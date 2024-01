Keplerians om Evil Nun for PC og andre grusomheter på BIG-konferansen

Keplerians var på hugget i Bilbao forrige måned med lanseringen av Evil Nun: The Broken Mask og Ice Scream 8. Førstnevnte er PC- og konsollversjonen av det ekstremt populære escape room-skrekkspillet på mobil, mens sistnevnte er et mer publikumsvennlig samarbeidsspill. Spill av videoen for å se litt gameplay fra PS5-spillet, eller for å lære mer om søster Madeline og om hvordan du åpner den gule døren...