Huawei Watch GT 6 & 6 Pro - Programvaretur (sponset)

I denne andre videoen av to er det på tide å se på Huaweis imponerende Harmony OS for Watch GT 6-serien, som tilbyr bransjeledende helse- og treningsfunksjoner.
"Vi har tidligere tatt en titt på maskinvaren i og på Huawei Watch GT6 og GT6 Pro, men nå er det på tide å ta en nærmere titt på dypdykk i hva som faktisk utgjør en god smartklokkeopplevelse, som er åpenbart programvaren. Og der ligger både helse, sport og livsstil. Så la oss ta en nærmere titt på hva Huawei bringer til bordet denne gangen."
"Til tross for sine stilige og klassiske designlinjer er Huaweis Watch GT6-serie en sportsklokke i sin kjerne. En stor forbedring bak kulissene er batteriet som kan vare i opptil utrolige 21 dager. Som mange sportsmoduser gjør belastning batteriet, gir det spesialformede batteriet i Huaweis Watch GT6-serie ekstra utholdenhet ettersom noen moduser også bruker Huaweis Sunflower-system, som forbedrer GPS-presisjonen ved måling av både posisjon, avstand og hastighet, noe som som ellers ville ha tappet batteriet svært raskt. Sykkeldelen av klokken har blitt dramatisk forbedret og kan nå automatisk registrere når du sykler."
"Den kan nå hjelpe deg med virtuell strømmåling, noe som gir deg en oversikt over den faktiske kapasiteten din uten å måtte investere i dyre ekstrautstyr, noe som gir deg avansert innsikt slik at du kan planlegge treningen på en profesjonell måte. Hvis du har en ekstern effektmåler, kan du koble den til til klokken og også få funksjonelle terskeldata og ha alle på ett og samme sted. Men det er ikke bare sykling, Watch GT6-serien har også en ekstremt avansert trail run-modus som tar høyde over havet og tar hensyn til viser alle nøkkeldata i sanntid, mens skikjøringen har blitt oppgradert med 12 nøkkeltall som overvåker alle viktige aspekter av ytelsen din. Pro versjonen har også en imponerende golfmodus som støtter import av kart og vektor kart som lar deg zoome inn på banen, enkelt måle avstander og unngå grønne farer, mens løypeløpsfunksjonen nå støtter estimert ankomst til ved individuelle sjekkpunkter. Watch GT6-serien støtter til og med import av ruter fra tredjepartsapper nå. Med økt fokus på helse hjelper den fullstendige deteksjonen nå, men Watch GT6-serien er i stand til å spore 12 emosjonelle tilstander av brukeren, i tillegg til å gi en grundig analyse av din generelle kroppshelse. På i tillegg til å ha sertifisert støtte for pulsbølgearytmi som er CE-sertifisert og forhåndsinstallert, som forteller om risikoen for arterieflimmer. Dette kommer i tillegg til HRV-overvåking og stressdeteksjon. Huaweis treningsmoduser er fortsatt blant de dyreste på markedet, og det finnes en dedikert treningsmodus for alle og en spesiell sporing med tilhørende målinger. Kjernefunksjoner som løping, fitness og trening på treningssenteret har også stor nytte av av de mange overvåknings- og analysemulighetene du får når du kobler Huawei Watch GT6 med Huawei Health-appen, som naturligvis også overvåker søvnen din og kan gi deg råd om hvordan du kan sove bedre. Det er tydelig som dagen at perfekte smartklokkeopplevelsen er den sømløse blandingen av maskinvare, estetikk og pålitelighet og byggekvalitet og programvaresiden, som gir deg varsler på en pålitelig måte og sporer helsen din og aktivitetene dine på en sømløs livsstilsblanding. Så vi har her demonstrert hvordan den nye Huawei GT6 serien gjør det, og du kan også se våre fullstendige anmeldelser av disse klokkene."