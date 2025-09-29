Warhammer gjør Space Marines og gobliner kosete med nye plysjdyr

HQ

Space Marines er ikke kjent for sin kosete oppførsel. Salamanderne setter kanskje mer pris på vanlige menneskers liv enn sine fettere, men de fleste Space Marines er ikke vennlig innstilt til vanlige keiserlige borgere, selv om de risikerer liv og lemmer for å beskytte dem. Det kan imidlertid være i ferd med å endre seg.

Som avslørt i Warhammer Communitys søndagsforhåndsvisning, har et nytt samarbeid med TOMY produsert en plysj Space Marine. Med et massivt hode, små armer og stubbete ben ser ikke denne kosete fyren ut som om han kommer til å kjempe mot hærer med det første, men han er klar til å stå og kjempe for keiseren, og vil våke over hvor enn du plasserer ham.

Det er også en ny plysj dedikert til Gloomspite Gitz fra Age of Sigmar. Innpakket i en mørk kappe og med et søtt, men uhyggelig snerr, ser gobbo-plysjen akkurat så gal ut som du håper, samtidig som den beholder sitt bedårende ytre.

Hvis du er mer sportsfan, finnes det også en Blood Bowl Ball Plush, komplett med noen røde flekker som viser at den har vært brukt i et spill eller to.

