Xbox blir stadig mer populær blant amerikanske spillere

I går kunngjorde den nye sjefen for Xbox, Asha Sharma, at Game Pass-abonnementene har begynt å ta seg opp igjen etter at prisen ble kuttet betydelig i april. Det er imidlertid bare en av de utallige tingene hun har klart å oppnå i løpet av sine tre måneder på jobben (vi har en fersk artikkel om det her, men hun beveger seg så raskt at det allerede føles noe utdatert).

Nå har analysefirmaet YouGov, som jevnlig gjennomfører meningsmålinger om omtrent alt mellom himmel og jord, målt stemningen blant Xbox-spillere, og som du kanskje kunne forvente, peker trendene i riktig retning. De skriver blant annet :

"Blant amerikanske spillere har XBOXs Buzz-poengsum steget kraftig siden Sharma tok over, og klatret fra 8,5 poeng 20. februar 2026 til 20 poeng 20. mai. Økningen var ikke helt lineær, men retningen er tydelig. Buzz beveget seg opp i tosifret antall poeng i slutten av februar, holdt seg på et høyt nivå gjennom mars og april, og nådde en topp på 21,8 poeng 16. mai, før den falt noe tilbake igjen 20. mai."

Dette er for øvrig ikke det eneste måltallet Microsoft sannsynligvis vil bli glad for å se, ettersom den kanskje enda viktigere parameteren som dekker merkevarens generelle helse, også peker oppover.

"Forbedringen er også synlig i XBOXs bredere merkevarehelse. Indeksscoren blant amerikanske spillere steg fra 25,2 den 20. februar til 28,3 den 20. mai. Indeksen er YouGov BrandIndex' sammensatte mål på merkevarens generelle helse, og gjenspeiler et gjennomsnitt av seks ulike parametere: Inntrykk, kvalitet, verdi, tilfredshet, anbefaling og omdømme."

Den 7. juni er det tid for Xbox Games Showcase, hvor vi får se mer fra Xbox og sjekke ut hva de har i vente i nær fremtid. Vi mistenker imidlertid at det store spørsmålet om eksklusivitet ikke er noe som vil bli tatt opp i forbindelse med dette arrangementet.