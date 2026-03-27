X-Mens Jubilee får et soloeventyr i april

Det er bare noen få dager igjen av mars, men Marvel bruker denne tiden til å annonsere en ny tegneserieserie som vil debutere så snart som neste måned i april. I forbindelse med Asian American and Pacific Islander Heritage Month har en ny tegneserie med X-Mens Jubilee i hovedrollen blitt avslørt.

Historien kommer fra forfatteren Gene Leun Yang (kjent for Shang-Chi historier) og tegneren Michael YG (Iron Fist), og er kjent som Jubilee: Deadly Reunion, og den følger mutanten når hun gjenforenes med sin forsvunne fetter, som tilfeldigvis også har krefter, og leder de to ut på et eventyr for å lære mer om deres historie og kinesiske arv.

Synopsis for tegneserien forklarer: "Jubilation Lee setter alltid livet på spill for dem som trenger det - men for familien? Hun er villig til å gjøre hva som helst! Når fetteren hun aldri har kjent, plutselig trenger hjelp, sporer Jubilee ham opp for å redde ham! Men Jubilee vil kanskje oppdage at familiebåndene hennes ikke er så sterke som hun håpet! Hvilke hemmeligheter bærer fetteren på? Og hvilke farlige mutantkrefter har han? Bli med Jubilee på en bombastisk og livsforvandlende reise med familie, hjerte og hjertesorg!"

Denne tegneserien debuterer 29. april, og siden det er en one-shot-historie, vil det bare være dette ene nummeret å samle på og lese. Du kan se omslaget som Fan Yang har laget nedenfor.

Dette er en annonse: