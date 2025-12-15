Det beste fra Rob Reiner

HQ

I dag mottok vi den triste nyheten om at Rob Reiner og kona Michele begge har gått bort. Myndighetene i Los Angeles er i gang med å etterforske hva som har skjedd, og foreløpig er detaljene fortsatt uklare. Mens vi venter på mer informasjon, ønsker vi å bruke et øyeblikk på å fokusere på Rob Reiners arbeid. På et personlig plan er han en av mine favorittregissører. Som en stor Stephen King-fan har jeg alltid følt at Rob Reiner (sammen med Frank Darabont) var en av de få filmskaperne som virkelig forstod Stephen Kings historier. Karrieren hans strekker seg selvfølgelig langt utover Stephen King-filmatiseringer, og jeg tenkte: Hva er vel bedre enn å sette sammen en topp 5 over hans ettermæle?

5. When Harry Met Sally... (1989)

Denne filmen lever og dør av samtalene sine. Og det er nettopp derfor den fortsatt fungerer. Lenge før moderne romantiske komedier gjorde selvbevissthet til et personlighetstrekk, stolte When Harry Met Sally... på at det kunne være nok at to mennesker snakket sammen. Den berømte diner-scenen får all oppmerksomheten, men den virkelige magien ligger i de små tingene: spaserturene gjennom New York, de pinlige telefonsamtalene, måten tiden stille og rolig går mellom scenene. Reiner forsto at forhold ikke bygges på store øyeblikk, men på alt det som ligger imellom.

Dette er en annonse:

4. A Few Good Men (1992)

Alle husker "You can't handle the truth", men det som er lett å glemme, er hvor tilbakeholden filmen er frem til det øyeblikket. Reiner bruker mesteparten av spilletiden på å holde tilbake, og lar spenningen ulme i stedet for å eksplodere. Det som får filmen til å fungere, er ikke bare Nicholsons prestasjon, men hvor selvsikkert Reiner iscenesetter makten: hvem som sitter, hvem som står, hvem som har kontroll over rommet. Det er filmskaping av den gamle skolen, presist og tålmodig, og det er derfor klimakset treffer så hardt som det gjør.

Dette er en annonse:

3. The Princess Bride (1987)

Det er svært få filmer der hver eneste karakter føles ikonisk, men dette er en av dem. Selv mindre roller, permanent risset inn i popkulturen. Reiners største prestasjon her er tonen. Filmen blunker aldri for hardt til deg, men den er alltid med på spøken. Den respekterer eventyrene samtidig som den ler forsiktig av dem. Det er denne balansen som gjør at folk oppdager The Princess Bride på ulike stadier i livet, og forelsker seg i den hver eneste gang. Jeg så den på nytt for bare noen måneder siden, og det skulle ikke forundre meg om jeg ender opp med å se den en gang til.

2. Misery (1990)

Det er her Reiner virkelig viser sitt stål. Misery er sjokkerende kontrollert: ett hovedsted, to sentrale karakterer, ingen distraksjoner. Alle avgjørelser handler om press. Det er også en utrolig vanskelig Stephen King-historie å filmatisere. Romanen er full av indre monologer, drømmesekvenser og fragmenterte minner, men filmen unngår de fleste tradisjonelle skrekktriks. Det er ingen store musikalske innslag eller prangende klipp, bare fremføring og tempo. Kathy Bates dominerer fullstendig på lerretet, men Reiner skal ha stor honnør for at han vet når han skal trekke seg tilbake og la ubehaget gjøre jobben.

1. Stand by Me (1986)

Reiner romantiserer ikke barndommen her. Det er varme, men også frykt, tristhet og en stille forståelse av at noen vennskap ikke overlever oppveksten. Det er en film som på en eller annen måte føles dypt personlig for nesten alle som ser den, og det er ingen tilfeldighet. For meg er dette sannsynligvis den filmen som best fanger ånden i Stephen Kings verk. Det er også Kings egen favorittfilmatisering, og som Rob Reiner sa i 1986, unnskyldte Stephen King seg i femten minutter etter å ha sett den for første gang, og bemerket senere "Det er den beste filmen som noensinne er laget av noe jeg har skrevet."