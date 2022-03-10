DevGAMM og utviklingen av arrangementer i videospillbransjen - Maria Chyrvona Intervju
Siden det var det tredje arrangementet for Gamereactor og det første jubileet for å dekke konferansen, tok vår David Caballero en prat med DevGAMMs administrerende direktør for å snakke om dev-fokuserte arrangementer, utviklingen av initiativet deres (inkludert spin-offs som Madeira Games Summit), eller de nye stoppene de planlegger i 2026. I tillegg diskuterer vi tone, budskap, geografisk verdi eller DevGAMM Awards.
Publisert 2025-12-09 18:07
Audio transcriptions
Hei Gamereactor-venner, dette er dag 2 av DevGAMM i Lisboa 2025, og jeg er her og koser meg med min administrerende direktør, Maria, takk så mye for at du blir med oss. Du holdt en velkomsttale i går, og du delte en rekke tall og kom også med noen kunngjøringer, så vi kan snakke om flere ting her."
Dette er det første DevGAMM Lisbon i Lisboa. Hva synes du om det? Jeg vet det er en slags intern vits. Ja, for vi har vært i Cascais i to år før, men kaller det fortsatt DevGAMM Lisboa, fordi Cascais ikke er like kjent internasjonalt, men i år er vi glade for å kunne bringe vårt tilskudd til selve byen."
Vi befinner oss nå i området like ved flyplassen, det er et veldig fint sted ved elven, så vi beholdt fortsatt vanntemaet, hvor vi vil at lokalet skal ha utsikt over vannet, men vi endret stedet, det består nå av to deler, vi har et forretningsområde inne på hotellet, det er også et større konferanseområde, så vi ønsket, fordi DevGAMM vokste veldig raskt i Portugal, og vi følte at vi vokste ut av lokalet og det opprinnelige konseptet vi satset på, ...bare å holde dette arrangementet for en liten gruppe mennesker, fordi bransjen i Portugal er i vekst, og vi følte at vi trengte et større sted, større tilstedeværelse, bedre forbindelser, fordi vi ligger veldig nær togstasjonen, i tillegg til flyplassen, så alle togene som kommer fra Porto, fra Algarve, fra mange forskjellige deler, stopper 10 minutters gange herfra, så dette er perfekt for oss for å hjelpe utviklerne i alle regionene i Portugal med å være her, for å være til stede på økter, workshops og for å vise frem spillene sine, så det var grunnen til at vi bestemte oss for å ta det med til Lisboa, for å gjøre det mer tilgjengelig, for å gjøre det mer internasjonalt, på grunn av flyplassforbindelsen, og for å sende budskapet at dette er i ferd med å bli en større internasjonal begivenhet, i stedet for det forretningsmessige toppmøtet som vi prøvde på, ikke toppmøte, men konferanse, men stemningen i Cascais var likevel annerledes."
Du valgte også veldig interessante datoer, i fjor kolliderte det med Web Summit, som kommer til å finne sted rett under den bygningen der borte, men nå er du før det, som også er mer tilgjengelig for folk, så det kan vi også sette pris på."
Du nevnte vekst, og du nevnte toppmøtet, la meg spørre deg om vekst, hvordan ser du for deg utviklingen av arrangementet fra i fjor? Vi har kjent deg siden for et år siden, Cascais, så dro vi til arrangementet i Gdansk, og så dette, og vi kan se den utviklingen, men fra innsiden, hva kan du fortelle oss om det å være større, ikke bare når det gjelder antall deltakere, det er mer enn 1000 mennesker her disse to dagene, men også når det gjelder relevans, og budskapene som har blitt delt her, og som du sier, blir mer og mer relevante, og mer og mer en referanse når det gjelder bransjearrangementer."
