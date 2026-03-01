De 10 mest fantastiske Super Nintendo-omslagene

HQ

Super Nintendo Entertainment System, bedre kjent som SNES, forandret så mye. Spillene gikk fra å være ganske enkle med noen få piksler på en skjerm til å blomstre opp til noe virkelig spektakulært. De fleste av Nintendos store spillserier fikk fantastiske oppfølgere, og selv om jeg valgte nye spill basert på andre kriterier enn kule forsider, var det noe med en pappeske og en manual som føltes som en fantastisk del av barndommen.

Vi har tidligere listet opp våre favoritter til PC, og likeledes har vi listet opp våre favoritter til Xbox. Nå er turen kommet til å liste opp våre ti favoritter til den fantastiske Super Nintendo. Det skal også legges til at siden SNES-spillene kom i pappesker, som ble slitt ut med tiden, kan noen av spillene være vanskelige å finne i god stand eller til og med med tilstrekkelig høyoppløselige bilder. Derfor må jeg av og til "jukse" med amerikanske versjoner eller ta bilde av en (litt slitt) eske som noen har skannet. Du får nøye deg med det jeg har funnet.

10. The Legend of Zelda: A Link to the Past

Ved første øyekast kan dette virke som et ganske kjedelig valg. Det kan også virke som et valg som er gjort utelukkende fordi jeg elsker Zelda, og synes denne delen er et av de beste spillene i verden. Jada, det spiller en rolle. Likevel kan jeg ikke annet enn å elske det gullfargede etuiet, kun prydet med spillets tittel og et skikkelig kult skjold og sverd. Det er virkelig et tilfelle av "la tittelen tale for seg selv" i høyeste grad, og stol på at den vil trekke deg inn, holde alt mystisk og skape forventninger om noe episk. Hvis jeg hadde laget denne listen utelukkende basert på personlige forbindelser til noe, ville dette definitivt ha havnet høyere opp, men det viktigste er egentlig bare at det er inkludert.

9. F-Zero

Det jeg liker aller best med dette er spillets logo. Så ser du på sveveflyene, den store byen i bakgrunnen, og sakte begynner du å se det stilistiske valget. Det lener seg litt mot noe rent kunstnerisk, litt som et maleri, på en måte. Uten å røpe den enorme hastigheten eller den ganske grove pikselgrafikken som spillet har, får du likevel en følelse av et futuristisk racingspill som lover noe ekstra spesielt.

8. Lemmingene

Da jeg begynte å sette sammen denne listen, ville jeg ikke bare gå for spillene jeg har en personlig tilknytning til. Når det er sagt, spilte jeg Lemmings mye, men jeg vil ikke regne det som en av de titlene jeg ser tilbake på. Som med mange andre forsider på denne listen, er det først og fremst spilltittelen jeg liker, siden den er veldig leken i designet, i likhet med alle de søte små lemmingene som klatrer og leker rundt. Så er det selve bildet, som er så talende, ettersom lemmingene ser ut til å hoppe i døden hvis du ikke hjelper dem. Det er humoristisk og passende.

7. Mario Kart

Du kan se på alle figurene på dette coveret og føle deg lykkelig. De har alle så mye karakter, og når du samler noen av de mest kjente og unike figurene i spillverdenen på ett livlig cover, er det vanskelig å ikke smile. Jeg liker hvordan de har lagt til gjenstander som mynter, bananskall og skallet som treffer Bowser, og bortsett fra en litt uflatterende vinkel på Yoshi, elsker jeg karakterenes ansiktsuttrykk. Det er så mye energi og glede her, og det er definitivt en forside som antyder underholdningen spillet har å by på.

6. Donkey Kong Country

Denne var vanskelig. Jeg synes egentlig ikke de 3D-renderte versjonene av Donkey og Diddy er spesielt attraktive. De ser plastiske ut. Men samtidig er det veldig passende for det visuelle designet som Rare senere gjenskapte i spillet. Jeg liker også detaljer som slangen som slynger seg utenfor selve boksen, og det faktum at så mange figurer og omgivelser er inkludert. Jeg kan virkelig forstå hvordan noen kan plukke opp dette coveret og bli fascinert og nysgjerrig på hvordan spillet kan være, og så lever det opp til alle forventningene som coveret i seg selv skaper.

