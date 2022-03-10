Mangakaens vei - Kenny Ruiz San Diego Comic-Con Málaga Intervju

Vi møtte Kenny på SDCCM i hans andalusiske hjemland for å snakke om manga og inspirasjonskilder, mesteren Osamu Tezuka og hans nye verk i en galakse langt, langt, langt borte...
"Ok, hei venner, jeg er på San Diego Comic-Con Málaga, dette er dag 2, stort sett slutten av dagen, og vi skal til å snakke med en mangaka som er veldig hyggelig, en spansk mangaka, faktisk andalusisk, som arrangementet, og jeg har hørt mye om deg, alt sammen veldig bra, ikke alle, ikke alle, du er her både for å dele arbeidet ditt og for å lære unge kunstnere hvordan man tegner ordentlig, så først og fremst, hvordan vil du beskrive mangastilen din, med et lite spansk preg?Ja, absolutt, absolutt med et spansk preg, det viktigste i stilen min er at jeg har all historiefortellingen til mangategneren, men jeg har kunnskapen til den europeiske tegneren, så når jeg viser min historie eller min historiefortelling til mangakaforlagene i Japan, setter de virkelig pris på det, jeg har timingen og uttrykket som de japanske leserne vil ha det, men jeg har en annen måte å vise verden på, for å vise utformingen av karakterene, og det er mitt eneste verktøy for å gjøre noe annerledes i hele dette konkurransemarkedet, som en mangastil."
"Hva vil du si var nøkkelen til din suksess på det japanske markedet med Phoenix?Med Team Phoenix er jeg nyttig fordi det er en blanding mellom alle figurene som mesteren Osamu Tezuka skapte, Osamu Tezuka er mangaens gud i Japan, så for forfatterne i Japan er det supervanskelig eller vanskelig, det er et stort ansvar å gjøre en adaptasjon av mangaens gud, men for min europeiske, har jeg en annen tilnærming, Jeg kan berøre denne karakteren med en annen respekt, absolutt respekt, men på en annen måte, og det er akkurat slik utgiveren av Champion Magazine ville ha denne historien, så serien min Team Phoenix er en flott crossover mellom alle figurene som Osamu Tezuka skapte."
"Fantastisk, og det kan vi glede oss over i Europa også, og i Amerika?Ja, absolutt, i Amerika utgis den av Udon, i Frankrike av Vega, og i Spania av Planeta, og den har en superflott distribusjon, fordi alle i teamet er veldig stolte av dette arbeidet.Hva kan du fortelle meg om din personlige stil og hvordan den har utviklet seg siden du begynte å tegne manga?På det første trinnet i karrieren min jobbet jeg fra et europeisk synspunkt, så i dette trinnet jobbet jeg med store sider, med historiefortellingen så sakte, i likhet med Hergé, Blacksad, dette er poenget mitt, men dag for dag er jeg mer fokusert på historiefortellingen, fokusert på uttrykket, fokusert på følelsene, og lar bakgrunnen eller atmosfæren komme i bakgrunnen."
"I dag er historiefortellingen min mer effektiv og mer fokusert på karakterens utvikling, så nå har jeg denne typen tegning mer detaljert, men komposisjonen på sidene er helt orientalsk.Hva kan du fortelle meg at du jobber med akkurat nå, som du kan avsløre?Ja, det er lett å si, jeg kan si at jeg er trygg nå, fordi jeg jobber med Star Wars, og jeg har laget en ny karakter fra en ny manga, og jeg løper lyssabelens vei, og jeg har muligheten til å skape min egen karakter, mitt eget univers og min egen historie, ...i mellom episode VIII og IX, i oppfølgerne."
"Greit.Greit, du kan røre den.Ja.Det brukes før, spoiler, Luke Skywalkers død, så jeg tar dette øyeblikket i galaksen."
"Han døde ikke teknisk sett. Jeg beklager det. Han døde ikke.Han var ikke borte for alltid.Han gikk for å kommunisere med Kraften.Med Kraften, han aldri, hvordan sier man det på engelsk, noen går for alltid."
"Det er som han sa, noe sånt [jeg vil alltid være med deg].Jeg tar dette øyeblikket i historien, og jeg har et rom der jeg kan skape min egen karakter.Er de Force-sensitive?Det kan jeg ikke si noe om."
"Jeg vet ikke hvem det er.Fordi jeg husker gutten helt på slutten av filmen, som tar kosten med Kraften.Ja, du husker, det er epilogen til episode IX, og det er en super vakker sekvens, men jeg kan ikke si noe før tegneserien er der."
"Når kommer den ut?Vi håper den blir ute på New York Comic Con, kanskje i butikken, men bare med en stor forhåndsvisning, vet du?Men i butikkene er den fra desember.Greit, og den siste, vi snakker om Star Wars."
"I morgen skal du lære unge kunstnere å tegne, i en live-tegning, i et panel, i en workshop.Hva kan du fortelle meg om det?Ja, det er fordi jeg jobber med Clip Studio Paint, og det er kanskje den beste programvaren i verden.Og det er veldig nyttig for å lage manga, helt konkret."
"Og jeg viser hvordan jeg tegner en hel side av min nye manga fra Star Wars.Det er første gang jeg kan vise min egen karakter og mitt eget romskip.Og jeg tegner det skikkelig, forklarer verktøyene og det spesifikke ved Clip Studio Paint, den store programvaren du kan kjøpe.Og jeg har en gave til alle som kommer til konferansen."
"Ta en gratis lisens til å bruke programvaren i tre måneder.Så hvis du er interessert, bli med meg.Det er fantastisk.Og i går var vi sammen med de to Ahsokaene."
"Vi snakket også om Star Wars.Så tusen takk for at du tok deg tid.Nyt Comic-Con.Arigato gozaimasu.Gracias."
"Måtte Kraften være med dere.Å, takk skal du ha.Takk skal du ha.Arigato gozaimasu.Og måtte Kraften være med deg."