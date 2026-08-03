Et jordskjelv med styrke 5,6 rammet nord for Suez i dag

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I likhet med nylige hendelser i Kina, Chile og Papua Ny-Guinea, og i motsetning til de katastrofale hendelsene i Venezuela og Japan denne sommeren, ble det tidligere i dag registrert et nytt jordskjelv nord for Suez i Egypt. Landets institutt for astronomi og geofysikk opplyser at jordskjelvet rammet omtrent 38 km nord for Suez like etter klokka 03.00 lokal tid, ifølge Reuters.

Det er foreløpig ikke rapportert om personskader eller materielle skader, da egyptiske myndigheter ikke har mottatt meldinger om skadde eller ødelagte bygninger. Imidlertid pågår det fortsatt vurderinger i skrivende stund.

I tillegg ble beredskapstjenestene satt i beredskap i de berørte områdene, og den egyptiske Røde Halvmåne har iverksatt sin beredskapsplan og oppfordret innbyggerne til å unngå bygninger som viser tegn på strukturelle skader, mens ytterligere offisielle oppdateringer forventes i løpet av de neste timene og dagene.