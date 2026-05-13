Asha Sharma: Xbox-vendingen ingen så komme

Selv om Phil Spencer satt som sjef for Xbox i usedvanlig lang tid, fra 2014 til 2026, kom det som et fullstendig sjokk da han uten forvarsel kunngjorde at han forlater jobben mens Asha Sharma overtar. Det er delte meninger om hvor god eller dårlig Spencer har vært i rollen (begge sider har sannsynligvis gyldige poenger), men alle kilder er enige om at han er en sympatisk person med en dypt forankret lidenskap for spill, et trekk som har gitt ham solid støtte fra Xbox-fansen selv når Xbox-divisjonen har møtt utfordringer.

Phil Spencer overleverte kontrolleren til Asha Sharma og hennes høyre hånd, Matt Booty. // Microsoft

Sharma, derimot, kom fra Microsofts AI-avdeling, og uansett hvor du står i spørsmålet om AI, har du sikkert lagt merke til at veldig mange mennesker avskyr AI-drevet innhold. De vil rett og slett at spillene deres skal være skapt av mennesker med en eller annen form for tanke og sjel bak dem. På toppen av det hele var hun definitivt ikke en gamer og hadde noen mistenkelige prestasjoner som mange mente kunne tyde på at hun hadde fått en profil fabrikkert for å utgi seg for å være en "ekte gamer".

Bekymringen var rett og slett at vi nå hadde fått en person som ikke visste noe om spill, og som ville gjøre Xbox-divisjonen til en AI-fabrikk for sjelløse, masseproduserte spill, og siden hun ikke bryr seg om spill, var Xbox en gang for alle død og begravet. Jeg så flere mennesker i feeden min på sosiale medier som erklærte at de nå la Xbox bak seg.

Flere ekte Xbox-veteraner har møtt Sharma siden hun tiltrådte av grunner som ikke er avslørt, inkludert Larry "Major Nelson" Hryb og Seamus "Father of Xbox" Blackley. // Larry Hryb

For min del prøver jeg vanligvis å ikke være overdrevent negativ - folk må faktisk få en sjanse først - men jeg var ikke akkurat superpositiv heller. Klagene hadde imidlertid noe for seg. Jeg, som sannsynligvis de fleste andre, trodde det ville bli business as usual da Sharma overtok arven etter Spencer og Sarah Bond og fortsatte skiftet mot å gjøre Xbox mer til en tjeneste der maskinvare i beste fall ble sett på som et nødvendig onde.

Nå har Sharma vært Xbox-sjef i to og en halv måned, og jeg har ikke hørt et eneste negativt ord om henne på nesten nøyaktig to måneder. Så... hva skjedde? Vel, Sharma rakk knapt å sette seg ned bak Spencers gamle skrivebord før ting begynte å skje i et halsbrekkende tempo, i en slik grad at ikke engang de mest optimistiske blant oss kunne ha forutsett noe lignende. Selv Spencers største fans ser plutselig ut til å mene at han kanskje ble værende som Xbox-sjef et par år for lenge, mens de som har vært kritiske til ham føler at de har fått rett hele tiden.

Med det i bakhodet tenkte jeg å liste opp hva Sharma har oppnådd på to måneder og to uker som Xbox-sjef. Og spoiler alert: Når du legger det ut slik (i kronologisk rekkefølge), blir selv jeg overrasket, og jeg har skrevet om alt dette før da det ble kunngjort.

Hvordan vil du oppsummere Asha Sharmas første måneder som sjef for Xbox?

Asha Sharma: To måneder og to uker i jobben:

Utnevnelseog løfte om "Return of Xbox"

Sharma tiltrer 23. februar, og allerede i sin første uttalelse lover hun å fokusere på store og mangfoldige titler og fremfor alt "Xboxs tilbakekomst". Det er akkurat det samfunnet ønsket å høre, men det er lett å snakke; det er vanskelig å levere.

Loverkvalitetsspill uten "sjelløst AI-slop"

Det er sannsynligvis hennes bakgrunn som AI-regissør som gjorde at hun umiddelbart ønsket å skyte ned snakket om at Xbox ville bli et AI-kraftverk. Derfor lovet hun umiddelbart og utvetydig et nei til "sjelløs AI-slop".

Størrefokus på Xbox-maskinvare og "det starter med konsollen"

Hvilken rolle spiller Xbox-konsollene i fremtiden for Xbox? Det er rart at vi i det hele tatt trenger å stille spørsmålet, men slik er virkeligheten i dag. Heldigvis en viktig en, ettersom det er lovet et sterkere fokus på Xbox-maskinvare.

Helix er offisielt i arbeid, og vi kommer til å se mer av det i år, men vi vet ikke når.

Microsoftavslører den neste Xboxen - Project Helix

Sharma hadde selvfølgelig ikke snekret sammen en Xbox på to uker; Spencer og Bond fortjener æren for det. Men Sharma viste likevel frem konsollen, hypet den opp, og resten er hennes fortjeneste.

Innpakning av"Dette er en Xbox"-kampanjen

Fans hatet den vage ideen om at "alt er en Xbox", en kampanje som talsperson Sarah Bond skal ha lansert. Sharmas stol var knapt nok blitt varm før kampanjen ble kastet i søpla og slettet fra alle nettsteder ("Hva, har vi aldri sagt det?!?").

