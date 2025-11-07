10 av de største filmfiaskoene det siste tiåret

HQ

I det siste har vi tatt en titt på noen av de største fiaskoene og suksessene som har rystet videospillverdenen det siste tiåret. Etter å ha fokusert på dette emnet, har vi nå bestemt oss for at det er på tide å flytte oppmerksomheten til det store lerretet og sette søkelyset på 10 av de største filmfiaskoene de siste ti årene.

Før vi gjør det, er det imidlertid verdt å nevne at dette er en mer ustabil diskusjon, ettersom dårlige spill vanligvis selger dårlig, så det er mye crossover. Når det gjelder filmer, kan noen av de beste filmene gjøre det ganske dårlig på kino, så vi ser på fiaskoer her ut fra en rekke parametere, det være seg kinooppslutning, kritikernes og fansenes mottakelse, dens bredere innvirkning på serien, og til og med hvordan vi i ettertid har sett tilbake på hver film. Filmer som The Suicide Squad og Blade Runner 2049 viste seg å være ganske tragiske på kino, men de er naturligvis ikke med her fordi de ikke stemmer overens med de andre faktorene.

Uansett, bortsett fra regelverket, la oss begynne med et utrolig enkelt valg...

Det var ingenting fantastisk med Fantastic Four fra 2015

Herregud, hvor skal jeg begynne med denne filmen? Ikke bare var tonen og temaet helt feil, men dette var et av de merkelige forsøkene på å lage en tegneserie/superheltfilm som ikke virket assosiert med det ganske "nerdete" kildematerialet. Sluttresultatet var feilbesatte karakterer, kjedelige og lite bemerkelsesverdige kostymer, et plott som svært få kunne resitere den dag i dag, og naturligvis en tragisk kinovisning som innbrakte rundt 170 millioner dollar i billettinntekter. Til sammenligning var dette under superhelt-æraen på 2010-tallet, så alt under minst en halv milliard dollar for en film av denne typen er nærmest forbløffende. Heldigvis er 2025-filmen mye bedre...

Mumien burde ha forblitt død

The Mummy -filmene med Brendan Fraser i spissen har etter hvert blitt litt av en kultfavoritt blant action- og eventyrfilmene. De hadde sine problemer, men de var morsomme og minneverdige, og derfor virket ideen om å reboote dette universet med en mørkere og mer skrekkinspirert stil nesten gal. Men ved hjelp av Tom Cruise fikk vi The Mummy, en film som ikke hadde noe av de tidligere kapitlenes karakter og sjarm, og som viste seg å være like livlig og sjarmerende som et mumifisert lik. Det ser ikke ut til å være noen der ute som er det minste overbevist om at "Dark Universe", som den la grunnlaget for, kunne ha blitt til noe stort.

King Arthur: Legend of the Sword var et godt eksempel på at Guy Ritchie burde holde seg til gangstere

På papiret virket denne filmen som en ganske utmerket idé. En fantastisk gjenfortelling av historien om Avalon og kong Arthur, der Charlie Hunnam spilte den fiktive engelske kongen og slo seg sammen med sine riddere av det runde bord for å stoppe Jude Laws tyranniske leder. Den tok en haug med lovende talenter, satte dem under den ofte suksessrike Guy Ritchies regi, og sluttproduktet var ... vel, i beste fall dårlig. Filmen endte opp med å bli forglemmelig og uten karisma, og det mest ikoniske øyeblikket fra hele prosjektet er nå den merkelige cameoen til David Beckham som en vakt som forsvarer sverdet Excalibur. At filmen ikke var i nærheten av å tjene inn produksjonsbudsjettet, er bare enda en spiker i kista.