Ja, vi har definitivt vokst i antall, og vi har også vokst i kvalitet, fordi kvaliteten på selskapene som kommer, vi har plattformer i år, vi har Xbox, vi har Nintendo, vi har Epic Games Store, vi har større selskaper som slutter seg til oss på utviklersiden, og også større selskaper på utgiversiden, så vi føler at arrangementet, kvaliteten på arrangementet, vokser, vi hadde faktisk vanvittig mange møter, Jeg tror det var planlagt over 2000 møter for dette arrangementet, så jeg tror det kommer til å bli mange avtaler på dette arrangementet, og ja, i år valgte vi spesielt datoene før Web Summit, som du nevnte, fordi vi også la til et nytt tema til hele DevCon Portugal, som vi kaller det, for ja, akkurat nå er vi i Lisboa, for meg er det den femte dagen av konferansen, som har pågått i en hel uke, fordi vi nettopp kom tilbake fra Madeira Game Summit, som skjedde for første gang, og dette var for 110 personer, veldig høyt C-nivå, vi hadde flest administrerende direktører vi noensinne hadde hatt på arrangementet, og det var også for å skape oppmerksomhet på økosystemene i Portugal som ikke er så godt representert, fordi Madeira er en øy med mange utbyggere, vi har også utviklere på Azorene, vi har også utviklere på andre øyer, så det finnes mange talenter der, og vi ønsket å bringe folk for å se hvordan de kan støtte og nyte en fin øy, naturen, studere naturen, landskapet, alt, og opplevelsene vi ga dem."
Alt sammen med det ene formål å skape oppmerksomhet rundt Portugal som et fremvoksende marked, og gi mer oppmerksomhet til lokale utviklere, og bringe investeringer til regionen, og bringe publiseringsavtaler til regionen, og generelt vil folk enten flytte hit eller ansette folk her, fordi det også finnes mange talentfulle studenter, for eksempel, som ble med på arrangementet vårt, så talentpoolen vokser i Portugal, Jeg tror de er inne i en periode der det nest beste vil skje med dem, som at en stor utvikler eller utgiver åpner opp noe, og det er et felles mål med oss og de lokale foreningene fra Madeira, med Games Lab, og også med PVP, det er det de prøver å å få mer oppmerksomhet til Portugal gjennom vårt arrangement, og flere forretningsinvesteringer til alle regionene."
Og noen avtaler ble vel inngått på toppmøtet, og noen private samtaler, så hva kan du fortelle meg var tilbakemeldingene fra deltakerne til Madeira? Og hvis du kan dele noe av det de snakket om, de prøvde å gjøre bedre i bransjen, hva var retningen på diskusjonstemaene? Ja, for det første, tilbakemeldingene, du vet, jeg skryter foran kamera, men det er tilbakemeldingene vi fikk, tror jeg, for første gang noensinne ...når vi gjør arrangementer, fordi folk vanligvis klager på noe, og alt vi får, perfekt, feilfritt, organisasjonen var helt topp, hvordan går man videre derfra? Hvordan vokser man derfra når det allerede er perfekt i folks bevissthet? Men ja, det er selvfølgelig alltid rom for å vokse, alltid flere mennesker å ta med, flere samtaler å starte, og det overordnede temaet for toppmøtet var faktisk inspirert av av landskapet på Madeira, fordi Madeira er veldig kupert, det er opp og ned, så det var topper og daler, å mestre opp- og nedskalering i spill, så vi berørte begge temaene om hvordan du justerer, hvordan gjør du det med bærekraftig vekst, hva gjør du når du nedbemanner, diskuterte vi de globale finansieringstrendene for de neste par årene, så det var mange, generelt sett, rundebordskonferanser, vi hadde kaminprat, vi hadde workshops, så det var ikke bare forelesninger eller keynotes, det var mer åpne diskusjoner der alle var involvert, og prøvde å dele sine egne problemer, løsningene som selskapene har, deres måter å samhandle med hverandre på, deres samarbeid som kan gjøres for å hjelpe selskaper med å skalere opp, og ja, problemene som bransjen står overfor, alle sammen prøvde vi å ta med til toppmøtet, som jeg sa, med temaet oppskalering og nedskalering."
