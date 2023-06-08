Tesla Model Y (2026 Facelift) - EV Hour

Vi vender tilbake til en av våre elbilfavoritter for å se hvordan den nyeste utgaven av Tesla Model Y står seg i forhold til den versjonen av bilen som vi kjente og elsket før.
"Dette er Tesla Model Y, den reviderte firehjulsdrevne versjonen av den.Og la meg starte med en liten personlig anekdote.Jeg kjøpte en Tesla Model 3 i 2022, før... vel, før... vel, før, du vet."
"Og jeg har elsket den hver eneste dag jeg har eid den.Noe som gjør dette både litt vanskelig, siden jeg bare har ett kontaktpunkt med merket, men også veldig spennende, fordi det er fint å faktisk få kjøre en aktuell versjon, en aktuell visjon av hva Tesla mener en moderne elbil som dette bør være."
"Så la oss ta en kjøretur.Denne versjonen er dyr, kanskje til og med for dyr, spør du meg, med en pris på rundt 450 000 danske kroner, og den er dermed en direkte konkurrent til noen av de aller største.Men når man ser på veiene i Danmark, kan man lett se at ulike versjoner av denne nye Model Y har blitt en skikkelig hit. Og det er også lett å forstå hvorfor."
"Det kan sikkert diskuteres hva som er et godt bilinteriør, Personlig har jeg blitt tiltrukket av Teslas minimalistiske tilnærming.Det er derfor vi kjøpte Model 3, og det er derfor jeg virkelig liker å sitte her inne og bruke den hver dag.Jeg synes at Teslas kupé og deres minimalistiske interiørkonsept er noe av det beste du kan finne."
"Og hvis vi bare snur oss rundt, er det åpenbart ganske lett å se hvorfor.Jeg mener, det er denne ensomme lysstripen her som spenner over hele kabinens bredde, men det er egentlig ikke så mye annet å snakke om.Det er bare noen få knapper her, én for å åpne døren, og så de få som er tildelt på dette reviderte rattet."
"Så jeg kan rengjøre frontruten her, og jeg har min dim dip, Jeg har volumknapper her, og noe for autopiloten her.Men alt annet enn å lade telefonen her nede er henvist til denne 16-tommers berøringsskjermen.Og jeg synes fortsatt at Tesla har den mest responsive og flotteste programvaren av dem alle."
"Både når det gjelder hvor responsiv den er, hvordan den er delt opp, hvor modulær og tilpasningsdyktig den er, men også hvor enkelt det er å bruke det.Så det å gå fra kjente apper som Spotify til appskuffen til å bare bruke den hver eneste dag, Jeg synes at man finner seg raskere til rette med Teslas programvare generelt."
"Og derfor, fordi det er lettere å finne seg til rette, er det også lettere å grave frem nye funksjoner og konsepter som du vanligvis ikke ville gjort.Og selv om det er mange der ute som savner taktiliteten til, vel, å ha knapper med én funksjon rundt om i kabinen, Jeg synes bare at jeg bruker mer av bilen oftere med denne tilnærmingen."
"Det er åpenbart noen forbehold.Jeg vet at det er noen som virkelig er splittet i dette spørsmålet.Det er den nye girskifteren.Så du drar denne fremover for å kjøre fremover, og du drar den bakover for å kjøre bakover."
"og så trykker du én gang for å parkere.Og igjen, ikke alle kommer til å like det.Jeg synes ikke personlig at det er noe problem.Det eneste problemet som jeg vil trekke frem, er at akkurat her skulle jeg gjerne hatt en head-up-skjerm."
"Jeg vil ikke nødvendigvis ha en kommandoskjerm, men en måte for meg å få informasjon opp i mitt umiddelbare synsfelt uten at jeg må rette oppmerksomheten mot skjermen, ville det vært fint.Men når det gjelder det overordnede konseptet, toppkarakter."
"WLTP Denne spesifikke modellen kjører opptil 600 kilometer WLTP, en 0-100 på 4,8 sekunder, en toppfart på 201 og en ladehastighet på 250 kilowatt.Alt dette er bunnsolide spesifikasjoner, som er i stand til å håndtere det meste av det verden kan by deg."
"Selv om denne konfigurasjonen er litt dyr, er det ikke noe problem, er det meste av det du ser standard, og da blir det en helt annen historie.Jeg lover at jeg mener det jeg sier når jeg sier at det ikke er noen iboende skjevhet bare fordi jeg liker min egen personlig kjøpte Tesla Model 3."
"Jeg liker denne, den nye Tesla Model Y, fordi den er genuint flott.Når det gjelder rekkevidden, måten den oppfører seg på underlaget, når det gjelder nytteverdien av å ha en SUV med en liten familie som min, er dette bare en fantastisk verdi."
"Kanskje ikke den.Jeg tror at med disse ekstrafunksjonene blir det for dyrt i forhold til hva det er, men til grunnprisen får du noe virkelig bra.Og hvis du kan komme forbi, jeg vet ikke, hva merkevaren betyr i dag, er det mange folk i Tesla, gode ingeniører, designere, mer enn bare den ene fyren."
"Jeg synes det er spesielt.Så, min helhjertede anbefaling for Tesla Model Y.Vi ses på neste."