Seks år senere har vi fortsatt mareritt om Cats

Man kan hevde at scenemusikaler ikke trenger å bli filmatisert, og før 2024 ville jeg vært veldig enig i det. Wicked har bevist at det er mulig å gjøre suksess når filmatiseringen håndteres riktig, noe alle som er involvert i Cats kunne lære noe av. Det som er vanskelig å svelge med denne filmen, er at den hadde mange store talenter involvert både foran og bak kamera. I teorien burde denne filmen ha fått samme globale anerkjennelse som en film som Wicked, men i stedet fikk vi en film spekket med merkelige CG-humanoide katter der det eneste folk ville snakke om i forkant av premieren, var den absurde Butthole Cut. I ettertid var det nok heller ikke noen god idé å ha en gjeng skuespillere som i beste fall kunne synge og danse dårlig i hovedrollen... Det var ikke en dyr produksjon, i filmmålestokk, så det må vi gi Cats, men den gikk likevel ikke i null, og det er nok et eksempel på hvor katastrofal denne filmen var.

The Matrix Resurrections var fornærmende middelmådig

Når du ser på The Matrix, er filmene ganske inkonsekvente, men du kan ikke nekte for at de har hatt stor innvirkning på science fiction og til og med på hvordan mange mennesker ser på verden. Lever vi i en simulering? Er Matrix virkelig? Dette var ikke spørsmål som vanlige folk stilte seg før The Matrix kom i 1999. Det sier seg selv at den kanskje største utfordringen The Matrix Resurrections hadde, var å levere et nytt kapittel som føltes verdig, som kunne få serien tilbake på sporet etter den avskyelige Revolutions, og alt innenfor et rimelig budsjett. Det er ikke det at den mislyktes, det er bare det at den heller aldri helt lyktes. The Matrix Resurrections var en av de mest middelmådige og etterlengtede filmene gjennom tidene, og serverte et eventyr som få vil utpeke som en av seriens beste. Så den var i beste fall ok, men på billettkontoret var det en helt annen historie. Filmen kostet angivelig 190 millioner dollar å lage (uten å inkludere den gigantiske markedsføringskampanjen), og slet med å dra inn mer enn 75 % av dette. Ikke bra i det hele tatt fra en av sci-fi's mest ikoniske serier i det hele tatt.

Indiana Jones and the Dial of Destiny viser alt som er galt med Hollywood

Ok, så denne filmen tjente inn nesten 400 millioner dollar på kino og tjente inn igjen produksjonsbudsjettet. Hvis du regner med markedsføringen i tillegg, som ofte er omtrent det samme som produksjonskostnadene, er det fortsatt store røde tall, men den betalte i det minste produksjonen. Det er en suksess, ikke sant? Hvordan kan det være sant? Hvordan kan Disney betale en tredjedel av en milliard dollar for å bare lage (igjen, ikke engang markedsføre også) en film som er så middelmådig som Indiana Jones and the Dial of Destiny? Jeg er sikker på at denne filmen har nådd mange på Disney+ og on-demand-tjenester, men filmer kan ikke og vil ikke lykkes hvis produksjonskostnadene fortsetter å nå disse høydene, og det er på grunn av dette at Indy gjør kuttet. Ingen med vettet i behold vil velge denne filmen blant sine Indiana Jones topp tre, og det er bare fem filmer å velge mellom, og ærlig talt hadde serien vært bedre tjent med at den aldri ble laget, ettersom en geriatrisk Harrison Ford som vralter rundt i greske huler er like mye tortur å se på som det sannsynligvis var på knærne til Ford å filme den...

The Marvels viste at Marvel Studios ikke bare kan kaste ut hvilken som helst gammel søppel

Jeg har rutinemessig snakket om hvordan Marvel Studios har slaktet Hulk i sitt live-action-univers, men en nær nummer to til å oppleve den samme skjebnen er Carol "Captain Marvel" Danvers. Hun har aldri fått mye substans å jobbe med, til tross for at karakteren har alle egenskapene til å bli en viktig pilar i MCU for fremtiden. The Marvels kan ha satt en kule i bakhodet på Carol. Denne filmen er en av de vanskeligste å se på i hele MCU, og selv den ofte karismatiske Brie Larson slet med å vri mye ut av den steinharde fortellingen som ble kokt sammen. The Marvels burde ha vært Carols sjanse til å ta steget opp og bli en nøkkel Avenger, men i stedet var alt vi fikk vite at Iman Vellanis Ms. Marvel kan være fremtiden, noe som i seg selv er en merkelig oppfatning fordi hun i utgangspunktet ikke har dukket opp i noe av substans siden denne filmen ... Og nei, jeg teller ikke med Marvel Zombies fordi den egentlig ikke er en del av MCU.

