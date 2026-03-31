DC lanserer en gratis Lego Batman: Legacy of the Dark Knight tie-in tegneserie

HQ

Denne mai er satt til å være en stor en for Batman-fans, da det neste Lego-eventyret fra TT Games vil sette Caped Crusader tilbake i rampelyset for sitt mest ambisiøse prosjekt til dags dato. Kjent som Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, dette spillet kommer litt senere enn vi tidligere trodde, ettersom lanseringsdatoen nylig ble trukket frem en uke for å se debuten planlagt til 22. mai.

Med denne lanseringen i tankene har nå Warner Bros. Games, TT Games, DC og Lego Group kunngjort at spillet vil bli støttet av en offisiell tie-in tegneserie som vil bli publisert helt gratis som en del av Free Comic Book Day den 2. mai.

Det er en kort historie som følger Batman når han vender tilbake til Gotham City etter en tid borte og ser hvordan han møter en rekke forskjellige DC-figurer, samtidig som den er stappfull av referanser og frekk Lego-humor.

Betraktet som The Lego Batman Returns, forklarer synopsis for tegneserien: "Lego Batman Returns følger en dag i Lego Batmans liv når han vender tilbake til Gotham City etter en pause og møter en rekke kjente DC-figurer, og hyller den mørke ridderens historie i media, med referanser til tidligere filmer, TV-serier og tegneserier, kombinert med karakteristisk Lego-humor."

Tegneserien er skrevet av Ivan Cohen fra Beware the Batman, og Paul Lee fra Batman: Under the Hood står for tegningene. Du kan se omslaget til tegneserien nedenfor.