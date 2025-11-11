10 av de største filmsuksessene det siste tiåret

HQ

I løpet av de siste par ukene har vi brukt litt tid på å snakke om de største fi askoene i videospillindustrien det siste tiåret, og likeledes også de største suksessene. Etter dette gikk vi over til filmsektoren for å sette søkelyset på de største fiaskoene på dette området, og nå er det, som du kanskje forventer, på tide å snakke om de største suksessene.

Avengers: Endgame leverte en avslutning som vil gå inn i historien

Vi kunne ikke begynne uten å snakke om det siste punktet i Infinity Saga (ja, Spider-Man: Far From Home var teknisk sett den siste delen...). Det Disney og Marvel Studios klarte å oppnå med de rundt 20 filmene som utgjorde denne epoken av Marvel Cinematic Universe, er intet mindre enn bemerkelsesverdig. Det kan bli stående som en av de største kulturelle revolusjonene i filmhistorien, for i mesteparten av 2010-årene var det denne verdenen det ble snakket om, og hvordan hver film brakte den videre fortellingen litt videre. Det spesielle med Avengers: Endgame var at det var en perfekt landing. Det var som å se en gymnast gjøre en trippel-dobbel og deretter lande uten å vakle. Det var spennende, actionfylt, emosjonelt og satte spor som få andre filmer og serier noensinne har gjort. For ikke å snakke om nesten tre milliarder dollar i billettsalg i Disneys lomme også...

Avatar: Way of Water etablerte James Cameron som den endelige sjefen på kino

Når vi snakker om Disney og filmer som tjener flere milliarder dollar, kan vi ikke la være å ta med Avatar: Way of Water. Enhver film som passerer den nærmest mytiske grensen på 2 milliarder dollar, og som til og med blir den tredje største filmen gjennom tidene, kan ikke være annet enn en forbløffende suksess. Det er rimelig å hevde at denne filmen ikke er like sterk som originalen, men det kan ikke benektes at Way of Water også hadde et berg av forventninger og forventninger på sine skuldre, og likevel presterte den som få andre noensinne har gjort. James Cameron er den endelige kassasjefen, og Way of Water gikk et skritt videre for å bevise det, men spørsmålet er nå om Fire and Ash også vil gjøre det.

Dette er en annonse:

Ne Zha 2 viste det kinesiske publikums makt

Som en siste kommentar til oppføringer som for det meste dreier seg om billettsalg, har vi Ne Zha 2, en kinesisk animert oppfølger som ble en så enorm suksess i hjemlandet at den nesten krysset terskelen på 2 milliarder dollar takket være innenlandske seere alene... Denne filmen oppnådde noe som ingen noensinne hadde forventet eller trodd var mulig. Den galvaniserte et publikum som ingenting noensinne har gjort, den knuste og satte nye rekorder for animasjonsfilmer å misunne, og sementerte seg selv som en av de syv filmene som har tjent 2 milliarder dollar noensinne. Hvis Ne Zha 2 ikke er en megasuksess, vet vi ikke hva som er det.

Dette er en annonse:

Strømmere og on-demand blir konge

Pandemien traff kinobransjen med full kraft, og vi venter fortsatt på at den skal komme seg på beina igjen og begynne å slå tilbake. Den vil komme seg etter hvert, når fansen innser hvor mye de savner skjønnheten og magien på det store lerretet, men i flere år nå har måten å konsumere underholdning og film på vært hjemme eller via strømmetjenester. Det har blitt et så viktig marked at selskaper som bare har en brøkdel av produksjonsgigantenes historie, nå angivelig ønsker å kjøpe opp de etablerte gigantene, og Netflix skal angivelig være interessert i å kjøpe hele Warner Bros. Hvis strømmere og on-demand ikke hadde vært kongene av underholdning, ville dette virkelig vært status quo?

Barbenheimer definerte 2023

Da det ble klart at Greta Gerwigs Barbie og Christopher Nolans Oppenheimer skulle ha premiere samtidig, begynte vi alle å spøke med hvor forskjellige de to prosjektene var, før vi "shippet" dem som to pinlige og nedstemte kjendiser. Ingen hadde forventet at dette skulle skape det kulturelle fenomenet som kom til å prege 2023, da Barbenheimer tok over hele verden og begge filmene kunne dra nytte av hverandre, noe som førte til at de til sammen solgte billetter for godt over 2 milliarder dollar. Millioner strømmet til kinoene i rosa fjærboaer for å se Barbie, mens millioner av andre satte seg til rette for et dramatisk tretimers epos, og sluttresultatet ble en suksesshistorie som vi kommer til å se tilbake på med glede i årene som kommer.

