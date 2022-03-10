Oppslukende lydopplevelser - OXS intervju på IFA 2025

Vi snakket med grunnlegger Thomas Li på IFA 2025 for å høre mer om hvordan OXS jobber med å forbedre og utvikle det vi kjenner og forventer av lyd i hjemmet.
"Hei og velkommen tilbake til vår dekning av årets IFA. Vi har sett en mye interessant teknologi, og spesielt for teknologien som er rettet mot spill og film er alltid noe vi er veldig interessert i. Og jeg er her nå sammen med Thomas Li, som er administrerende direktør for dette veldig interessante merket."
"Hva er selskapet ditt? Vårt selskap heter OXS. OXS betyr Omni X Base.Det betyr at lyden er spesiell, for denne oppslukende lydopplevelsen. X, du kan se X her, betyr at lyden kommer fra alle retninger for å gjøre deg i midt i et lydlandskap, for å gi deg den beste lydopplevelsen i spilling noensinne. Ja, og tidligere fortalte du meg at selv om produktene dine er veldig målrettet på spilling, bruker folk dem ofte til andre ting også. Ja, under en undersøkelse blant flere hundre mennesker, fant vi ut at folk kjøper produktet vårt. De er at de ønsker å spille spill ved hjelp av denne typen spesiell lyd, og system, mens de faktisk bruker nesten to tredjedeler av tiden sin på å se på film."
"Så film er også et veldig viktig bruksområde for dem. Ja, og kan du fortelle oss litt om noen av produktene dere viser frem her på IFA og noen av de produkter dere har på trappene? Jada, vi lanserte et produkt i fjor som heter Sounder Pro Plus, som inkluderer en stang og en putehøyttaler for en sjelden kanal og også en subwoofer. Dette fungerer som et 7.1.2 Dolby Atmos-system på skrivebord. Vi er de første i verden som lanserer Dolby Atmos hjemmekino system på en stasjonær PC for spillelskere. Så i år har vi en ny generasjon av studiotypen Atmos-system. Vi har for eksempel en bokhylle venstre og høyre, men denne bokhyllen er litt annerledes enn de andre, fordi den har de øverste avfyringskanalene. Det betyr at du kan høre lyden herfra gå direkte til taket og reflekteres. Da har du et simulert lydbilde fra taket som du kan få lyden opp ned. Og det kan også går sammen med den bakre putehøyttaleren som du sitter i stolen. Der er også venstre bakre og høyre bakre lyd som kommer fra puten sammen med subwooferen. Så det betyr at det også er et 5.1.2 Dolby Atmos-system i stereotype. Så dette er ikke bare bra for gamere, men også for filmgjengere."
"elskere. I mellomtiden er det noen skapere som produserer innhold med den romlige lydteknologi, kan du også bruke den som skjerm, fordi andre skjermer kan ikke gi deg denne romlige lydopplevelsen for opptak. Det er veldig oppslukende. Ja, en av tingene du også snakket om, er at selskapet ditt har en dansk forbindelse, for å si det sånn. Kan du utdype det litt? Ja, selvfølgelig."
