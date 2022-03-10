Reforj-ing the world - Reforj Intervju med 4J Studios

Under London Games Fests New Game Plus-arrangement fikk vi en prat med Joe "Stampy" Garrett for å lære mer om Minecraft- og Hypixel-utfordreren Reforj, som for tiden er under utvikling av 4J Studios.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til Gamereactor.I dag står jeg foran 4J Studios' stand for Reforj på London Games Fest, New Games Plus-arrangementet.Jeg er her sammen med Joe, eller bedre kjent som Stampycat, for å snakke litt om spillet."
"Så Joe, først av alt, fortell meg litt om hvorfor du ønsket å bli involvert i Reforj.Hva er det som er så spesielt med dette spillet?Jeg ble faktisk med før det ble Reforj.Så 4J Studios jobbet med sin egen motor kalt Elements Engine."
"Og de tok meg med opp til studioet og sa, hei, dette er teknologien vi lager.Vi vet ikke hvilket spill vi kommer til å lage, men dette er kult. Se hva det kan gjøre.Og så nevnte de ideen om å kanskje konsultere eller, du vet, kanskje med noen måneders mellomrom for å gi tilbakemelding."
"Men det var omtrent på den tiden da jeg var ferdig med YouTube, som er det jeg pleide å gjøre.Og jeg tenkte, hei, jeg har tid.Så jeg ble med som designteam.Så noe av det første jeg gjorde var å finne på noe sammen med teamet."
"Hvilken sjanger skal spillet være?Hva er settingen og verdenen i spillet?Så jeg var med helt fra starten for å bidra til å gjøre Reforj til det det har endt opp med å bli så langt.Og hvordan er den opplevelsen?Du vet, du har så mye tidligere erfaring med å jobbe i Minecraft og skape et fellesskap rundt det."
"Hvordan har det sneket seg inn i det du har gjort her?Og hvordan har det gjort det mulig for 4J å virkelig ta Reforj til neste nivå, om vi kan si det sånn?Ja, jeg mener, en av de morsomme tingene vi jobber med for øyeblikket er at 4J Studios har en historie med å lage minispill.De lagde mange minispill til konsollutgaven."
"Og så ser jeg virkelig på spill med tanke på at jeg elsker systembaserte spill.Jeg liker å ta et spill, dette er vårt spill, og jeg tenker, åh, det er kult.Jeg skal lage mitt eget spill inni det ved å bruke disse systemene på måter de kanskje ikke var ment for.Så en av de tingene jeg alltid prøver å presse på for å få teamet til å gjøre det, i stedet for å legge til en ting som bare gjør én ting, nei, la oss legge til et system eller en mekanikk som er allsidig nok, og så får vi se hva spillerne ender opp med å gjøre."
"Et godt eksempel er en blaster som du kan avfyre med hva som helst i hotbaren din.Så vi sa ikke bare at du kan avfyre blokker.Vi sa: "Å, hva som helst.Du kan fyre av en arbeidsbenk."
"Du kan avfyre en fakkel for å lyse opp grotter.Du kan avfyre en sprengladning for å sprenge ting i luften.Og i stedet for bare å være én ting som gjør noe, er det som et system som bare er lagt til i sandkassen.Så det er på en måte alltid der jeg prøver å skyve spillets retning i retning av å være veldig åpent, allsidig mekanikk fordi motoren kan håndtere det også."
"Så det gjør at den typen spilling fungerer veldig bra.Og fortell meg litt om Elements-motoren også, fordi det er en av de, du vet, en av de mest spennende delene med ReForge er denne motoren bak og hva den tillater deg å gjøre som studio, antar jeg.Ja, det er det. Så det den er veldig bra til, er at det er en voxel-basert motor som gjør prosedyregenererte verdener."
"Verdenene gir effekten av å være en sfære.Teknisk sett er de ikke det, men de er omtrent fire ganger fire kilometer.Men hvis du fortsetter å gå i en rett linje, vil du ende opp der du startet.Så det er som små kuler."
"Og så er ikke planen med i spillet ennå, men vi er på vei dit, er å skape disse gatewayene som vil knytte flere av disse verdenene sammen.Så la oss si at det kommer en oppdatering som legger til nye strukturer eller ny malm i spillet, i stedet for å opprette en ny lagring eller å måtte vandre milevis i det fjerne for å generere nytt terreng, kan du bare hoppe gjennom en port for å oppdage disse nye verdenene."
"Og motoren er veldig effektiv til å laste inn disse verdenene.Og for flerspillerverdener er lagringene veldig små.Så det er på en måte bygget spesielt for denne typen spill vi lager.Og det har vært i hendene på spillerne en liten stund."
"Jeg tror det var i april i fjor at det først gjorde sin debut, men det har åpenbart en lang vei å gå for å nå dit du ønsker at spillet skal være.Så hvordan ser fremtiden ut for ReForge?Ja, så for øyeblikket har vi nylig åpnet Xbox Insider-programmet."
