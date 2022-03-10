Revolusjonerende stil og lyd - Canvas HiFi intervju på IFA 2025

Vi snakket med CSO Yannick Tronsen for å lære mer om teknologiselskapets kommende produktserie, inkludert den fantastiske HiFi Frame.
"Hei og velkommen tilbake til vår dekning av årets IFA i Berlin.Vi ser på mye interessant teknologi.Og det vi skal se på nå, eller rettere sagt høre om, er Jeg vil si at det ser veldig stilig ut, men når du skrur opp volumet, er det veldig, veldig intenst."
"Jeg er her med Yannick Tronsen fra Canvas Hi-Fi.Kan du presentere hva slags produkt du viser frem her?Ja, så vi viser et produkt, det er en lydplanke, men det er faktisk så mye mer enn en lydplanke.Det er en veldig sterk lydplanke som er laget ut fra filosofien om at du kan bygge den sammen med TV-en."
"Så det er én enhet.Den er veldig kraftig, siden den har sin egen innebygde klasse D-forsterker på 250 watt.Den har SB akustiske drivere fra Danmark, så den er koblet sammen og er bygget som en komplett enhet i et lukket kabinett.Så den er veldig sterk."
"Ja, og en av de tingene jeg prøvde ut for et par minutter siden, ...noe av det jeg syntes var veldig imponerende, til tross for at den er installert under TV-en, men lyden kommer virkelig ut som om du har to høyttalere i forskjellige hjørner av rommet.Kan du fortelle oss litt om hvordan den løsningen fungerer?Ja, så hele ideen bak Canvas, da vi begynte å bygge det, var at vi ville lage en lydplanke som ikke bare var bra for TV, nyheter og film, men faktisk også for ekte musikk i ekte kvalitet, på høyt nivå slik den spilles i studioene."
"Som du snakker om, normalt når du spiller av lyd og du har veldig gode høyttalere, må du ha to meter mellom høyttalerne.Så du må sørge for at du avbryter krysstallene.Ettersom høyttaleren vår ikke er to meter bred fra hverandre, har vi et problem med det."
"Men vi har løst det fordi vi har bygget inn en virkelig flott teknologi som heter Back 3D.Det er en teknologi for overhøringskansellering.Den bygger faktisk en slags vegg i midten, så hvis du er rett foran høyttaleren, har du en slags vegg, som sørger for at lyden fra de venstre høyttalerne kommer til ditt venstre øre og fra høyre til høyre øre."
"Og det sørger for at når du hører ekte musikk og filmer, får du faktisk også opplevelsen slik den er ment å komme ut og bli skapt for deg.Det er en fantastisk teknologi.Den er koblet sammen med romkorreksjon som er innebygd i produktet."
"Så når du får lerretet hjem og setter det opp i stuen, kan du tilpasse romkorreksjonen og tilpasse det helt til rommet ditt.Selv om du har en stor stue eller en liten stue, kan du få det beste ut av det i ditt område."
"Så det fungerer sammen, og det gir en fantastisk opplevelse.Og det gjør at det du nettopp hørte, at lyden virkelig er helt slik den faktisk spilles i studio fra artisten, musikeren eller filmen.Ja, og kan du fortelle oss litt mer om designfilosofien din når det gjelder å lage en stilig høyttaler som passer til TV-en og stuen?Ja, det er et av de store poengene med lerret, at ideen var å gjøre det veldig vakkert og enkelt, slik at du ikke har en masse ledninger som løper rundt, ekstra subwoofere og kabler på gulvet og alt."
"Vi ville at alt skulle bygges sammen med TV-en i ett sømløst, vakkert uttrykk.Så det vi har gjort, er at vi har laget høyttaleren slik at den passer til alle typer TV-er fra 55 tommer og helt opp til 85 tommer som standard.Vi kan til og med tilpasse større størrelser, så det er også en mulighet."
"TV-en sitter sammen med høyttaleren på en universell TV-brakett, som har alle de universelle VESA-festene.Så du kan bruke Samsung TV-er, du kan bruke TCL, LG, uansett hvilken TV du har, kan du tilpasse den til høyttaleren, slik at du kan tilpasse den sammen."
"Den kan monteres på veggen, og den kan også monteres på gulvet, så du kan gjøre begge deler.Braketten som følger etter er en universal gulv- og veggbrakett, så du er fullt i stand til å gjøre begge deler."
"TV-en er koblet til høyttaleren via en HDMI-kabel gjennom e-buen, så det er det eneste du trenger å sette sammen, og så en strømkontakt til høyttaleren.Da fungerer det slik at TV-en tar over og eier høyttaleren, så du trenger bare én fjernkontroll, og det er fjernkontrollen til TV-en, og så kontrollerer du alt."
"Du kan også slå av TV-en og fortsatt bruke høyttaleren som en airplay-høyttaler, hvor du kan spille av musikk fra Tidal og alle de kjente merkene du kan bruke der.Så det fungerer også på den måten.Og når du bygger det sammen, har du forskjellige typer fronter."
"Det vi ser på her, er vårt nye selskap sammen med Carsten Beck fra Danmark, en meget velkjent kunstner som har laget noen vakre kunstnere til grillene våre.Men grillene våre kommer i 13 forskjellige utseende.Vi har 10 stofffarger, forskjellige stoffer, og vi har 3 trefarger, lys eik, mahogni og valnøtt."
"Du har altså stor mulighet til å tilpasse oppsettet til din egen stue og utseendet du har der, og fargene på veggen.Ja, og du nevnte Samsung tidligere, og et av produktene dere presenterer her på IFA, er et samarbeid med Samsung."
"Kan du fortelle oss litt om det produktet?Akkurat. Så du kan faktisk se det på TV-en her.Det er vår nye Hi-Fi Frame, og den er fullstendig korrigert.Vi har laget den sammen med Samsung, som er verdens største TV-selskap."
"Det har de vært i 19 år i strekk.Hi-Fi Frame er laget for Samsungs Frame-modell og Frame Pro-modell.Den har en viss fleksibilitet, slik at den også fungerer med noen av de andre toppmodellene deres.Den kommer i svart, som du ser her."
"Den finnes også i ren aluminium, og den finnes også i tre.Så vi har 3 forskjellige design, og det er fullt mulig å bygge hele enheten sammen.Så du kan til og med koble til TV-en og høyttaleren i et komplett oppsett nå.Den fungerer på veggen slik den henger her, og den fungerer også på gulvet."
"Så det er et veldig fint samarbeid vi har gjort med dem nå.Det er helt nytt, og det er verdensomspennende, og det er fantastisk å jobbe med Samsung også.Ja, det er det. Tusen takk for at du forklarte om produktene dine, og nyt resten av arrangementet.Takk, og takk for at du kom innom."