Ja, skalerbarhet har faktisk vært et tema her også, med noen av foredragsholderne, så det henger på en måte sammen med Madeira-arrangementet. Ok, og så lurte du på noe selv, hvordan du kan vokse opp, hvordan du kan gjøre det bedre, men nå har du en trippel av arrangementer neste år som du også vil takle som en utfordring."
Så, hvis jeg har rett, Gdansk arrangeres ikke i februar som i fjor, det skjer om sommeren, du vil selvfølgelig beholde vanntemaet, dette er elven Tagus, og det er ved Østersjøen, Jeg tror det er passende med tanke på været, for det er en veldig, veldig kald by, det kan jeg fortelle deg."
Deretter er Dubai ekstremt eller mer relativt varmere, som er et annet stopp på våren. Ja, om våren, ja. Og så kommer Lisboa selvfølgelig til å skje igjen, og utmerkelsene, som vi kommer til å nevne senere."
Hva kan du fortelle meg om denne utvidelsen? Hva kan vi forvente? Fordi jeg virkelig likte de forskjellige fargene det var på Gdansk-arrangementet i februar, Jeg likte både utviklerne og foredragsholderne som var samlet der, de var annerledes enn begge stoppene dine i Lisboa, men også til andre bransjearrangementer vi vanligvis drar på."
Hva kan du fortelle meg om dette? Jeg har spurt om mange ting nå. Ja, mange ting, hvor skal jeg begynne? Ja, til neste år planlegger vi en ny utgave i Dubai, vi utvider til MENA, det er veldig strategisk fordi vi allerede har Øst-Europa dekket med Polen, har vi Vest-Europa dekket med Portugal, vi er på vei inn i USA også med Portugal, fordi det er en veldig fin forbindelse mellom USA og Portugal, men så følte vi at for vår forretningsmodell for å være bærekraftig, for at virksomheten vår skulle vokse og for å nå nye markeder, følte vi at MENA ville være en god start."
Dubai er et trygt valg for oss, fordi vi aldri har gjort noe i den regionen, Vi begynner nå å lære oss hvem folket er, hva selskapene er, hva de ser etter, hva vi har lært av forskningen vi har gjort i år, de trenger et utviklerfokusert arrangement, og det er det vi er, de har også mange talenter, de har noen studioer på mobilsiden, men også på PC og konsoll, du vil bli overrasket, Jeg ble overrasket fordi jeg trodde Dubai og Emirates var overveiende mobile, men vi ønsker å sette søkelyset på utviklerne i den regionen også, og for oss å bygge broen mellom Europa, MENA og Asia, fordi Asia er et veldig hett marked akkurat nå, og alle er interessert i å bygge disse nettverkene, nettverksbygging i Asia, å få selskapene, så vi knytter kontakter med Japan og Kina, med Pakistan, som med mange selskaper i MENA og Asia, så for å få dem til Dubai, forventer vi et veldig lite tillegg, så vi sikter mot 300-400 personer fra starten av, Det er en prøvekjøring, og se hva som skjer, hva som er situasjonen og hvordan vi kan hjelpe, fordi hovedideen vår er Ok, vi tar med et arrangement, hva er verdien vi tilfører markedet? Akkurat nå snakker vi med folk, med selskaper og til lokale myndigheter, er det en verdi vi kan tilføre med det vi allerede gjør, og ja, vi gjør det til våren, vi har ikke annonsert datoene ennå, det kommer til å bli annonsert i desember, fordi vi fortsatt booker spillesteder og alt, men det overordnede konseptet for det vi gjør, vi allerede har planlagt, med fokus på utviklere, utgivere, kanskje noen tjenester på toppen, men det vil være utviklere og utgivere, kanskje noe ekstern utvikling eller noe sånt, noen foredrag også og konferanser? Ja, det blir en vanlig DevGAM, så alt du forventer, men kanskje i mindre skala, så det blir samtaler, utstillingsvindu, Det blir ingen priser, kanskje den beste kampen i showcase eller noe i den stilen, men fortsatt karriere, nettverksbygging, alt inkludert, så det er ikke et toppmøte, det er en konferanse i Dubai."
