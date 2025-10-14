Alt vi vet om Teraleak: Den største lekkasjen i Nintendos og Pokémons historie

HQ

Selv om det ikke kom frem i nyhetsbildet før flere måneder senere, er sannheten at en bruker for litt over et år siden lekket tonnevis av informasjon på Discord, inkludert for eksempel antall nye Mega Evolutions vi vil se i det kommende Pokémon Legends: Z-A. Disse lekkasjene gjorde Nintendo alvorlig bekymret, og de mobiliserte raskt sin hær av advokater for å jakte på innsideren GameFreakOUT. Det ser ut til at de ikke hadde særlig suksess, for i går ettermiddag, nesten et år etter den første Teraleak, er "Pókeleaks" tilbake.

Vi skal prøve å strukturere all den nye informasjonen om det som allerede regnes som den største lekkasjen i Nintendos historie i deler, uten sensasjonalisme og holde oss til kildene eller kopiene som fremdeles holder bildene på sosiale nettverk. Selvfølgelig er ingenting du kommer til å se eller lese her offisiell eller endelig informasjon om hva Game Freak, The Pokémon Company, eller Nintendo har planlagt, men alt tyder på at dette ville ha vært planen til de tre selskapene for Pokémon-serien i videospill for denne nåværende generasjonen på Nintendo Switch 2.

Pokémon Legends: Z-A var ikke den opprinnelige planen: Det skulle bli et spill som skulle foregå i Johto.

La oss begynne med det som er nærmest oss. Selv om Pokémon Legends Z-A utspiller seg i det urbane miljøet på Lumiose City i Kalos -regionen, tyder tidlige skisser av Pokémon Legends 2 på at det skulle ha vært en tittel som utspilte seg i den åpne villmarken på Johto, slik "Arceus" var. Faktisk viser dokumentene at det var Pokémon Ho-Oh og Pokémon Lugia, ettersom planen var å utgi dem i 2024, 25-årsjubileet for utgivelsen av Pokémon Gold og Silver.

Det fortsatte også utforskningen av tidligere epoker i Pokémon-universet. Det skulle utspille seg i en tid før Pokémon-trenerne, og skulle til slutt utforske opprinnelsen til Pokémon-trening. Hovedpersonen i eventyret skulle være en tidsreisende som ledet Pokémon og gjenopplivet tre av dem.

All denne informasjonen ble, som vi nå vet, forkastet til fordel for den "nåtidige" settingen på Lumiose City i Kalos, og vil antageligvis aldri bli laget til et faktisk spill. Det er imidlertid alltid en mulighet for at noe av denne historien kan brukes i et hypotetisk Pokémon Legends 3. I Pokémon Legends: Z-A var det en prototype PokéRide der hovedpersonen kunne bevege seg rundt på Pokémon og også over hustak. Størrelsen på Pokémon og karakterens måte å ri på den på ville passe perfekt, når man ser på modelleringen av kontoen i X.

Det er ingen nyinnspillinger under utvikling for Pokémon Black og White.

Bittere nyheter, ettersom vi definitivt var sikre på hver Pokémon Presents at ryktene om Gen 5 remakes var sanne. Fra Game Freaks lekkede dokumentasjon vet vi nå at det ikke er noen nyinnspillinger i arbeid for Pokémon Black og White, men de presiserer at hvis et slikt prosjekt til slutt blir grønt lys i fremtiden, vil det bli gjort fra bunnen av, med mye kjærlighet og hengivenhet for Unova (Thesselia) regionen.

Pokémon Legends: Galar ville være den neste 10. generasjonsutgivelsen

Det er ikke mye informasjon om det, men i den lekkede dokumentasjonen er det en PowerPoint-skjerm som peker på Project Ringo (som, oversatt, betyr "eple"), som fra bildene antyder at den vil bli satt i regionen Galar. Planen, ifølge dokumentene (husk at dette er lekkasjer av veldig gamle planer, og alt kan ha endret seg) vil være i 2027 eller 2028.

Mulig Pokémon Gen 10: Vind og bølger

Det er her ting begynner å bli VELDIG interessant. Game Freaks dokumentasjon (som dateres tilbake til 2021, som rapportert av Insider Gaming) snakker om at den tiende generasjonen av spill blir et spill med to generasjoner med temaet "uendelighet", med en ny spillmotor.

Pokémon Wind/Waves Det nye spillet skulle foregå i den sørøstasiatiske regionen og inneholde en ny Weather Moves -mekaniker. Det ser også ut til å være (eller ville ha vært) regissert av Shigeru Ohmori (designsjef for Pokémon Pearl og Diamond, regissør for Omega Ruby og Alpha Sapphire, og også Sun og Moon). Handlingen ser ut til å dreie seg om en gutt som reiser rundt i regionen med familien sin etter å ha vunnet en lottogevinst, og som møter en ung Pokémon-professor som studerer værfenomener med Wind og Waves. Det finnes også en utviklingsorganisasjon som avskoges og forbruker områdets ressurser, noe som tyder på at det er disse som blir skurkene i historien.

Logoer for Pokémon Wind og Pokémon Wave dukket opp på 4chan for et par uker siden, så det er ganske sannsynlig at dette var The Pokémon Companys plan. Noe må imidlertid ha endret seg, for planen var å gi ut denne tittelen i 2025.

Drømmen om Pokémon MMO: Project Seed

Hvis det er én ting alle er veldig spente på hva dette Teraleak kan ha kommet opp med, så er det at det gjentatte ganger nevnes noe som heter Seed. Seed er kodenavnet for et Pokémon-spill med online flerspillersystem som skal foregå i hele den japanske skjærgården. Med andre ord ville det være et multiregionalt Pokémon-spill som spenner fra første til fjerde generasjon.

Seed Det nye Pokémon-spillet ville også innebære det neste store tekniske spranget for serien, ettersom det skulle utvikles med den nye spillmotoren Pokémon X engine, som ville gjøre det mulig å gjenskape de mest frodige og detaljerte omgivelsene i serien. Vi vil også kunne reise mellom øyer, og det har til og med vært prototyper av undervannsmiljøer, som vil kunne utforskes.

Dokumentasjon tyder på at Seed er planlagt utgitt i 2028, så det vil utvilsomt være en eksklusiv Nintendo Switch 2.

Gen 11 i 2030

Lekkasjen nevnes kort som en del av en teamorganiseringsprosess, og nevner at den ellevte generasjonen Pokémon-spill er estimert til å lanseres i 2030, men det nevnes ikke noe kodenavn, historie eller inspirasjon for dette prosjektet. Det anslås at flere medlemmer av utviklingsteamet fra nåværende utgivelser vil ha doble roller for å støtte dette prosjektet, men ingenting annet er nevnt.

Og det er i utgangspunktet et sammendrag av all informasjonen som har kommet ut om Pokémon de siste dagene. Igjen minner vi om at ingenting av dette er offisielt, og at verken Nintendo, Game Freak eller The Pokémon Company har kommet med noen uttalelse om saken.