5. Mario Paint

Jeg forstår at de fra et markedsføringssynspunkt ønsket å ta med hånden for å vise at det følger med en mus og musematte. Det er egentlig det eneste jeg ikke liker med dette omslaget. Men Mario og lerretet hans er perfekt. Fargene klarer å formidle hva spillet inneholder, og det samme gjør musikknotene. Fremfor alt er det én ting coveret lykkes med: å demonstrere kreativiteten som spillet byr på. For oss som satt og malte, skapte musikk og brukte de ulike verktøyene som ble tilbudt, var Mario Paint noe helt fantastisk på 1990-tallet. Det var et helt annet spill enn alt annet vi hadde, noe som ikke hadde noe mål (bortsett fra kanskje å bli ferdig), men som fikk frem maleren eller musikeren i deg, selv om det var med ganske enkle verktøy. Jeg blir også veldig glad hver gang jeg ser på dette omslaget.

4. Super Mario World 2: Yoshis øy

Som med de fleste av omslagene på denne listen, vet jeg egentlig ikke hvorfor jeg liker det. Vel, jeg liker Yoshi, jeg liker Baby Mario, og jeg liker det store blå monsteret. Jeg liker at bakgrunnen på en måte maler den samme visuelle stilen som i selve eventyret. Selv om det ikke skjer så mye på den, føles den likevel fartsfylt og spennende. Det har den samme sjarmen som Nintendo-spill ofte har, noe som er viktig i seg selv når omslaget er ment å utfylle og forklare spillet.

3. Manas hemmelighet

Det var noen omslag jeg stirret lenge på som barn. Dette var et av dem. Figurene i forgrunnen. Det gigantiske treet i bakgrunnen. Det skal ikke mye til for å skape magi hvis det gjøres riktig. Det er et omslag som stort sett bruker én farge, og det er derfor både tittelen og figurene skiller seg så godt ut. I tillegg er treet og resten av skogsmiljøet i bakgrunnen så utrolig godt utført. Det er et omslag som på mange måter innbyr til fantasi og drømmer, og det er nettopp de følelsene som forbindes med Secret of Mana.

2. Axelay

Det er vanskelig å velge de tre øverste på rangeringen. Jeg kunne sikkert rangert de tre beste helt forskjellig avhengig av humøret mitt, men like visuelt tiltalende som dette shoot 'em up-spillet er, like attraktivt er omslaget. Med tittelen som skjærer rett over et romskip og et ildmonster. Komposisjonen er perfekt, detaljene er utrolige, og det er definitivt et omslag jeg ville kjøpt spillet for. Som med stort sett alle andre SNES-omslag, skulle jeg gjerne sett at hele overflaten ble utnyttet. I stedet får vi disse svarte områdene med forskjellige logoer og annet rot. Men hvis du bare fokuserer på selve bildet, så elsker jeg det.

1. Super Castlevania IV

Uansett hvilken liste du lager, er førsteplassen vanskelig. Akkurat som jeg skrev om omslaget ovenfor, kunne Secret of Mana, Axelay eller denne absolutt ha byttet plass. Men du er nødt til å velge. Omslaget til Super Castlevania IV er utrolig kult. Det er nok et av de omslagene som kan få meg til å kjøpe spillet bare ved å se på det. Tittelen kunne kanskje ha vært litt stiligere, men selve bildet er nesten perfekt. Alle monstrene og den gotiske stilen er så godt fanget. Jeg liker spesielt de doble dragehodene og skjelettet som står over Simon, og jeg liker også at han skiller seg ut fargemessig fra det ellers blågråtonede omslaget. Hvis jeg hadde sett noe slikt i dag (og ikke visste noe om serien), ville jeg nesten forventet et episk spill i en åpen verden. Rett og slett fantastisk.