Joker: Folie a Deux viste seg å være bokstavelig galskap

Noen burde sperre Todd Phillips inne på Arkham Asylum for denne filmen, for han er tydeligvis like gal som Joker. Originalfilmen var en så banebrytende hit at alt med et lignende oppsett sannsynligvis ville oppnå noe lignende suksess, i det minste i billettsalg, men Phillips bestemte seg mot det og gjorde noe objektivt sett vanvittig. Han tok et dystert og mørkt drama og gjorde oppfølgeren om til en musikal, og den overgangen ga de fleste fans av originalen naturligvis blaffen i... Det er bare å se på kinotallene for å få et bevis på det, for etter originalen som tjente inn en milliard dollar, har Folie a Deux akkurat bikket 200 millioner dollar... Legg det sammen med en utrolig dårlig mottakelse blant kritikere og fans, og det faktum at denne oppfølgeren kostet 200 millioner dollar å filme, og du har alle forutsetningene for en fiasko, kanskje den aller største på 2020-tallet.

Tron: Ares ser ut til å bli den siste fiaskoen på kino

2025 har hatt to "floppere" så langt, med Snow White som den første og Tron: Ares som den siste. Nyinnspillingen Snow White ble en fiasko av en håndfull grunner, inkludert CG-dvergene, castingvalg som den frittalende hovedrolleinnehaveren og den nå noe forhatte antagonistskuespillerinnen, og de høye kostnadene. Men å kalle dette en fiasko for å definere alle fiaskoer er kanskje å ta i, for Disneys nyinnspillingssatsing på live-action (minus Lilo & Stitch) har vært en hit and miss i årevis. Det som derimot virket som en lyntogtur mot katastrofe, var Tron: Ares. Det har vist seg gang på gang at kinopublikummet ikke bryr seg om Jared Leto som skuespiller, og Tron har heller aldri vært noen stor suksess på kino, så å kombinere de to, kaste over 200 millioner dollar etter den som budsjett, og så forvente noe annet enn en katastrofe, var galskap. Alle som støttet og bidro til å gjøre denne filmen til en realitet hos Disney må ta en lang og grundig titt på seg selv, og på samme måte er det nå på tide at Tron fases ut og legges bak seg, for det er tydeligvis ikke interesse for denne serien.

Så å si hele DC Extended Universe

Man of Steel ble utgitt i 2013, så etter definisjonen av parametrene i denne artikkelen, unngår den å bli dømt, men det er også greit fordi det er en av veldig få DC Extended Universe filmer som ikke var varmt søppel. Det meste annet som ble sparket ut i dette universet var ganske utfordrende å komme seg gjennom, med noen av de laveste av lavmålene inkludert 2016s Suicide Squad, Black Adam, Shazam! Fury of the Gods, The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom, Wonder Woman 1984, og selvfølgelig Justice League - og nei, Zack Snyders versjon (var ikke begge hans versjoner...) var ikke mye, om noe, bedre. Faktisk er det vanskelig å argumentere for at hver eneste film i DCEU ikke var en fiasko i en eller annen grad, og det inkluderer generelt bedre prosjekter som The Suicide Squad, Birds of Prey, Shazam!, og så videre. Den beste avgjørelsen Warner Bros. og DC noensinne har tatt, var å ta dette universet ut i hagen og gjøre slutt på elendigheten.

Hederlig omtale: Sonys Spider-Man-univers var like mislykket som DCEU

Vi gjør det raskt ved å liste opp filmene i Sonys Spider-Man-univers. Dette burde være mer enn nok til å bevise poenget, så her kommer det; Venom, Venom: Let There be Carnage, Morbius, Madame Web, Venom: The Last Dance og Kraven the Hunter. Nok er sagt.

Gikk vi glipp av noen filmfeil? La oss få vite det nedenfor.