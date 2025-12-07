Den nye Harry Potter-skuespilleren Dominic McLaughlin snakker om det "vanvittige" brevet fra Daniel Radcliffe

HQ

Nylig rapporterte vi om nyheten om at den tidligere frontfiguren på Harry Potter, Daniel Radcliffe, hadde sendt et brev til det unge talentet som snart skal ta over rollen i HBO Max' TV-serie. Dominic McLaughlin vil snart bli kjent som "Gutten som levde", ettersom den første sesongen av serien er i produksjon, og ser ut til å bli etterfulgt av flere sesonger i løpet av det neste tiåret eller så, alt ettersom den unge rollebesetningen stadig vokser opp.

For å vende tilbake til det nevnte brevet, snakket McLaughlin på BBCs Saturday Mash-Up! Live om brevet som Radcliffe hadde sendt til ham, som du kan se her borte, fanget opp av Reddit-brukeren dbiwarrior.

I intervjuet forklarte McLaughlin: "Det var sinnssykt. Faren min prikket til meg på toget og ga meg dette brevet. Jeg leste det, og så kom jeg til bunnen, og der sto det 'Dan R.' Jeg holdt på å bli gal, men jeg måtte [holde meg rolig]. Jeg var på toget."

For mer om serien Harry Potter, ble det nylig avslørt at den ikke ville bli fortalt, selv om Voldemort kan bli spilt av en kvinne.