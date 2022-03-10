Giljotin - Ibai Aizpurua BCN Game Fest Intervju

Et nytt, halshugget, pikselert, sidescrollende eventyr basert på myter fra Baskerland er under utvikling av soloutvikleren Ibai, som fortalte oss alt om Guillotine (og en oppdatering om Barraka) i Barcelona.
"Hei venner, jeg er på Barcelona Game Fest by IndieDevDay, og dette er mitt andre intervju den første dagen.Og jeg har med meg Ibai, som du kanskje kjenner fra fjorårets Barraka-intervju.Men dette spillet er helt annerledes. Dette spillet er pikselkunst, og dette spillet handler om en halshugget hovedperson."
"Hvordan kom du på dette konseptet?Jeg begynte med dette konseptet for mange år siden i en spilljam, som mange andre spill.Og temaet var, du er monsteret.Og vi kom opp med en idé om at hovedpersonen i Guillotine er en halshugget bøddel."
"Og han dreper fiender, han kapper hodene av fiendene og han kan bære dem, og få forskjellige krefter.Så det er, som du beskrev før, uoffisielt, det er en slags Kirby møter Blasphemous.Før vi snakker om Blasphemous, hva slags evner får du fra fiender?Fordi noen av dem er ganske, du vet, sære og morsomme."
"Ja, akkurat nå i demoen som du kan finne på Itch.io, har du kyllinghodet.Han flyr litt, han har et dobbelthopp.Du kan også finne gresskarhodet, fugleskremselhodet.Du kan kaste kråker med det og åpne stien med det."
"Og du kan også finne zombiehodet.Med det blir du en zombie, en levende død.Og du er praktisk talt udødelig, usårbar mot all skade.Og så er det et slags plattformspill, med noen Metroidvania-elementer."
"Så hva kan du fortelle meg om det og historien som ligger bak det?Mekanisk først.Ja, Guillotine er en blanding av et plattformspill, et puslespill og noen elementer fra Metroidvania.Også verdenen i Guillotine er litt merkelig."
"Fordi den befinner seg på begynnelsen av 1900-tallet, da Baskerland er uavhengig.Og baskerne prøver å erobre månen.Men noe virkelig ille skjer med kanonen.Og månen eksploderer, og noen fragmenter av månen regner ned over Baskerland."
"Og alt er forandret.I Baskerland finnes det i dag mange folkloristiske skapninger.I hver eneste by holdes det fiestaer.Du kan finne kjempene, de store hodene."
"Og det er et veldig folkloristisk spill.Og jeg ville lage et veldig mørkt spill blandet med masse humor.For akkurat nå mener jeg at vi oversvømmes av virkelig dystre, mørke spill.Men jeg finner ikke blandingen mellom humor og mørke."
"Og jeg ville lage et spill som blandet disse ideene.Og som du sa, det er en demo, det er I.O.Og vi kan prøve den, men du gjør fremskritt mens vi snakker.Dere har et slags vertikalt snitt, og dere prøver å snakke med utgivere?Akkurat, ja. Akkurat nå leter jeg etter en forlegger, så du vet."
"Men du kan også prøve gratisdemoen på Itch.io.Og du kan også legge til i ønskelisten din på Steam.Og du er den eneste utvikleren her?Akkurat nå er jeg alene om å utvikle dette spillet."
"Men jeg må innrømme at jeg har en musiker, Gonzalo Sardón, som er helt fantastisk.I Barraca gjorde han en helt fantastisk jobb.Og i Guillotine gjør den en helt fantastisk score.Og jeg må si at jeg hedrer det, at jeg har en fantastisk illustratør."
"Kall det Jose Balarrache, Jose Vischke.At han lagde dette fantastiske coveret.Og dette er teamet.Greit, og du forventer å utgi en endelig publikasjon, hvis du kan?Du forventer å gi ut en endelig publikasjon eller fullføre spillet neste år, hvis du kan?28. Jeg tror det er 28."
"Akkurat nå er det i de første trinnene av utviklingen.Og jeg tror at hvis alt går som det skal, vil spillet bli utgitt.To år fra nå.To og et halvt år."
"To og et halvt år. Og la meg så spørre deg kort om Barraca.Hva er status? Vi så spillet, vi elsket spillet i fjor.Så hvor kan vi få tak i det?Barraca, jeg håper at den kommer ut i begynnelsen av neste år."
"For akkurat nå er den litt på vent.Jeg leter også etter et forlag eller en PR-agent for å gjøre utgivelsen større.Men akkurat nå er det litt på vent, så du må vente litt.Tusen takk for at du tok deg tid, Ibai."
"Pass på at du ikke blir halshugget under Barcelona Game Fest.Det er mange mennesker, jeg har sett noen sverd, så tusen takk.Takk igjen for at dere tok dere tid.Og miste hodet med giljotinen."
"Miste hodet."