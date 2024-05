Film Frenzy: Episode 14 - Vi avslutter Simian-sesongen med en siste Ape-Out-økt

Alex deler sine tanker om Kingdom of the Planet of the Apes og hvordan filmen står seg i forhold til Matt Reeves' fantastiske tidligere trilogi, og hvilken presedens den skaper for fremtiden. Vi gir også en kort forhåndsvisning av Furiosa: A Mad Max Saga etter den store mottakelsen i Cannes i år.