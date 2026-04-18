5 flotte filmer som kan adapteres til like flotte spill

Hver uke ser det ut til at vi får en stor overskrift om en ny videospillfilmatisering. Tidligere denne uken slapp Sony overskriften om at de jobber med en animert Bloodborne-filmatisering med R-rating, og at den skal lanseres på kino. Men hva om skoen var på den andre foten? Hva om filmer ble laget til spill, og ikke omvendt? I forrige uke tok vi en titt på TV-serier som kunne blitt adaptert til gode spill, og nå ser vi på filmer vi gjerne vil spille. Akkurat som tidligere, ser vi mest på nyere filmer, i løpet av de siste fem årene eller så, for å sjekke ut noen nye ideer.

Den løpende mannen

Edgar Wrights versjon av The Running Man ble kanskje ikke den store kassasuksessen han hadde håpet på, men den introduserte oss for en stilisert verden som jeg tror virkelig kunne egne seg til å bli utforsket i andre medier. Vi fikk et Running Man-inspirert flerspillerspill i DeathSprint 66, men selv om det spillet fanget ånden i dødsløpsideen i spillopplevelsen, tror jeg at et historiefokusert, ekstremt gjemmeløp for én spiller også kunne være engasjerende. Det kan bli en actionfylt, filmatisk opplevelse som også kan egne seg for en valgbasert fortelling, der vi kan velge om vi vil være supergrådige etter den store premiepotten, eller om vi vil prøve å ta ned dødsløpet innenfra.

Predator: Badlands

Ja, det har vært noen Predator-spill der ute. Et par av dem er gode, men ingen av filmene utløste spillpotensialet for meg på samme måte som Predator: Badlands. Å reise rundt på en fiendtlig planet med en pratsom robot på ryggen er et flott opplegg for et videospill, selv om det ikke stjeler handlingen eller verdenen fra Badlands helt nøyaktig. Det føles som neste steg fra klassiske par som Leon og Ashley eller Joel og Ellie. Du trenger ikke å beskytte følgesvennen din hvis de er festet til deg, og de kan til og med hjelpe deg som Mimir i God of War. Å slåss mot fæle planter og gigantiske romvesener som et romvesen selv ville vært så kult at en blodig trailer sannsynligvis ville vært nok markedsføring til å få en haug med menn til å si "hell yeah" og kjøpe dette spillet.

Den grønne ridderen

Dette er nok det merkeligste valget, men jeg synes David Lowrys filmatisering av en av de beste Arthur-fortellingene som noensinne er nedskrevet, er så visuelt imponerende at jeg ønsker å se den verdenen som er skildret på det store lerretet, levendegjort i et annet medium. Den grønne ridder kan umiddelbart gi assosiasjoner til å leke ridder på hesteryggen, redde jomfruer og drepe barbarer, men både diktet og filmen fjerner seg fra den tradisjonelle Arthur-fantasien, og tvinger i stedet helten vår til å reflektere over hva det vil si å være ridder og hva det vil si å være mann. Jeg tror dette kan være et flott lokkemiddel i et spillformat. Få noen til å tro at de er i ferd med å laste opp sin femtiende sjel, og send dem deretter ut på en episk reise i selvoppdagelse, som kanskje etterlater dem med flere spørsmål enn de har svar.

Mickey 17

The Alters er på en måte som spillet Mickey 17, men det fokuserer egentlig mer på de potensielle versjonene av en karakter, snarere enn eksakte kloner som bare er den samme personen, produsert om og om igjen. Mickey 17 som spill presenterer seg umiddelbart som en roguelite, der vi kan spille så mange Mickeys vi vil gjennom spillets sentrale historie. Det hadde vært interessant å se et tilfeldig element i personlighetene du får når du stadig spawner som nye kloner, og hvordan det kan påvirke gameplayet. Vi trenger kanskje ikke flere roguelites der ute på markedet i dag, men det hindrer ikke at de lages eller at det kommer imponerende spill. Vi trenger ikke bare å følge handlingen i bøkene eller filmen, men vi kan i stedet ta en titt på livet til en annen engangsansatt og hans dager med å prøve å temme en fiendtlig verden.

Menyen

Anya Taylor-Joy var virkelig i ilden på den første presseturen for The Super Mario Bros. Movie, der hun sa at The Menu ville være den beste filmen i filmografien hennes å gjøre om til et spill. I videoen her presenterte hun to forskjellige spill: ett der du er kokken, og ett der du er gjest, men jeg må si at jeg synes det første er mer interessant. Å ha Ralph Fiennes over skulderen når du blir tvunget til å tilberede utrolig imponerende mat til kunder som aldri kommer til å se solen igjen, virker som om det kan være som Overcooked på steroider. Det finnes måter spill kan få oss til å føle oss anspente uten at det venter en straffende bosskamp eller et hopp rundt hjørnet, og jeg tror at The Menu kan være en av disse opplevelsene. Skremmende uten å være skrekk, og du kan virkelig skape en oppslukende, urovekkende atmosfære i en spilladaptasjon av denne perlen av en film.

Hvilken film ville du gjort om til et videospill?