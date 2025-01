Donkey Kong Country Returns HD: En guide til 200% fullføring av spillet

HQ

Ja, du vet allerede at Donkey Kong Country Returns HD for Switch er et veldig, veldig vanskelig spill som det er. At Nintendo introduserte en "Modern Mode" på 3DS for å gjøre det mulig for folk flest å spille det, er bevis nok. Men du, hardcore gamer, visste du at det finnes en modus som er enda vanskeligere enn "Original Mode", og at for å få 200 % må du svette deg ut, i tilfelle du ikke allerede har mistet flere kilo, Joy-Cons og en håndfull hår? Velkommen til guiden til å fullføre 200 % av DKCRHD.

Du kommer kanskje til denne guiden av en annen grunn. Kanskje du ikke føler deg heroisk nok til å prøve den megalittiske bragden på 200%, men du jakter på 100%, og du er i tvil fordi du ikke vet hva som egentlig kreves for hver milepæl, da det er mye forvirrende, motstridende og direkte feil informasjon om det på internett. Vi er her for å løse alt dette.

Hva skal til for å fullføre Donkey Kong Country Returns HD til 100 %?

Hvis hovedmålet ditt er å nå 100 %, kan du legge igjen puslespillbrikker underveis - det er OK, for puslespillbrikker teller ikke mot 100 %. Det du ikke kan legge igjen, er KONG-bokstavene, som i sin tur vil hjelpe deg med å åpne den siste hemmelige verdenen når du har klart K-nivåene. Du kan med andre ord følge vår trinnvise guide for å låse opp verden 9: Cloud, og du vil være veldig nær 100 %.

Når du har låst opp Det gylne tempelet, er det bare å teleportere deg til skyen og klare alle de ni nivåene. Igjen, du trenger ikke å samle alle puslespillbitene underveis, selv om det alltid er tilrådelig når det gjelder vanskelige nivåer, slik at du ikke trenger å lide deg gjennom dem om igjen.

Hvis du har alle KONG-bokstavene fra verden 1 til 8, har du låst opp alle K-nivåene, og hvis du har klart alle de åtte K-nivåene, har du fått de sjeldne kulene til Det gylne tempelet. Hvis du til slutt klarer alle de ni nivåene i verden 9, har du fullført Donkey Kong Country Returns HD.

Hvordan slå nivå 9-9: Det gylne tempelet

Clouds siste nivå er det desidert vanskeligste i verden 9, men her kan du se hvordan du klarer det i full fart. Trykk på play :

Hva skal til for å fullføre Donkey Kong Country Returns HD på 200 %?

Som du kan se i videoen, får Donkey Kong en unik gjenstand i spillet så snart du har slått nivå 9-9: det magiske speilet. Spillet ber deg deretter om følgende melding :

"Du kan nå spille alle nivåer i speilmodus!"

Her starter den vanskeligste utfordringen i hele spillet. For å få 200 % må du :



Finne alle de manglende puslespillbitene i originalmodus.

Fullføre alle 80 nivåene på nytt i speilmodus.

Samle alle puslespillbrikkene i speilmodus



Da, og bare da, vil du ha fullført DKCRHD til 200 %.

Hvorfor er speilmodusen i Donkey Kong Country Returns HD så vanskelig?

Den samme meldingen ovenfor gjør det klart hva du har i vente:

"I denne modusen vil Donkey Kong ikke få hjelp av sin venn Diddy Kong, og han vil heller ikke kunne bruke gjenstander. Og for å gjøre utfordringen enda større, vil han ha ett hjerte mindre - lykke til!"

Vel, der har du det. Ingen Cranky Kong-assistanser, ingen sveving med Diddy eller utnyttelse av hans ekstra treff. Og hvis spillet allerede var for tøft med bare to hjerter, er du nå alltid ett enkelt treff fra døden. Buff!

Hva får du for å fullføre Donkey Kong Country Returns HDs speilmodus?

En sjelden prestasjon låst opp: Bare tuller, det finnes ikke noe slikt på Switch! Hvis du klarer å fullføre DKCRHD på 200 %, er belønningen at du låser opp de siste 8 konseptkunstverkene til bildegalleriet i Extras-menyen. Nå er det ingenting igjen for deg å gjøre i dette eventyret, men for en tur det har vært!