Wolves Esports ønsker en sjakkstormester velkommen til flokken

Mens mange fotballag har esportsavdelinger, er Wolverhampton Wanderers et eksempel som rutinemessig har utforsket å gå utover typiske Rocket League og FIFA/EA Sports FC scener. Klubben Premier League har støttet lag i Rainbow Six: Siege, Valorant, Street Fighter, Call of Duty: Mobile, med flere, og nå har den utvidet seg videre til sjakk.

Etter at en rekke andre organisasjoner nylig har signert sjakkstormestere, som Team Liquid, Natus Vincere, Team Falcons og Team Vitality, har nå Wolves Esports også signert en sjakkstormester, med kinesiske Yu Yangyi som medlem av organisasjonen.

Ifølge det internasjonale sjakkforbundet er Yu Yangyi for øyeblikket den 28. høyest rangerte spilleren i verden når man ser på aktive spillere, og tidligere har han vunnet flere titler og trofeer, inkludert to World Olympiad lagtitler, to World Team Chess Championship trofeer, to Chinese Chess King Tournament mesterskap, og mer.

Vi kan forvente å se Yu Yangyi representere Wolves Esports på kommende arrangementer og etter hvert også på Esports World Cup til sommeren.