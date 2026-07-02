Et offisielt brettspill basert på « Kingdom Come: Deliverance » er blitt presentert

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Warhorse Studios fortsetter å høste suksess med sitt kritikerroste spill « Kingdom Come: Deliverance II ». Spillet har nylig passert seks millioner solgte eksemplarer, noe som utgjør omtrent halvparten av det totale salget av «Kingdom Come: Deliverance» så langt, samtidig som prosjektet har vunnet en rekke priser under den siste prisutdelingssesongen – en passende anerkjennelse med tanke på vår strålende anmeldelse av spillet.

Men utover dette har Warhorse sett seg om etter å tilby en rekke andre måter å nyte verdenen i Kingdom Come: Deliverance på, blant annet ved å selge kosedyr og en temabasert parfyme. Det neste prosjektet er et forsøk på å erobre bordspillmarkedet.

Et prosjekt med navnet «Kingdom Come: Deliverance – The Board Game» er blitt avslørt. Dette er et eventyr som utspiller seg i Böhmen i 1403, der spillerne blir bønder som dyrker jorden, mestrer nye ferdigheter og til slutt påvirker historiske hendelser i regionen.

Brettspillet skal ta rundt 90 minutter å spille gjennom én gang, med støtte for 1–4 spillere, i tillegg til at det byr på en rekke komplekse tilleggsdeler, som fire dobbeltlags brett, hundrevis av brikker med dyr, fiender, ressurser og sivilisasjoner, hundrevis av kort som dekker møter, gjenstander og ferdigheter, pluss 10 historielinjer å fullføre, 60 bymarkører og 164 spillerbrikker. Kort sagt: Hvis du liker kompleksiteten i Kingdom Come: Deliverance-universet, vil dette brettspillet være akkurat noe for deg.

Når det gjelder pris og lanseringsdato for brettspillet, har vi fått opplyst at det er planlagt å sendes ut i 4. kvartal 2026, og at prisen er satt til 149,99 euro.