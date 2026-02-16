Warhammers siste morderiske tre har fått sin egen duftserie

HQ

Er det en duft? En duft? En livsstil fullstendig sentralisert rundt en enkelt parfymeflaske? Nei, nei og nei. Grove Guardian er ikke en ny parfyme, men er i stedet - som du nok burde forvente av folkene i Games Workshop - en ny miniatyr som du kan rive gjennom slagmarkene i dødsriket.

Sylvaneth får mye oppmerksomhet akkurat nå, med nye modeller og et nytt Battletome på vei for Warhammer: Age of Sigmar. Grove Guardians er nøkkelfigurer i Sylvaneths historie og i hærene deres, ettersom de overvåker veksten av nye Sylvaneth, godt plantet i røttene til et eldgammelt tre mens de standhaftig beskytter lundene sine.

Med en vannkanne i den ene hånden og et ondskapsfullt, halvmåneformet våpen i den andre, blander lundvokteren liv og død, akkurat som så mange av de andre trefolkene hennes gjør i en Sylvaneth-hær. Med utgivelsen av Battletome får vi også nye store esker med forsterkninger av treånder, gossamid-kavaleri og et berømt regiment kalt Twisted Branch.

