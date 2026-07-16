Dispatch lanseres for Xbox senere denne måneden

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Som du kanskje husker, ble det under et Xbox-arrangement i vår avslørt at fjorårets storhit « Dispatch endelig også skulle lanseres på Xbox, på hele spekteret av konsoll-, PC- og skyplattformer. På det tidspunktet fikk vi ikke noen nærmere detaljer, bortsett fra at det skulle lanseres i løpet av sommeren – og siden det nå er midt i juli, følte AdHoc Studio tydeligvis at det var på tide å fortelle oss mer.

Derfor kunngjør de nå via Bluesky at «Dispatch kommer til Xbox 29. juli.» Da Dispatch ble lansert på Switch tidligere i år, vakte den versjonen oppsikt fordi den var sterkt sensurert. En senere oppdatering rettet opp noe av dette, men Switch-versjonen viser fremdeles ikke det vi så på PC og PlayStation 5 – så hva med Xbox-versjonen?

Heldigvis har vi gode nyheter å dele: AdHoc Studio har allerede bekreftet at Xbox-versjonen ikke vil bli sensurert og vil tilby alt innholdet i en komplett utgave.

Hvis du har gått glipp av « Dispatch, kan det best beskrives som en absurd og interaktiv superhelt-tegneserie, litt som en krysning mellom «The Office» og DC-universet. Spillet har en voksen tone og utfordrer grensene både når det gjelder vitser og innhold, og takket være førsteklasses design og velskrevet satire ble det utrolig populært da det ble lansert i fjor høst.