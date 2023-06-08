Polestar 4 - EV Hour Svar på dine spørsmål #1

I denne første episoden i vår underserie har vi spurt deg om dine tanker om elbiler, og vi vil nå systematisk svare på dem.
"Det finnes mange motstridende rapporter om tilstanden i dagens elbilmarked.Hvilke biler som er gode eller dårlige, hvor enkelt eller vanskelig det er å finne den rette modellen for deg, velge den, kjøpe den og deretter bruke den."
"Og vi skal prøve å rydde litt opp i denne forvirringen ved å stille spørsmålet: til deg.Så i løpet av en serie med videoer vil vi ta imot spørsmål fra deg, Gamereactor-publikum, så å si, hvor vi skal dykke ned i en hel rekke forskjellige sjangre."
"Og vi starter med bilkjøring.Et vanskelig spørsmål å svare kortfattet på, men det er mange systemer i en moderne bil som denne.Polestar 4 skiller seg ikke fra andre moderne elbiler i den sammenheng."
"Og disse systemene overvåker deg og de overvåker veibanen.Når den varsler deg, enten ved å si at du er trøtt eller at du svinger ut av kjørefeltet, prøver den å beskytte deg.Det leser enten topografien, veibanen og de spesifikke linjene på den veibanen eller ansiktet ditt."
"Nå, er Polestar 4 bedre eller dårligere enn andre biler jeg har testet?Jeg opplever definitivt at systemet griper inn lettere, men jeg vil også hevde at i de fleste tilfeller er det fordi det var nødvendig.La meg forklare."
"Så for å svare kortfattet: ja, noen ganger kommer det i veien i den forstand at selv om du ikke følte at du svingte ut av kjørefeltet, vil assistansen likevel korrigere.Den kan ikke vite hva intensjonene dine var, bare at du kom ut av kjørefeltet.Til Polestars forsvar må det sies at de har plassert disse funksjonene på hovedskjermen, der du kan slå av både kjørefeltassistent og oppmerksomhetsovervåking."
"Så ja, når Polestar sier at bilene deres er designet for å være menneskesentrerte, tror jeg de er oppriktige, for selv om det er tilfeller der den tar over kontrollen eller gjør noe uventet, er det ofte fordi den ganske enkelt reagerer riktig på sin egen posisjon på asfalten.Men enda viktigere er det at den er sporty på en ganske upretensiøs måte, noe jeg mener er den viktigste delen, fordi det ikke finnes noen sport-knapp her."
"Du finner den i noen andre elbiler, og som oftest er den egentlig bare en snarvei til raskere gassrespons, synes jeg.Den gjør bare alt litt skarpere.Så på den måten er det veldig likt det du finner i en sportsknapp i en vanlig bil."
"Men i Polestar 4, bare for å bruke den som eksempel, vel, her er det ingen dedikert sport knapp.Den er bare veldig elegant og minimalistisk og nordisk og fin.Du får all sportsligheten og responsen bare fordi det er den bilen den er, ikke nødvendigvis fordi det er den spesifikke innstillingen du har valgt i det gitte øyeblikket."
"Polestar sier selv at ytelse er en av grunnpilarene, og enten det er pedalrespons, rattstilling eller bare måten den ligger lavt på veien, vil jeg kaller jeg definitivt dette sporty.Men du betaler egentlig ikke prisen i form av kjørehøyde, lovet rekkevidde eller romslighet inne i bilen."
"Så det er fremfor alt viktig å prøve en bil før du kjøper.Kort sagt, ja, det finnes avanserte innstillinger for å sikre at styreinnspill og andre parametere for kjøreopplevelsen er innstilt på en måte som passer deg personlig.Nå nevnte jeg nettopp at dette er en ganske sporty bil, i hvert fall vil jeg gå så å kalle den det."
"Uansett kan du virkelig gjøre Polestar 4 til din egen, slik du kan med de fleste elbiler.Og la meg bare vise deg det her.Jeg vet at menyen ikke er på dansk, men bare vær tålmodig her.Men hvis du går til kjøreinnstillingene, er det, tror jeg i akkurat denne bilen, mange virkelig nyttige måter å forstå hvordan du faktisk kan sette opp bilen din slik at den passer deg."
"Så det er noen veldig fine bilder her.Så det er krypegiret.Og her er styreopplevelsen.Akkurat nå er den satt til stram, men det finnes både standard og lett."
"Fjæringen er standard, jevn og stram.Og så er det til og med innstillinger for enpedalskjøring.Nå er dette alle, la oss si, utvidelser av denne typen innstillinger.De er enkle å forstå og er delt opp i oversiktlige beskrivende ord, slik at det for eksempel ikke er en dreieknapp som lar deg stille inn en parameter basert på verdier du ikke kjenner."
"Det er det Polestar, tror jeg, gjør virkelig bra.Og de var virkelig tydelige da de sa til meg, da vi forberedte oss til denne videoen, at nei, det er ikke et arkadespill, men du kan stille det inn slik at det legger større eller mindre vekt på de tingene du kanskje ønsker."
"Selv om det er sant at elektriske drivlinjer og elektrisk styring har redusert forsinkelsen mellom intensjon og respons, betyr det at disse bilene har blitt bedre på en ganske faktabasert, objektiv måte.Men det er fortsatt rom for personlighet, hvordan chassiset er innstilt, hvordan vekten er fordelt og balansert, hvor kraften faktisk sendes."
"Så ja, elbiler har satt en ny kontekst på måten vi snakker om bilers personlighet på, men den er ikke borte.Det har det aldri vært.Som Coldplay en gang sa: Ingen sa at det ville bli lett."
"Og det er ikke lett å velge den rette elbilen, akkurat som det ikke er lett å velge en bil, punktum.Jeg vil imidlertid hevde at det fortsatt finnes noen misforståelser om kompleksiteten ved å velge bil, om gassresponsen og styringen har de riktige egenskapene slik som i vanlige bensindrevne biler, hva rekkevidden forventes være, og hvor mye man skal, vel, bekymre seg for hvor mye strøm man har igjen, og også bare om kostnader og kjøreopplevelse."
"Det er en hel haug med ting.Jeg håper at vi har avklart noe av det når det gjelder måten du kjører en elbil som Polestar 4 på, i denne første episoden av serien.Vi håper vi kan gi dere mer veldig snart, for det er virkelig interessant å prøve en elbil som denne."
"Se den bakfra her.Den ser bare flott ut, ikke sant?Polestar 4 er virkelig, virkelig spesiell.Det finnes andre biler som også er spesielle, men denne er fortsatt en favoritt."
"Så vi ses i neste episode."