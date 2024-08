Tilbake til skolen og tilbake på jobb med Kingston - Unboxing-video (sponset)

DDR5 er den nye standarden for minnemoduler, og Kingston vil sørge for at du kan bruke RGB på de interne komponentene dine for å få et enda flottere system. Kingston har en lang historie som leverandør av minne til forbrukere med 35 år i bransjen, og deres dedikerte spillminne i FURY-serien har også en lang historie, med nylige oppgraderinger som inkluderer DDR5-moduler, samtidig som de fortsatt bruker den lett gjenkjennelige varmesprederen med det store FURY-merket på siden.