Så, ja, du nevnte at vi flytter til sommeren til slutt, fordi jeg bodde i Latvia i mange år, Jeg vet hvor elendig Baltikum er om vinteren, og jeg vet hvor herlig det er, for juni er favorittmåneden min."
Jeg dro til stranden i februar. Det er en opplevelse, hvis det er snø, er det en helt annen opplevelse, men nå sikter vi mot strandfesten, og jeg ser frem til det, og det føles som om vi er på vei mot vannet, men i Gdansk er vi nær vannet, men vi kan bare ikke vise det."
Men ikke i Dubai. Men Dubai har vann, overalt trekker vi til vann, veldig fine steder. I Gdansk, satser vi også på en større utgave."
Samme sted? Samme sted. På samme tid, fordi vi har en lengre forberedelsesperiode, fordi vi vanligvis bare hadde tre måneder."
Det ville vært rundt hjørnet allerede. Nå har vi mer tid til å forberede oss, så vi ser på et bedre program, flere hovedtaler, mer oppsøkende virksomhet i og utenfor Polen."
Vi ser allerede hvordan alle våre utgaver kobles til hverandre. Publikum er forskjellig, som du nevnte. Du møter helt andre utviklere i Polen og her, men akkurat nå ser vi at overlapping hjelper oss, fordi vi driver oppmerksomheten til Øst-Europa med dette showet, og de samme polske utviklerne kommer hit, de deler kunnskapen sin med portugiserne, og jeg liker virkelig hvordan samarbeidet skjer."
Men publikum er det, Jeg tror for alle tre showene, kommer det til å være veldig forskjellig. På grunn av fokuset, på grunn av ulike forretningsinteresser."
Ja, og for å komme tilbake til Portugal, planlegger vi å gjøre Madeira-utgaven neste år også. Vi ser på datoer akkurat nå, og en av ideene som vi jobber med akkurat nå gjør kanskje Madeira separat fra Lisboa, fordi det var en veldig hard uke."
Vi vil ikke gjøre det igjen. Det er vel også vanskelig for noen av... Tanken var at foredragsholderne og deltakerne skulle komme hit direkte, men det var vanskelig for dem."
Ja, men det kom faktisk mange mennesker, mange tok kombinasjonsbilletten, og de er her, og vi føler oss som bestevenner, fordi vi tilbrakte en hel uke sammen, på reise og delte opplevelser."
Så dette var hyggelig, og mange mennesker fortalte oss faktisk at dette er flott, at vi også kan gjøre det, men alle er slitne. I kveld er alle slitne."
Og vi ønsker også å skape to øyeblikk hvor folk kan komme til Portugal for ulike anledninger, fordi det er så mye å by på, og så mye vi kan gjøre her, at vi trenger disse separate øyeblikkene."
Så vi tenker at mai kan være datoene for Madeira Game Summit. Så det kommer til å bli veldig fullpakket, som våren for oss. Og så slik, som høsten for Lisboa og priser."
Høst for Lisboa og priser. Vi venter fortsatt på datoer for Web Summit. Jeg vet ikke om de allerede er annonsert. Vi er glade for at vi flyttet før."
Det hjelper oss faktisk mye med tanke på støtte fra myndighetene, alt, fordi alle er så fokusert på Web Summit, de kan ikke fokusere på det lille arrangementet for spillindustrien i forhold til det."
Men i år er det lettere. Det er faktisk lettere for alle å være her, og bedriftene kommer til oss og blir med på Web Summit. Så det er en interessant kombinasjon, og jeg tror vi skal prøve å gjøre det før neste år også."
