Inspirert historiefortelling utendørs - HOVERAir intervju på IFA 2025

Vi snakket med CMO Ken Huang på IFA 2025 for å lære mer om det nye selvflygende kameraet som skal tilby håndfri, innovativ filmteknologi.
"Hei og velkommen tilbake til IFA.Akkurat nå føler jeg meg veldig heldig fordi jeg får sette meg ned.Det har vært en lang dag, men det er interessante produkter over alt."
"Og dette produktet fanget virkelig blikket mitt, for det er et selvflygende kamera.Og så kom jeg fra HOVERAir. Kan du forklare hva slags produkt du har her?Ja, så dette er et selvflygende kamera.Mange forveksler det med en drone, men det er noe helt annet."
"Den kan fly, den kan ta bilder, men det viktigste er at den flyr av seg selv.Det betyr at du ikke trenger en fjernkontroll.Bare klikk på en knapp, så letter den fra håndflaten din og følger deg automatisk.Og så lander den tilbake til håndflaten din."
"Og denne krever ingen fjernkontroll, og den er fullt beskyttet.Det betyr at den er veldig intim, og den er også sammenleggbar.Så den er veldig bærbar, du kan putte den i lommen.Så det endrer den tradisjonelle opplevelsen av en drone, der du føler at den er komplisert, og den er tung å bære, og det er farlig å fly rundt med den, og du trenger noen andre til å operere for deg."
"Og alle disse er endret.Det er derfor vi kaller det et selvflygende kamera i en ny kategori.Hvordan vet kameraet hvor det skal fly når det filmer?Kameraet har faktisk forskjellige moduser."
"I selvflygende modus, når det tar av, gjenkjenner det ansiktet ditt og følger deg automatisk.Så den har evnen til ansiktsgjenkjenning.Men i andre moduser er det forhåndsdefinerte ruter som den flyr.For eksempel, zoom ut, den flyr ut, og kommer tilbake."
"Fugleøye går opp, kommer ned, går i bane, flyr rundt deg.Så disse er forhåndsprogrammert i modusene, men du kan også sette dem opp i dine personlige eller tilpassede modusparametere i appen din.Så når du har satt den opp, kan den fly i sin forhåndsinnstilte rute."
"Hva slags kunder sikter du mot med dette?Er dette mest for folk som driver med filmproduksjon, innholdsproduksjon, eller er det også bare for folk som vil ta noen unike bilder fra ferien sin eller noe sånt?Ja, så vi har tre forskjellige produkter."
"Det første produktet, dette er X1, som er et lite inngangsnivå.Det er for hverdagsbruk, for alle. Den tar 2,7K.Denne er spesielt elsket av familier, hvor de kan leke med barna sine, gå inn i hagene, campe, løpe, relativt rekreasjonelt, lavere hastighet."
"Det er derfor den er veldig velkommen av familien og reisende.Den andre, Pro Max, er for 4K og 8K.De flyr mye raskere, 25 kilometer i timen, og den tar også 4K- og 8K-video.Så det er mest for de som elsker actionsport."
"For eksempel syklister, skikjørere, snowboardere.Dette er bruk av actionsport.Den siste er for profesjonelle filmskapere, regissører, dokumentarfilmregissører.Så disse innholdsskaperne bruker dem til å lage sine egne videoer og bilder, spesielt hvis de er alene, spesielt hvis de ikke har et stort filmteam med seg."
"Det ville være en fordel for dem å filme seg selv fra forskjellige vinkler som de ellers ikke ville vært i stand til å fange.Hva har vært noen av hovedutfordringene i utviklingen av dette produktet, sett fra et designperspektiv?En av de største utfordringene er åpenbart å balansere vekten og samtidig holde personens tempo."
"En av de viktigste bruksområdene er at den følger personer i deres bevegelsesbane.Men hvis du beveger deg i høy hastighet og i svært trange omgivelser, for eksempel i en tett skog, er det uunngåelig at du kan krasje inn i noe.Så det vi gjør her, er å optimalisere algoritmen vår for å sørge for at den følger i nøyaktig samme bane som bevegelsen din så nøyaktig som mulig."
"Men det krever selvsagt mye datakraft.Så vi prøver å balansere denne nøyaktigheten opp mot flylengden vår.Jo mer strøm du bruker, jo mindre kan den fly.Så du må hele tiden balansere disse to."
"Men også, for eksempel, flytiden kontra vekten.Vi holder alle kameraene så lette som mulig, og også under 250 gram slik at du ikke trenger lisens.Men folk vil alltid ha lengre flytid."
"Men det må også være lett.Så vi balanserer disse to for å sikre at vi finner det rette punktet.Alle disse tingene er veldig dedikert ingeniørarbeid for å sikre at vi får det riktig for at brukeren skal få en best mulig opplevelse."
"Apropos vanskelig ingeniørarbeid, du har også et annet produkt som ikke flyr men går under vann. Hva slags produkt er det?Dette er produktet som vi har utviklet og nettopp annonsert på Indiegogo for omtrent to uker siden.Dette kalles Hover Air Aqua."
"Dette er verdens første 100 % vanntette selvflygende kamera.Det tar av fra vannet og lander på vannet med ett klikk.Den følger deg automatisk mens du surfer, padler kajakk eller kano.Den har en naturlig oppdrift på vannet. Den flyter på vannet."
"Selv om du er langt unna dette kameraet, kan den fly opp og komme tilbake til deg og lande ved siden av deg.Så det er faktisk veldig gunstig for de som elsker å drive med vannsport.Det er virkelig verdens første banebrytende innovasjon som kan brukes til det formålet.Så den er rettet mot seilere, surfere og alle som liker å tilbringe tid på vannet."
"Hva som helst.Dette er åpenbart et veldig innovativt produkt.Har du noen andre ideer til ting disse kameraene kan gjøre?Ja, hele kameraene, merkevarens innovasjon, kommer åpenbart fra et veldig enkelt spørsmål."
"Hva om et kamera blir en kameramann?Dilemmaet eller ironien med kameraet er at det ble oppfunnet for å fange øyeblikket.Men i det øyeblikket du tar ut kameraet, er du ute av øyeblikket.Fordi du ikke lenger kan nyte å sykle eller gå på ski eller gjøre hva du vil hvis du tar ut kameraet."
"Og selv i actionkameraindustrien, der du setter det på en hjelm eller på brystet, er du ikke i kameraet.Så det vi designer, er å hjelpe deg med å leve i øyeblikket og fange det øyeblikket håndfritt.Så det handler om deg i kameraet, helt fritt.Så du kan gjøre hva du vil, og så gi denne kameragreia til en kameramann."
"Det er filosofien og oppdraget til merkevaren, som er å gi folk muligheten til å fange de største øyeblikkene i livet sitt håndfritt.Så alle innovasjonene våre er i den retningen, og vi fortsetter å flytte grensene våre.Vi er i ferd med å utvikle enda flere spennende innovasjoner på dette området, og forhåpentligvis kan vi avsløre det snart."
"Du sa at det ville komme noe finansiering, men er disse allerede på markedet?De er allerede på markedet. De er tilgjengelige på Amazon, på Helvair.com.Og vi har nettopp designet en distributør som skal selge dem til alle de store forhandlerne i Europa.Den er også tilgjengelig i USA og Canada."
"Så ja, vi ekspanderer raskt globalt, og forhåpentligvis kan folk kjøpe det lettere rundt om i verden.Vel, takk for at du forklarte om produktet, og nyt resten av tiden din her på EVE.Takk for at dere kom. Takk for at dere kom."