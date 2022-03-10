Tar gaming på alvor - Mecharite intervju på IFA 2025

Vi tok en prat med administrerende direktør Ronnie Olesen for å lære mer om hvordan Mecharite ønsker å forbedre spillopplevelsen din.
"Hei, og velkommen tilbake til vår dekning her på IFA.Vi har sett mye avansert teknologi i dag, som roboter som kan klatre og til og med en slags støvsugerrobot som kan dykke ned i et basseng og rengjøre det.Men teknologi trenger selvfølgelig ikke nødvendigvis å være avansert."
"Noen ganger er det kult hvis det bare er prangende og ser veldig fint ut.Og dette stedet fanget virkelig blikket mitt.Ronnie, kan du forklare hva du driver med her?Ja, vi har en annen virksomhet der vi selger et spillprodukt."
"Og vi ser ingen som selger mange LED-produkter og spillutstyr der du kan ha forskjellige ting på veggene, på bordet ditt.Så akkurat som RGB-lys til spillindustrien.Så det er derfor vi startet Mecharite for å bygge forskjellige LED-produkter og lynprodukter til spillerne.Ja, og kan du fortelle oss litt om designstilen du bruker for noen av produktene dine?Jeg antar at vi kan se noen av dem her."
"Ja, det er prangende.Så vi har mange forskjellige farger.Vi gjør begge deler, som enkeltfarger, men vi har også noe der vi gjør RGB IC, der du kan kontrollere hver enkelt LED.Så det er mer teknisk å gjøre IC, men det er heller ikke så billig å gjøre IC som vanlig RGB."
"Så vi prøver å gjøre mange nye ting.Dette er LED-skjermer som er som 8-bits.Så det er små lysdioder for å lage noen bilder du kan ha på veggen og på skrivebordet ditt og noe.Så hva slags demografi tror du produktet ditt appellerer til?Fordi du har noen av de, som du sier, veldig retroinspirerte som kanskje kan appellere til eldre, nostalgiske spillere."
"Men du har også disse mer barnevennlige produktene.Så ja, hvem sikter du mot?Ja, de fleste er voksne, fordi de vil ha lynproduktet i rommet.Alle vet at hvis du er en gamer, og hvis du vil få det sanne ekstra i FPS, så må du ha RGB."
"Så bare datamaskinen din, men også på veggene dine, gir det mye FPS ekstra.Så det er en stor konferanse å være her på IFA i Berlin.Hvordan har det vært så langt, og har du tid til å se noen av de andre standene?Jeg har kanskje en halvtime hvor jeg skal gå rundt og se noen andre stands."
"Men for det meste blir jeg her på standen, for vi prøver å gjøre noen nye forretninger.Så jeg betaler mye penger for å bo her.Så kanskje det er en god forretning å bare bli her på standen og samarbeide og snakke med noen andre gutter.Ja, det gir absolutt mening."
"Kan du kanskje introdusere noen av produktene du har på trappene?Bare fortell litt om hva dere har i vente.Ja, akkurat nå samarbeider vi med noen forskjellige YouTubere.De fleste er fra Danmark."
"Så det er mest YouTubere som spiller Minecraft.Vi har disse to tegnene her.Så det er to forskjellige tegn der vi har samarbeidet med deres univers i lynproduktet.Både vanlig lyn, men også neonskilt."
"Så ja, vi prøver å gå inn i et nytt marked der vi også samarbeider med større YouTubere-produkter.Ja, fordi vi har sett at YouTubere og nettpersonligheter kanskje er inkludert i spill eller kampanjer.Men det er kanskje ikke så ofte at man lager et fysisk produkt basert på YouTubere eller influencere.Hvordan fikk du den ideen?Det begynte for det meste fordi vi ser at mange amerikanske YouTubere lager egne merkevarer, lager private label-produkter og selger dem til følgerne sine."
"Så det var et fint forsøk på å gripe den ballen og prøve å gjøre det i Europa også.Og ja, et siste spørsmål.Dette er åpenbart IFA 2025, men hva er dine håp og ambisjoner for det neste året?Vi håper å finne et nytt marked, en inngang til kanskje å gå til andre markeder enn det nordiske."
"Så vi håper å finne noen som kan ta den delen av selskapet og si, Jeg vil ta det med til Frankrike eller Italia eller noe sånt.Så vi håper å finne noe som kan ta virksomheten vår til neste nivå.Ja, og dette er åpenbart et flott sted for å finne slike muligheter."
"Så lykke til med det, og takk for at du snakket med oss.Takk skal dere ha. Tusen takk skal dere ha."