Etter Poor Things, The Favourite og Kinds of Kindness virker det som om teamet Emma Stone og Yorgos Lanthimos ikke skal noe sted med det første, og nå har de også fått med seg Jesse Plemons på laget.

Filmen ble avslørt i fjor, og gikk inn i produksjon i fjor sommer. Nå, ifølge Deadline, tar den sikte på å bli utgitt i oktober, nærmere bestemt den 31. for sin bredere utgivelse, med begrensede visninger fra den 24.

Filmen handler om to konspirasjonsteoretikere som kidnapper en administrerende direktør i den tro at hun er et romvesen som i all hemmelighet prøver å ødelegge jorden. Filmen er en nyinnspilling av en sørkoreansk film kalt Save the Green Planet.

Kommer du til å se Bugonia?

