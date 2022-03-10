Segway Navimow X3 utstillingsvindu
"Segways Navimo X3 er en serie robotgressklippere som henvender seg til både huseiere og de med større eiendommer, der hovedforskjellen mellom X3-modellene er størrelsen på batteriet, selv om det er mulig med litt høyere toppfart på de større modellene."
"Segway Navimo X-serien består av fire modeller, som starter med en kapasitet på 1 500 kvadratkilometer.meter plen for Navimo X315, og med en maksimal kapasitet på 10 000 kvadratmeter for X390, og alle har de samme avanserte funksjonene for praktisk bruk.Det elegante, moderne utseendet skjuler dyrets hjerte, EFL-S 3.0, eller Exact Fusion Location System med dobbel antenne som muliggjør bruk av konvensjonell kartlegging med visuelle inndata da den er i stand til å se 300 grader rundt seg selv, noe som sikrer at maskinen din er alltid er på rett sted, uansett signalkvalitet, trær i veien eller små, trange passasjer mellom pyntegjenstandene på plenen."
"Som en moderne smartenhet støttes Alexa og Google Voice for styring i tillegg til i tillegg til den dedikerte appen som blant annet hjelper deg med å kartlegge plenen din.Alle modellene i Segway Navimo X-serien lades ekstremt raskt sammenlignet med konvensjonelle robotgressklippere og konkurrentene, og kan kjøre i opptil 240 minutter på en enkelt lading."
"For å gi deg oversikt til enhver tid, leveres X-serien også med en kul og lettleselig punktmatriseskjerm som er montert på toppen av maskinen.En moderne tilnærming til automatisk gressklipping betyr også integrering av kunstig intelligens, i dette tilfellet via Vision Fence 2.0-systemet som gjør det mulig å identifisere og unngå alle hindringer på plenen din."
"Den leveres til og med med beskyttelsessystemer for mennesker og dyr som kalles Vision Fence, og har forbedret nattsyn som gjør at den kan brukes om natten.Den avanserte teknologien i Segway Navimo X-serien gjør det også mulig å unngå frittflytende gjenstander som hengekøyer, husker og hengestoler, samt ta en pause hvis det regner."
"begynner å falle, lade opp og fortsette etterpå.Og med en IP66-klassifisering kan du til og med spyle av Navimo for rengjøring uten å måtte å bekymre deg.Å ha en avansert maskin som Segway Navimo X3 kan føre til bekymring for tyveri, men ikke bekymre deg, for X-serien er utstyrt med GPS-sporing og tyverialarm."
"og et eget rom for en sporingsenhet, i tillegg til enkle lokaliseringstjenester som er innebygd som en del av av Navimo-appen.Klippesystemet har fått en overhaling fra tidligere modeller, noe som har resultert i et nytt seksbladet design og en betydelig effektøkning, som kombinert med en mekanisme mot tilstopping sikrer lavt vedlikeholdsnivå og mye gressklipping, selv i bratte skråninger hvor det avanserte antispinnsystemet hjelper den med å forcere hindringer."
"Segway Navimo X-serien er tilgjengelig hos din lokale forhandler."