"Vårt selskap heter Relay Lamps, som er et konsern lokalisert i Kina, Shenzhen, som er en veldig innovativ by. Gruppen vår eier to merker. Det ene er et dansk merkevare ved navn YAMO. YAMO ble etablert i 1968. Det har vært laget et hjemmelydsystem for millioner av mennesker, nesten 60 år med historie og omdømme. Vi har også avledet dette nye varemerket OXS fra YAMO fordi fra vårt perspektiv er vi allerede inne i en ny tidsalder som kalles den romlige lydalderen. Det er allerede annerledes enn den tidligere stereolydalderen. Så vi har etablert en ny merkevare ved navn OXS som en lillebror til YAMO. Det betyr at vi har YAMO med fokus på på hjemmelyd og et musikksystem, og vi har også OXS som fokuserer på spill systemer. Ja, og du nevnte dette med at lyden er romlig. Du får virkelig følelsen av lyd i et 3D-rom, i et rom. Har utvikleren av videospill eller filmprodusenter, trenger de å tilpasse lyden sin til til denne typen romlig lyd for at det virkelig skal skinne, eller kan det ta alle slags lydlandskaper og gjøre dem romlige? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg vil gi deg svaret i flere kategorier. Den første er for filmen industrien, fordi Dolby Atmos allerede fra år 2016 har denne kodingen og dekodingsteknologien inn i studioene. Så filmprodusentene, for eksempel Universal Studios eller MGM, disse studioene, de bruker allerede Dolby Atmos-systemet til å spille inn filmene sine, spesielt Hollywood-filmer med mye følelse av action. De har støtte for Dolby Atmos. Og også for spill, for tiden konsollspillene, det som finnes i PS eller Xbox, og også de nye 3A-spillene, som er virkelig høykvalitets 3A-spill, de støtter alle Dolby Atmos-koding og dekoding. Så jeg tror dette allerede er tiden for at romlig lydsystem går til det virkelige livet i folks hverdagsopplevelse. Også på musikksiden har Apple Music leverer også mye romlig lydinnhold år for år. Det er også sammen med Dolby. Så det betyr, tror jeg, i hvert fall for film og spill, og også for romlig musikk, vil opplevelsen bli forbedret en mye for sluttbrukeren. Du har selvfølgelig mange forskjellige produkter i forskjellige priskategorier, men hva er noen av dem, hva er innstegsprisen hvis du vil ha noen av produktene deres? Hodetelefonene våre kommer fra 99 og til og med noen fra 69 euro. Og også hele dette settet med Dolby Atmos system på skrivebordet vil koste fra 499 til 799, bare i tilfelle hvilken subwoofer eller putehøyttaleren er inkludert eller ikke. Og ja, et siste spørsmål. Du har sett noen av produktene her, veldig innovative i hvordan de bruker lyder på en måte som du kanskje ikke har sett før, som putehøyttaleren og slike ting."
"Hvor ser du de neste grensene for lyd? Er det noen trender og ting du ønsker å utforske for å skape enda mer oppslukende lyd? Ja, det er et veldig godt spørsmål, for jeg tror først og fremst at trenden med romlig lyd er der.Det er det ingen tvil om. Og vi gjør også mye innovasjon på lydgjengivelse, inkludert tilbakemelding og også mikrofonen. For eksempel, selv om folk er i spill og har et lag som kjemper, at lagets kommunikasjon med hverandre, trenger de også en veldig oppslukende opplevelse. Ikke de trenger ikke bare en romlig lydavspilling, men de trenger også en ganske god lyd kvalitet for teamkommunikasjonen. Og jeg tror også at vi i fremtiden vil ha flere og flere smartere ideer for å ha denne fysiske orienteringen for foran og bak og sittekanalene. Jeg tror det er noe vi søker i fremtiden. Vi vil forbedre teknologien vår, forbedre algoritmen vår for å tilpasse oss det. Ja, og så tenkte jeg bare på et spørsmål til. Mange av produsentene her på IFA snakker om hvordan de bruker kunstig intelligens til å forbedre lyden og forbedre produktene sine. Bruker du også kunstig intelligens løsninger i produktene dine? Ja, selvfølgelig. Vi har allerede integrert et visst nivå av kunstig intelligens. For eksempel, ikke bare romlig lydsystem, men systemet vårt gir også en slags utvidelse eller vektlegging på et visst nivå av spesifikke signaler. Når du for eksempel spiller et FPS-spill, betaler du kanskje mer oppmerksom på fotsporene og også våpenlyden. Også noen detaljer, til og med pusten fra en fiende eller lyden fra fienden. Det betyr at det definitivt kan hjelpe deg med å bedømme hva som er din neste handling, ikke sant? Så i dette tilfellet vil AI hjelpe deg med å gjøre noen vurderinger og justeringer."
"For eksempel kan den bare ha tydeligere fotspor eller tydeligere retning for hvor våpenlyden kommer fra. Så dette vil definitivt hjelpe brukeren med å vinne en seieren mer flytende og lettere. Tusen takk for at du forklarte om produktene og selskapet ditt, og nyt resten av IFA. Ja, jeg tror IFA er en ganske bra scene der vi kan vise oss frem for verden, og vi kan også ikke bare på IFA, vi drar også til Gamescom i Köln bare for å få direkte kommunikasjon med brukeren og med spillelskeren. Jeg tror dette vil være en viktig måte at merkevaren vår kommer inn i spillelskere. Vi er for spillelskeren, og vi er i spillelskeren."