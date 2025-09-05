Wednesday: Sesong 2 - Del 2

HQ

Selv om man ikke kan bestride suksessen til Wednesday, mener jeg bestemt at det er et argument om hvordan denne serien forstår Addams Family kildematerialet. Jenna Ortega spiller en utmerket Wednesday Addams som føles så autentisk som den kan bli, men denne versjonen av karakteren eksisterer i en verden som føles fremmedgjort fra det vi forventer fra Addams universet. I mine tanker om første halvdel av sesong 2 nevnte jeg at det føles som om Wednesday er mer et forsøk på å bli en annen Riverdale, og selv om andre halvdel av sesong 2 har noen bedre og mer interessante historier, kan jeg ikke la være å føle at den oppfatningen holder stikk.

Misforstå meg rett, det er mye denne serien gjør riktig, mest av alt rundt den utmerkede gotiske og skumle skolen på Nevermore Academy og Addams Family -gjengen selv. Skolen føles som en skummel og sprø versjon av Hogwarts, og kjernefamilien er godt castet og godt fremført, og de stjeler alltid showet når de dukker opp. Og det er verdt å si at noen av karakterene som har blitt introdusert i denne andre runden med episoder, tar bedre form i denne siste halvdelen av sesongen, spesielt Steve Buscemis Principal Dort, som får en mye mer skurkaktig rolle, der fortellertrådene hans formes til noe mer forvridd. Det samme kan sies om de ulike Hydes og Pugsleys zombie, og hvordan disse er knyttet til Addams Family foreldrene og deres fortid på Nevermore. Igjen, det hele tar større form etter hvert som episodene ruller videre, og former seg til noe mer interessant og fokusert, og det kan jeg sette pris på.

Men når det er sagt, er det så mye ved denne serien som ærlig talt ikke føles som om den gjenspeiler Addams Family sine verdier. Lange popdansforestillinger, større vekt på bipersoner som ærlig talt ikke er interessante nok til å bære fokuset, cameos som egentlig ikke tilfører noe særlig til helheten, og den rare Addams -naturen som blir mettet av solskinn og regnbuer som stråler ut fra noen av de andre Nevermore -studentene...

Du kan argumentere for at jeg kanskje ikke er kjernedemografien for Wednesday, men samtidig ber jeg ikke om at serien skal være mørk og deprimerende, som en live-action Coraline, jeg kan bare ikke unngå å føle at Wednesday ville trives og utmerke seg hvis den lente seg mer inn i den forvridde og foruroligende naturen som vi har kjent å forvente fra Addams mannskapet gjennom årene. Siden han er tungt involvert i prosjektet, la oss si det i Tim Burton-termer: Wednesday bør være mer Beetlejuice og mindre Alice Through the Looking Glass.

Ettersom serien nå har gitt oss to hele år av Wednesdays liv på Nevermore, er det kanskje på tide, slik tilfellet var for Riverdales unge karakterer, at datteren Addams vokser opp, og kanskje vil dette føre til noen mer autentiske Addams historier og øyeblikk, fortellertråder som begynner å bli antydet på slutten av andre sesong. Selv om dette ikke blir en realitet, er det likevel nok midler bak denne serien til at du hele tiden vil bli fornøyd med den fantastiske scenografien, de utmerkede kostymene, den stjernespekkede rollebesetningen, den høye produksjonskvaliteten og de brukbare spesialeffektene. Det er fint fjernsyn, ingen tvil om det, men det våger aldri å være så mye mer.

Så kort sagt, hvis du ennå ikke har fått med deg Wednesday, kan du trøste deg med at de fire siste episodene i sesong 2 har noen bedre historier, selv om det er øyeblikk som er så antiAddams i tematikken at du kanskje vil spole dem frem til de er over. Og nok en gang ender den beste karakteren ofte opp som en avhugget hånd, og det kan man jo mene hva man vil om...