte for kraften til en standard Plasma Incinerator. Å lade opp denne rakkeren og deretter sprenge en Rubric Marine i fillebiter når jeg bare hadde tenkt å såre ham var et underfullt syn.

Melta Rifle: Melta Rifle er et sterkt AoE-våpen og har noen nydelige effekter, men den sliter med ammunisjonskapasiteten, og etter noen få skudd må du lete etter påfyll et eller annet sted. Det er synd, for skaden er ekstremt imponerende.

Sniper Bolter: Sniper Bolter er fortsatt et flott langdistansevåpen hvis du av en eller annen grunn ikke liker lasere. Men den gjør ikke like mye skade med mindre du er konsekvent med hodeskuddene dine, og selv da får du lignende ammunisjonsproblemer som med Melta Rifle.

C-nivå:

Plasma Pistol: Plasma Pistol har en god slagkraft, spesielt hvis du lader den opp, men som sekundærvåpen går den tom for ammunisjon mye fortere enn du forventer. Den kan også overopphetes, noe som betyr at du ikke bare kan spamme den i panikk når du er omringet. Ikke et dårlig våpen på noen måte, men det dårligste blant det gode utvalget av sidevåpen.

Occulus Bolt Carbine: Hvis du går for en Carbine med sikte, føles Instigator bare som en bedre versjon. Du kan riktignok holde avstand med Occulus, og den har ikke mye rekyl i det hele tatt, men uten de tre skuddsalvene vil du føle at du ikke gjør så mye skade i det hele tatt.

Marksman Bolt Carbine: Til tross for at den er veldig nøyaktig på avstand med full hurtigfyring, føles Marksman Bolt Carbine igjen underveldende på grunn av skaden. Det er et allsidig våpen, men egentlig trenger du ikke pistolen din til noe mer enn å drepe. Nok en gang er ikke noe våpen i Space Marine II et dårlig valg, men det finnes bedre våpen enn dette.

Hva synes du om listen vår?