Og for neste år, Lisboa kommer til å bli større fordi veksten har vært på 600 mennesker, 800 mennesker, 1000 mennesker. Så vi forventer enda flere neste år."
Så målet er 1200 eller mer. Det kommer an på, av mange faktorer, av hvordan bransjen er. Det er vanligvis slik at vi vokser med bransjen."
Du vil slippe ut, du vil feire begivenheten når GTA 6 slippes? Ja. Fordi det ble kunngjort i går at det kommer til å bli forsinket nok en gang, så kanskje ingen vil komme."
De kommer til å spille. Ja, så det var derfor jeg sjekket datoene. Jeg tror de nevnte at det var den 19. november. Så vi tar 17-18."
Det blir den siste datoen, og så drar vi alle et sted og bare spiller spillet. Det er allerede et meme. Ja, så som alle andre."
Men det er fortsatt november, og det hadde vært fint å få folk fra Rockstar til å gjøre det, men jeg tror de bare vil være tilgjengelige før utgivelsen."
Ja, de vil være slitne. Ok, la meg spørre deg om prisene. Prisutdelingen skjer om en time. Vi likte dem i fjor også. Hva tror du de mener til alt det du nettopp forklarte, som til de forskjellige stoppestedene og til DevGamma-prosjektet? Er dette prikken over i-en? Er dette noe du også ønsker å vokse deg større? Er dette noe som forsøker å konkurrere med andre priser? Vi ønsker på en måte at Europa skal ha flere priser fordi vi har Game Awards i USA, og det har vært greia."
Men vi setter også pris på når flere og flere priser deles ut her i Europa. I gamle dager hadde vi Financiers i Bilbao. Vi har selvfølgelig BAFTA."
Hvilken rolle tror du at du spiller i alt dette? Mange av de prisene du nevnte nå, de dekker bredt i bransjen. Mange AAA, selvfølgelig AA."
Vårt fokus er litt annerledes fordi vi ønsker å finne prismålet vårt. Jeg vil si at det ville være oppdagelse i stedet for bare prisene og å gi."
Det er oppdagelsen. Det er for å hjelpe utviklere. Det er innenfor kjernen vår. Prisene er et kjerneprosjekt fordi vi først og fremst er utviklere."
Vi er en utviklerkonferanse. Når vi kan finne nye kreative prosjekter for utgivere eller investorer å signere eller når vi kan gjøre det bra med å få sponsorenes penger og dele dem med utviklerne."
Til og med 3 000 dollar for én kategori er nok til å hjelpe studioet med å overleve en måned til mens de leter etter finansiering eller noe sånt. Det er kjernen."
Det er ikke et kommersielt prosjekt for oss. Det er et prosjekt som først og fremst skal drive kjernepublikummet. For vi ser i dag og i går utstillingsområdet, det er enormt."
Det vokser. Du ser at utstillingsvinduet blir større og større. Det er så internasjonalt fordi vi beholder de frie innsendingene og alle er åpne for å sende inn."
Vi hadde over 600 prosjekter i år. Og nivået er fantastisk i år. Ja, mange utgivere begynte å sende inn spillene sine til prisene."
Det er allerede i ferd med å snu fra Vi ønsker å hjelpe utviklerne inn i dette er som, Jeg vil ikke si forfengelighet men til noe som er en konkurranse."
Men hvis det bidrar til å øke kvaliteten og kreativiteten i bransjen og alle leter akkurat nå etter rimeligere prosjekter liker kreative ideer, raske til å lansere, lett å finansiere, med mindre finansiering som bedre ville lønne seg i stedet for å gjøre den neste store greia."
Det er på en måte umulig å starte akkurat nå med en ny, stor satsing. Så jeg tror at de mindre devs er ikke fremtiden men de vil hjelpe industrien fange oppmerksomheten til nye aktører som er på utkikk etter hva som er den nye ideen eller sjangeren."
