Huawei Watch GT 6 & 6 Pro - Maskinvareomvisning (sponset)

I denne første videoen av to tar vi en titt på den imponerende maskinvaren i hjertet av den nye Huawei Watch GT 6-linjen.
"Huawei avduket nylig den splitter nye GT6-serien som består av GT6 og GT6 Pro. Disse er en blanding av en sportsklokke og en moderne smartklokke til hverdags.Det betyr at du kan ha hver eneste egenskap, funksjon og sensor som du kan forestille deg. Det betyr at de er i stand til å kombinere førsteklasses sport og helsesporing med bedre utholdenhet enn du kan forestille deg, opp til tre ukers batterilevetid. Så la oss ta en nærmere titt på maskinvaren."
"Huaweis GT6-serie er en moderne versjon av en sportsklokke som også fungerer som en smartklokke for hverdagsbruk med alle tilgjengelige funksjoner og sensorer.Dette betyr at den er tilgjengelig for å kombinere førsteklasses sporing av både helsemålinger og sportssporing, samtidig som den har opptil tre ukers batterilevetid og utholdenhet som ligger langt foran konkurrentene, og er naturligvis kompatibel med med både iPhone- og Android-telefoner. Den kommer i to linjer og tre varianter, hver i minst to forskjellige fargevalg, klokken GT6 Pro, GT6 46mm og GT6 41 mm. Den 1,47 tommer store AMOLED-skjermen er større og med smalere rammer og mer enn doblet lysstyrke til 3 000 nits, noe som gjør den brukbar selv i fullt sollys. Pro-versjonen har førsteklasses materialer som safirglass, nano-keramisk bakside samt en urkasse i titan. Serien kommer totalt sett med et stort utvalg av nye reimer som passer bedre til ditt spesifikke bruk eller motevalg, enten det er et titanmetall brun eller grønn kompositt, eller kanskje en lilla eller svart fluorelastomer rem eller til og med en Milanese eller hvit vegansk lærrem. Huawei klokke GT6 Pro er litt større enn sine søsken, noe som betyr at et spesialformet batteri som øker kapasiteten betraktelig, slik at den kan gi 21 dager med ved lett bruk, 12 dager ved normal bruk og 40 timer ved høy belastning."
"utendørs sportsmodus. GT6 46mm-klokkene bruker det samme batteriet system, mens 41 mm-versjonen er litt mindre og derfor også har litt mindre batterier, men gir likevel 14 dagers batteritid med lys bruk, 8 dager med normal bruk og 25 timer med høy belastning. Sikkerhetsmessig er klokken GT6-serien har full deteksjon med forbedrede sensorer for langsiktig og generell helse, ettersom både kardiovaskulær overvåking på profesjonelt nivå er støttes sammen med EKG-analyse. Huaweis TruSense-system dobler innsatsen på helsemålinger, noe som gjør det mulig å gi mye mer presis informasjon til brukeren via sports- og helseapper, og som gir Huaweis egen helseapp rikelig med mulighet til å gi brukeren ultrapresise tilbakemeldinger på alle vitale parametere. Dette kommer i tillegg til de som bare er gode å vite, ettersom Huawei klokken GT6 er i stand til å måle omtrent alle parametere du noen gang vil trenge for å helse- og sportsovervåking. Klokken kan også beregne din virtuelle kraft under sykling, inkludert vindmotstand, hastighet og stigninger, og dermed eliminerer behovet for dyrt tilleggsutstyr, men hvis du har en effektmåler kan du koble deg til og også få FTP-verdiene dine for å kjenne grensene dine i mer detaljert. Vær imidlertid oppmerksom på at klokken da også vil fortelle deg direkte om du ikke er en ekspertsyklist, spesielt ikke de som kan gjøre mer enn 300 watt FTP men for de fleste syklister som hverdagspendlere eller mer ambisiøse syklister som semiprofesjonelt nivå vil GT6-serien være en seriøs støtte for reise. Den avanserte maskinvaren og de mange sensorene gjør Huawei-klokken GT6 til din one-stop shop for all overvåkings- og sporingsmaskinvare du trenger noensinne vil trenge. Som du tydelig kan se og høre, er Huawei GT6-serien langt foran konkurrentene både når det gjelder de faktiske funksjonene som utnytter disse sensorer og denne byggekvaliteten, men også på programvaresiden, som vi skal ta en nærmere titt på i neste video. La oss hoppe rett videre, vi ses i neste."