Drag møter de udøde - Killer Eyelashes Intervju på Barcelona Game Fest

Vi har snakket med Fidel Lorite fra Tiamat Studio for å få vite mer om det finurlige og fargerike eventyret som utspiller seg i zombie-apokalypsen og har ulike dragartisthelter i hovedrollene.
"Hei Gamereactor-venner, dette er Barcelona Game Fest, tidligere kjent som Indie Dev Day, og dette er mitt første intervju, første dag, og Fidel er her sammen med meg, som viser meg et ganske unikt spill, som kombinerer flere ting, noen av dem elsker jeg, for eksempel Phoenix Write, Ace Attorney, Det visste jeg ikke om, og så settingen, Killer Eyelashes, hva handler dette om, hvor kom det fra?Dette er en lang historie som stammer fra mange, mange år siden, fordi jeg regisserte kortfilmer for mange år siden, og så utviklet det seg til en bok som du spiller mens du finner ditt eget eventyr, og så lagde vi et brettspill, og det neste steget var logisk nok å lage et videospill, og vi kombinerte noen av våre beste ferdigheter, fordi jeg kommer fra narrativ og film, vennene mine kommer fra kunst, så vi bestemte oss for å lage noe narrativt, veldig sterk fortelling, og flott kunst."
"Hva er det som skjer i denne verdenen? Dreper øyevippene virkelig folk?Nei, nei, nei, nei.Er dette en metafor?Det er et oppsett, det er om en zombie-apokalypse, men det er en liten vri, Disse zombiene er ikke den typen zombier som forfølger deg for å spise deg, de er dårlig sminke, fordi sminken i verden har blitt forurenset med mikroorganismer, og så finner de andre mennesker å sminke, for å forvandle dem til dårlig sminkede zombier, bortsett fra Dread Queens, for de har superkrefter på grunn av overdosen av sminke, og nå er de menneskehetens eneste håp."
"Å, jøss.Og det er ingen etterforskning av forbrytelser eller rettssaker som i Ace Attorney, det er mer som samtaledelen av det som du er inspirert av, men så er det ingen prøvehandling."
"Det er en slags prøvehandling, fordi hver sjette episode som vi har planlagt har forskjellige trinn for hvert spill, det første er mer kamporientert, vi har laget en slags narrativ kamp, som er basert på skyggen som narkotikaverdenen brukte for å kommunisere, så du har svar for å overvinne svaret for rivalen din, og så har vi et annet trinn som er mer etterforskning, det er noen forbrytelser, og du må etterforske litt, men alt er basert på komedie, så alt er utviklet for lignende, vi har 13 karakterer som løper gjennom spillet, og det endrer spillingen for disse spillerne, for disse karakterene som dukker opp i spillet."
"Og fra Choose Your Own Adventure-boken og kortfilmen, og nå videospillet, hvordan har det blitt mottatt av narkotikamiljøet?Helt fantastisk. Vi laget en kampanje for brettspillet, Vi tenkte at det ikke var plass til et brettspill for Dread Queen vs. Zombies, men til slutt gjorde vi det, og vi solgte ut spillet bare på noen få måneder, så det er veldig veldig fint, og jeg har faktisk mange Dread Queens som jobber som Dread Queens på heltid, og de elsker det, de elsker det."
"Vi har planer om å lage strømming for disse Dread Queens, at de er gamere, og vi har også i morgen her en av Dread Queens som kommer hit for å hjelpe oss med promoteringen, gjøre noen intervjuer med folk som kommer til standen."
"Du burde lage en live action-trailer.Ja, kanskje. Det er en god idé.Når vi snakker om plassen du nettopp nevnte, hva er det igjen å gjøre?Hva er det du ønsker å komme inn i med dette spillet?Har du en utgiver? Hva er status for prosjektet?Vi er akkurat ferdige med demoen, som dekker halvparten av det første kapittelet."
"Vi har lagt den der, full av karakterer, noen av de grunnleggende mekanikkene, ikke alle, men noen av de grunnleggende mekanikkene.Vi leter etter finansiering, så kanskje vi går til Kickstarter.Vi ønsker å finne utgivere som kan hjelpe oss med å finansiere spillet, for å utvikle, eller bare etter kampanjen og alt, for å hjelpe oss med lokalisering, alt det som er litt utenfor omfanget."
"Og jeg antar at dere har en haug med B2B-møter her på Barcelona Game Fest med utgivere?Ja, selvfølgelig.Lykke til med det."
"Takk skal dere ha.Lykke til. Tusen takk for at du tok deg tid.Thank you. Ha det bra."