For i denne prisutdelingen hadde vi så mange blandede sjangre. Så mange, Blandingen av sjangre, ideer, konsepter og temaer."
Det er helt vanvittig. Vi hadde over 150 dommere og tilbakemeldingene vi fikk var wow, vi visste ikke at det var så mange gode kamper finnes over hele verden."
Så jeg skulle ønske at mange flere utviklere kunne reise men vi forstår. Jeg også, jeg vil gjerne ha dem alle her. Ja, men 600 blir mye."
Det blir i utgangspunktet en konferanse. Samtidig føler vi at hvert år kan de reise mer og mer men det er heller ikke obligatorisk for oss."
De kan få penger fra oss hvert år. Så de har en representant eller noe sånt. Prisutdelingen vil skje neste år også."
Vi jobber med mange sponsorer for å få større budsjetter men det er for premiefondet ikke for å støtte konferansen. Det er hovedsakelig pengene fra premiefondet fordi vi ønsker flere utviklere for å få hjelp, for å bli publisert, som skal utgis, ikke engang publisert."
Mange av dem er faktisk selvpubliserende og vi ønsker å gjøre mer av det. Og hver utgave, Jeg tror Portugal er i ferd med å bli vår viktigste utgave fordi det er den største, den raskest voksende og vi ønsket mer tilstedeværelse i Øst-Europa, i Polen hvor vi opprinnelig kommer fra."
For å gjøre det større også. Ja, for å gjøre det større også og hvis vi kan hjelpe til med alle de andre utgavene Det hadde vært flott."
Og generelt vil vi holde oss til verdiene våre og alt som skjer på scenen vet du sannsynligvis ikke men den slags det komiske ved det spesielt i Gdansk var fantastisk."
Og nå som du nevnte verdiene dine og kjernen din, La meg spørre deg om en siste ting. som handler om Ukraina og hvordan dere hjelper og de ulike initiativene som dere har hatt det siste året."
Hva kan du fortelle meg om det? Det er veldig viktig for oss. Jeg reiser til Ukraina flere ganger i året. Moren min reiser frem og tilbake fordi hun ikke vil flytte av en eller annen grunn og byen der jeg bor er i frontlinjen så frontlinjen nærmer seg."
Vi har en kollega der, Sergei, vår økonomidirektør, han er fortsatt i Lviv så han hjelper til gjør mye frivillig arbeid så han har i utgangspunktet noen dager som vi kan gjøre."
Vi driver med veldedighet. Du har sett over hele arrangementet at vi promoterer vennligst ikke glem å donere fordi det fortsatt pågår, krigen har ikke stoppet ennå."
Vi hjelper til med donasjoner. Noen selskaper donerer gjennom oss, hjelper oss. Hvis vi har overskudd prøver vi å donere det vi kan."
Gjør veldedighetsarbeid, noen ganger er det i bakgrunnen hjelper til med å få noen eller noe sånt. Det er mange ting som vi ikke deler offentlig fordi jeg ikke har lyst til å vi trenger å gjøre det fordi vi er veldig fokuserte på å bare gjøre det og hjelpe."
På grunn av teamet vårt, Jeg tror halvparten av det er ukrainsk og alle bryr seg veldig dypt om hva som skjer fordi familien, røttene, alle ønsker å komme tilbake på et eller annet tidspunkt og i kjernen gjør et arrangement i Kiev en dag ville vært fantastisk."
Jeg vil gjerne tilbake dit og gjøre arrangementet akkurat som i gamle dager. Det er ønsket for fremtiden. Fantastiske Maria."
Solen går ned, du kan ikke se den fordi den er der borte men vi har denne vakre utsikten over Tagus-elven."
Tusen takk for at dere tok dere tid. La oss gå til prisutdelingen. Takk skal dere ha."