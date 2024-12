Wolfs får ingen oppfølger fordi regissør Jon Watts avlyste den

HQ

Apple Apple har hatt en merkelig tilnærming til lansering av filmer, for selv om de er en av få strømmetjenester som faktisk utforsker kinoområdet, gjør de ikke det for alle sine originale prosjekter. I 2024 gikk for eksempel Fly Me to the Moon på kino før den ble planlagt for Apple TV+ i desember, mens den stjernedrevne Wolfs, med Brad Pitt og George Clooney, ikke hadde noe kinovindu og gikk rett til Apple TV+.

Denne avgjørelsen har ført til en endring i planene for fremtiden, ettersom den tidligere planlagte oppfølgeren til Wolfs har blitt skrinlagt, men ikke av Apple, men i stedet av regissør Jon Watts. I samtale med Deadline forklarer Watts sin begrunnelse :

"Jeg viste Apple mitt endelige kutt av Wolfs tidlig i år. De var ekstremt begeistret for det og ga meg umiddelbart i oppdrag å begynne å skrive en oppfølger. Men at de i siste øyeblikk gikk fra en lovet bred kinolansering til en strømmeutgivelse, kom som en total overraskelse og ble gjort uten noen forklaring eller diskusjon. Jeg ble ikke engang fortalt om det før mindre enn en uke før de kunngjorde det for verden.

"Jeg ble helt sjokkert og ba dem om å ikke ta med nyheten om at jeg skulle skrive en oppfølger. De ignorerte forespørselen min og kunngjorde det likevel i pressemeldingen, tilsynelatende for å skape en positiv vinkling på strømmesatsingen sin. Så jeg returnerte i all stillhet pengene de ga meg for oppfølgeren.

"Jeg ville ikke snakke om det fordi jeg var stolt av filmen og ikke ønsket å generere unødvendig negativ presse. Jeg elsket å jobbe med Brad og George (og Amy og Austin og Poorna og Zlatko), og jeg ville gjerne gjort det igjen. Men sannheten er at det ikke var Apple som avlyste oppfølgeren Wolfs, det var jeg som gjorde det, fordi jeg ikke lenger stolte på dem som kreativ partner."

Kanskje Apple vil gå tilbake på planene sine og lage en fast avtale med Watts for å sikre at en Wolfs oppfølger blir laget, ettersom vi var ganske imponert over filmen og dens underholdningsfaktor.