Vis frem sommerkroppen din med Pokémons nyeste kolleksjon av tropiske klær

Sommeren er her, og vi vet alle hva det betyr! Det er på tide å dra til stranden og slikke solskinn. Hvis du har tenkt å sole deg i varmen, kan det være lurt å sørge for at du har riktig utstyr og klær for anledningen, og heldigvis er The Pokémon Company her for å hjelpe deg.

Via Pokémon Center har det kommet en ny tropisk kolleksjon, som tilbyr en rekke Hawaii-skjorter, badehåndklær, hatter, shorts, vesker og mer, alle med Pokémon-stil og i livlige farger.

Utvalget varierer i pris, men den typiske konsensus er at du kan få tak i noen nye klær for alt mellom $ 25 og $ 50. For å se hele sortimentet, som omfatter rundt 50 produkter, kan du gå inn her.