Tom Cruise fortsatte å være selve symbolet på en filmstjerne på A-listen

I en tid med blå og grønne skjermer og digitale og CG-effekter fortsatte den aldrende Tom Cruise å være det fremste eksempelet på en filmstjerne på sitt beste. I løpet av de siste ti årene har Cruise medvirket i tre Mission: Impossible -filmer der han utførte utallige fysiske stunts som fikk deg til å miste haken av ren undring, og som en måte å nullstille paletten på, en etterlengtet oppfølger til Top Gun der han brukte mye tid på å styre sitt eget jetfly som en galning. Adrenalinjunkien er fortsatt et trekkplaster for kinogjengere etter fire tiår med arbeid, takket være hans engasjement for autentisk action, og ærlig talt vil den dagen Cruise trekker seg tilbake fra å kaste seg ut fra bygninger og fly, være en trist dag for filmbransjen som helhet.

Dataspillfilmatiseringer ble (stort sett) severdige

I mange år har ethvert forsøk på å filmatisere et videospill resultert i en katastrofe. Enten det var et kreativt oppsett som ikke føltes passende for verket, eller bare et lavt budsjett som leverte forferdelig søppel, ble vi vant til å høre at et videospill som ble filmatisert av Hollywood var et dårlig tegn. Men ting har begynt å endre seg, og filmatiseringene har blitt bedre. Mer erfarne og egnede folk blir satt på disse prosjektene, og utviklere og utgivere (nå takket være deres enorme størrelse) har også mer kreativ kontroll over produksjonen. Resultatet er The Super Mario Bros. Movie, Sonic the Hedgehog, A Minecraft Movie, Detective Pikachu, Five Nights at Freddy's, Mortal Kombat, Uncharted, med flere. Det finnes fortsatt mange eksempler på kolossale fiaskoer, men vi er nå også mer komfortable med å høre at en filmatisering er under arbeid, kanskje til og med begeistret...

Everything Everywhere All At Once blir den mest prisbelønte filmen noensinne

Den kom ut av intet og ble en av tidenes mest prisbelønte filmer. Everything Everywhere All At Once debuterte i 2022 og tok snart de fleste prisutdelinger den sesongen med storm. I skrivende stund har filmen på IMDB hele 397 priser (hvorav syv Oscar-priser) og ytterligere 379 nominasjoner. For en film som kostet over 25 millioner dollar å lage, er dette en ganske bemerkelsesverdig bragd, for ikke å snakke om det faktum at den også tjente inn nesten seks ganger produksjonsbudsjettet på kino. Den var kanskje ikke en gigant når det gjelder billettsalg, men få har noensinne kunnet måle seg med denne filmen når det gjelder sølvtøy.

Denis Villeneuve gjør en av tidenes sterkeste femfilmer

Når man ser på moderne regissører, er det bare en håndfull som er like suksessrike og anerkjente som Denis Villeneuve. Man kan med rette argumentere for Christopher Nolan, og han var nær ved å ta denne plassen, men den britiske filmskaperen har ikke på langt nær vært like produktiv som kanadieren de siste ti årene, og hvis du trenger bevis, la meg bare liste opp hans fem bemerkelsesverdige regissørinnsatser; Sicario, Arrival, Blade Runner 2049, Dune, Dune: Part Two. Hvis vi skulle gjenta dette artikkelpremisset om et tiår, er det en reell sjanse for at Villeneuve kommer med i kåringen igjen, for i den nærmeste horisonten har han Dune: Part Three, den neste James Bond, og to andre ideer på gang om en atomkrig og katastrofeforebyggende astronauter. Bravo, Denis. Hva mer trenger å sies?

Sony Pictures Animation gir animasjonsfilmer en oppfriskning

Til slutt må vi nevne Sony Pictures Animation, som i en tid der de fleste animasjonsfilmene i Hollywood gjør sitt beste for å kopiere Pixars søte stil, overrasket mange med en ny innovativ tilnærming som åpnet øynene til utallige andre for nye muligheter. Du husker kanskje at du så Spider-Man: Into the Spider-Verse på kino for første gang og ble forbløffet. Det var denne fremragende filmen som banet vei for like fantastiske prosjekter som Puss in Boots: The Last Wish, The Wild Robot, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, Nimona, og til og med andre Sony Pictures Animation -hits som The Mitchells vs. The Machines og KPop Demon Hunters. Animasjon har aldri vært så spennende som nå, og det kan vi takke Sony Pictures Animation for.

Gikk vi glipp av noen store suksesser? La oss få vite det i kommentarfeltet nedenfor.