Ben og Alex deler sine tanker om PS5 Pro og Concords fiasko i den nyeste The Gamereactor Show-episoden

September har allerede vært en helt gal måned for spillindustrien. Xbox permitterte massevis av ekstra ansatte, Sony la ned et spill de knapt hadde lansert og avslørte deretter en konsoll mange hevder er unødvendig, to spill ble lansert parallelt og kastet seg mot toppen av Game of the Year-samtalen, og alt dette har skjedd før vi til og med er halvveis gjennom måneden.

Det er nettopp med mye av dette i tankene at vi har bygget opp den nyeste episoden av The Gamereactor Show. Alex og jeg gikk sammen for å diskutere avdukingen av PS5 Pro og om vi faktisk trenger det eller ikke, vi snakker om fiaskoen til Concord og hvor kritikk av spillet er og ikke er berettiget, vi deler noen korte tanker om Astro Bot og Warhammer 40,000: Space Marine II og diskuterer hvordan de passer inn i GOTY-samtalen, og selvfølgelig blir vi distrahert og snakker om noen få mindre forventede ting på toppen av det hele.

For å lytte til den 33. episoden av The GR Show, sørg for å fange den i sin helhet nedenfor eller på Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music / Audible eller Spreaker.