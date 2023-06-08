Sea of Thieves R.E.P.O. – Intervju med S.O.N.A.R. David Martinez

Vi snakker igjen med markedsføringssjefen hos Abylight for å snakke om det nylig annonserte spillet S.O.N.A.R.
"Hei, venner av Gamereactor! Vi er på Madeira for å delta på Madeira Games Summit.Som dere kan se på bakgrunnen, er dette et miljø helt ved sjøen.Det er vakkert, og det blåser skikkelig."
"Men vi ønsket å gjøre dette her fordi temaet vi skal ta opp handler om havet.Og vi ønsket at dette skulle være en del av vårt annerledes intervju.Men vi måtte dele opp intervjuet vårt i to, fordi dette var fortrolig.Og nå kan vi lære litt mer om det nye spillet ditt hos Abylight."
"Og ja, vi kunne ikke snakke om det, men det har selvfølgelig med havet å gjøre.Og det skal ta oss med under vann.Så hva er den korte presentasjonen av det nye spillet ditt?Vel, spillet heter Sonar, som står for «Submarine Operator Sonar Actually Ready»."
"Og det er et online-spill for fire spillere der du må bli med i et lag, samle vennene dine og dra, som du sa, dypt under vann i en ubåt.Dere må samarbeide for å styre en høyteknologisk ubåt og deretter gjennomføre oppdrag som kan være, du vet, å senke fiendtlige skip eller hente opp skatter under vann, kanskje snike seg frem eller unngå miner."
"Det er altså mange oppdrag, men spillet handler ikke bare om simulering.Det handler om å ha det gøy.Så det kommer til å skje sprø ting mens du utfører disse oppdragene.Og du kan forvente – i hvert fall hvis du ikke har perfekt koordinasjon – at det vil skje mange sprø ting om bord."
"Så hvis «Anchor Red» har litt av «Sea of Thieves»- eller piratpreg over seg, i den forstand at du kan senke andre skip, finne skatter og må samarbeide.Er det en av inspirasjonskildene du henter fra?Eller er det mer basert på filmene fra 90-tallet og den slags stemning der man er isolert og alt er mørkt?Ja, du har helt rett. Det er begge deler."
"Vi har inspirasjonen fra filmen og denne inspirasjonen fra den kalde krigens filmverden for hovedtemaet og ting som, du vet, å ikke lage noen lyd fordi man ikke vil, du vet, bli oppdaget av en fiendtlig fregatt, for eksempel.Men samtidig er spillopplevelsen sterkt inspirert av, du vet, spill som Sea of Thieves eller Repo eller, du vet, til og med Arbiter Jet."
"Så ideen er å ha begge deler.Du må spille, du vet, du beveger deg rundt i ubåten, og manøvrerer ved hjelp av ni forskjellige stasjoner.Det betyr altså at du må legge inn kursen eller kanskje avfyre torpedoer."
"Å stille inn dybden, styre rattet slik at du unngår hindringer.Men samtidig må du være veldig forsiktig med, du vet, kanskje vannlekkasjer eller branner. Kanskje du blir sulten.Du har helseproblemer. Så det er litt av alt."
"Og det viktigste her er, du vet, å ha det gøy og samarbeide med vennene dine for å gjennomføre oppdraget.Så det er litt ressursstyring involvert.Og jeg antar at det kommer av din strategiske bakgrunn i studioet."
"Og hvis jeg ikke tar feil, har dere både PVE- og PVP-oppdrag siden du nevnte en fregatt og en slags miljøfare.Men det er vel også ubåt mot ubåt der de fire andre spillerne er med, altså 4 mot 4 eller 4 mot 4 mot 4."
"Ja, akkurat. Vi har, som du sa, en komplett kampanje der du utfører ulike oppdrag mot IA og, vel, miljøet endrer seg og så videre.Og vi har ubåt mot ubåt, noe som betyr 4 mot 4-spill, og jeg tror det er, du vet, er det det morsomste du kommer til å oppleve."
"Og det er også det vanskeligste.Du vil oppdage at det ikke er så lett å kjempe mot en annen ubåt.Og ja, det avhenger mye av hvordan du koordinerer med vennene dine.Og til slutt, hvordan er statusen på prosjektet?Jeg vet ikke. På dette tidspunktet, når dette blir publisert, vet vi ikke."
"Men hva kan du fortelle meg?Du vet, dette blir avslørt mye senere i utviklingsfasen enn tidligere spill.Ja, du kan se at vi allerede har spillopplevelse.Vi gjennomfører omfattende testing, fordi denne typen spill krever mye testing."
"Vi utvikler dette spillet med hjelp fra fellesskapet.Så det flotte er at spillet nesten er klart.Vi planlegger å lansere det i 2026.Og jeg vet ikke om jeg vil kunne oppgi en bestemt dato når dette intervjuet skal publiseres på Game Reactor."
"Men saken er at, ja, det er veldig snart, og spillet er nesten klart.Fantastisk. Jeg gleder meg til å spille 4v4 i dette spillet.Og jeg er ganske sikker på at det ikke vil gå under.Så tusen takk for at du tok deg tid, David."
"Takk igjen.Takk."