"Så i begynnelsen var det bare for inviterte, eller man måtte søke.Nå kan alle på Xbox Series X eller X spille gratis gjennom Xbox Insider-programmet.Og det neste store steget blir tidlig tilgang.Og det er da det kommer til PC også."
"Og kanskje ikke samtidig, men det kommer også til PlayStation.Så målet er Xbox Series S og X, PlayStation 5 og PC, og så tidlig tilgang.Og det er på en måte når dørene åpnes.For øyeblikket har vi en fin gruppe spillere som gir tilbakemeldinger, en veldig dedikert kjernegruppe der vi kan lytte til hver eneste tilbakemelding."
"Og tanken er å gradvis skalere det etter hvert som vi utvikler spillet slik at vi ikke blir overveldet av for mange tilbakemeldinger med en gang og bli dratt i for mange retninger.Så det fungerer faktisk veldig bra så langt."
"Jeg antar at med plattformen du har skapt og det grunnlaget som ReForge har bygget på, er det bare fantasien som setter grenser for hva du kan gjøre med det.Så hvordan behersker du deg selv og sier, du vet, vi vil prioritere dette for øyeblikket."
"Vi kommer tilbake til denne sprø ideen senere.Jeg tror ikke vi gjør det særlig bra.Vi vet at vi har en langsiktig plan.Vi vet at det er noen store ting vi vil ha, som kjøretøy."
"Motoren er veldig god på kjøretøy. Vi har kjøretøy i motoren.De er ikke med i spillet ennå, men de var med i tidligere demoer som ble laget.Så det er noe vi vet at vi kommer til å ha.Vi vet at vi kommer til å ha innfallsporter med disse store teltpælene."
"Vi vet at vi jobber mot dem.Men når det gjelder de mindre tingene, eller ting vi kan implementere litt raskere, som nye mobber eller nye livskvalitetsfunksjoner, Vi er veldig raske til å tilpasse oss det."
"Fordi vi lytter så mye til samfunnet, ...som små forslag eller lignende, åh, legge til møbler eller sånne ting, Jeg vet at jeg kommer med små forslag, og resten av teamet ser sikkert på dette, jeg har jobbet i to måneder med det."
"Ting som er litt enklere å implementere enn ting som kjøretøy.Vi er veldig smidige, så vi kan legge til slike ting ganske raskt.Og så har vi det store bildet. Vi kjenner verden."
"Og vi har på en måte den linjen.Men når det gjelder de små delene som vi tar, ...låser vi oss med vilje ikke for mye.For hvis vi bruker måneder og måneder på å jobbe med en ting, og så viser vi det til samfunnet, og de ikke er interessert i det, eller de sier, åh, det kunne ha vært slik, vi har bare kastet bort masse tid, ikke sant?Så vi deler bokstavelig talt, du vet, hvis vi jobber med en mobb, viser vi den i grå boks, eller vi viser konseptkunst, og vi får tilbakemeldinger før en masse animatører animerer det eller legger til lyder."
"Så det er slik vi prøver å utvikle oss, og det ser ut til å fungere.Da har vi et siste spørsmål, Joe.Så du ser tydeligvis på muligheten for å få spillet i hendene på flere spillere relativt snart."
"Men der Reforge er akkurat nå, Hva er en del av spillet som du mener det kanskje ikke snakkes nok om?men som du virkelig ønsker at folk skal begynne å snakke mer om?Jeg tror en av tingene er at vi har skulpturering."
"Så det er en voxel-basert motor, men det betyr ikke at alle figurene er voxels.Så du kan forme dem, den har bakker, den har kurver, du kan lage vertikale plater, og det er en åpenbar ting, men sammenlignet med andre sandkassespill, ...hvilke typer former du kan gjøre..."
"og de fine detaljene du kan skape, forandrer det virkelig.Og vi ser at folk som, som meg, har en historie med å spille mye Minecraft, når de først begynner å spille spillet, har de mye muskelminne som i Minecraft, og de bygger ting som ligner veldig på Minecraft."
"Men når de har spilt litt lenger.og de lærer seg verktøyene, skjønner de på en måte at måten jeg alltid har laget tak på, eller måten jeg gjorde dører på, Jeg trenger ikke å gjøre det på den måten, fordi jeg har disse andre alternativene tilgjengelig for deg."
"Og så er det litt morsomt å se spillere, de hopper inn, og de er veldig kjent fra andre sandkassespill, og så finner de ut hva som er annerledes og unike ved bygningen, og det utvider på en måte virkelig typene bygg som de er i stand til å lage."
"Og så er det noen fantastiske 4J Studios-byggere som bygger sprø ting.Det er utrolig hver dag, det går så fort.Vi gjorde et sceneshow med bygging av Weatherspoons på scenen med et observatorium og ting som han bygde på en halvtime, Det var helt vilt."
"Vel, for mer fra Reforge, vet du hvor du finner det, alt på din lokale Game Recs-region.Og igjen, det kommer mye mer informasjon for, igjen, ideen er å få spillet i hendene på flere spillere relativt snart."
"Men ja, takk for at du ble med meg.Joe, takk for at jeg fikk komme.Og vi sees i neste intervju."