QuickResume ble fikset på rekordtid

En av Xboxens beste funksjoner er Quick Resume, som lar deg ha flere spill i gang samtidig og hoppe rett tilbake der du slapp. Men i online-titler fungerte det dårlig, og du måtte ofte lukke spillet manuelt. Fans har klaget på dette siden konsollen ble lansert i 2020, og bare en måned etter at Sharma tok jobben, ble det løst.

Kanskje Netflix vil bli inkludert i Game Pass-abonnementet ditt i fremtiden?

Snakkom et Netflix-partnerskap og fleksible Game Pass-modeller

Bør Game Pass ha et slags partnerskap med Netflix, slik at du kan få tilgang til det ene eller det andre med samme abonnement og spare noen kroner? Kanskje er det en mulighet som utforskes for tiden, og det er lovet en gjennomgang av Game Pass med mer fleksible modeller, inkludert en virkelig billig annonsefinansiert versjon slik at alle har råd til det.

Xbox-teamet holder farten oppe og lover en etterlengtet Achievement-makeover

Achievements er systemet som startet det hele, med progresjon på tvers av spill knyttet til en enkelt konto, noe som for eksempel Sony og Steam har kopiert direkte. Men Achievements har ikke fått mye kjærlighet det siste tiåret, til tross for fansenes forespørsler, og nå skjer det endelig.

Utvidetbakoverkompatibilitet på vei

Microsoft har suspendert programmet for bakoverkompatibilitet to ganger tidligere. De enkle titlene har blitt utgitt, og problemer som lisensiering gjør det stadig vanskeligere å løse. Til tross for dette har det kommet klare indikasjoner på at det vil komme enda flere bakoverkompatible spill, sannsynligvis som en del av 25-årsjubileet til høsten.

Da Xbox fylte 20 år, ble det lagt til nye bakoverkompatible spill, og det ser ut til at det er på tide igjen i år. Er det en spesifikk tittel du savner?

GlemMicrosoft Gaming, nå handler alt om Xbox

Xbox-navnet bleknet lenger og lenger i bakgrunnen under Spencer, og forsvant fra Game Pass-merkevaren, mens spilldivisjonen byttet fra Xbox til Microsoft Gaming. Det finnes riktignok teorier om at dette ble gjort av forretningsmessige årsaker i forkant av Activision-oppkjøpet, men uansett er Xbox nå igjen mer synlig og fremtredende.

Stortprisfall på Game Pass Ultimate

Det er litt over seks måneder siden Game Pass opplevde en sjokkerende prisøkning på omtrent 50 %. Det var høylytte klager på sosiale medier, og mange følte rett og slett at det ikke lenger var verdt det. Som et resultat ble prisen kuttet betydelig i slutten av april, og det nye Call of Duty ble fjernet fra tjenesten. Dette er sannsynligvis også en seier for Call of Duty-spillere, siden priskuttet effektivt dekker kostnadene for spillet. Det ble også lovet at mer innhold ville bli lagt til for å øke verdien ytterligere.

Xboxvurderer eksklusive spill igjen

Det hadde riktignok vært ryktet og antydet, men det kom likevel som en bombe. Microsofts multiplattformstrategi har ikke engang kommet skikkelig i gang ennå (Indiana Jones and the Great Circle kom senere til PlayStation 5, og det samme gjelder Forza Horizon 6, og Call of Duty kommer ikke til Switch 2), men de begynner allerede å vurdere å rulle tilbake deler av den med en gjennomgang. Det er sannsynlig at det vil komme flere eksklusive spill og fremfor alt tidseksklusive titler fremover.

Slik ser den nye Xbox-logoen ut.

NyXbox-logo som føles som en tilbakevending til originalen

Etter å ha brukt en minimalistisk svart-hvitt-logo i lang tid, går Xbox nå tilbake til det grunnleggende med en grønn glasslogo som minner om dashbordet fra den første Xbox-konsollen.

AshaSharma legger ned Gaming Copilot for Xbox før tjenesten i det hele tatt er lansert

Ikke noe fokus på AI, som nevnt. Tjenesten, som ble kunngjort omtrent samtidig som Sharma tiltrådte, har allerede blitt avviklet. Det vil ikke være noen AI som holder styr på spillingen vår.

Fokusererpå mer lidenskapelige og erfarne Xbox-veteraner i teamet

Via sosiale medier kunngjorde Sharma at det kommer store endringer i Xbox-teamet. Mer spesifikt har hun "forfremmet ledere som var med på å bygge Xbox, samtidig som hun har hentet inn nye stemmer for å hjelpe oss fremover. Denne balansen er viktig når vi skal få virksomheten tilbake på sporet."

Nyoppstartssekvens

Om bare noen få dager vil Xboxen din se annerledes ut når du starter den (se Bluesky-innlegget ovenfor), og man kan mistenke at det er dette vi vil se i det kommende Project Helix også. Den nye animerte grønne og skinnende logoen, sammen med en oppdatert oppstartslyd, er ment å gi en mer premium og nostalgisk følelse. Og vi er enige.

Kort sagt er det vanskelig å argumentere for at Sharma ikke har hatt en utrolig sterk start. De positive nyhetene har kommet tett og raskt, og alt har vært akkurat det fansen elsker. Det har ikke vært mange positive Xbox-nyheter siden lanseringen av Xbox Series X/S, og det må sies at hun har vært et skikkelig skudd i armen for det grønne teamet. Selvfølgelig er det fortsatt mye å gjøre, og den nye konsollen, markedsføringen, Game Pass og eksklusive spill er de store kampene fremover som vil avgjøre fremtiden til Xbox.