DevGAMM og utviklingen av arrangementer i videospillbransjen - Maria Chyrvona Intervju

Siden det var det tredje arrangementet for Gamereactor og det første jubileet for å dekke konferansen, tok vår David Caballero en prat med DevGAMMs administrerende direktør for å snakke om dev-fokuserte arrangementer, utviklingen av initiativet deres (inkludert spin-offs som Madeira Games Summit), eller de nye stoppene de planlegger i 2026. I tillegg diskuterer vi tone, budskap, geografisk verdi eller DevGAMM Awards.