Feir 20 år med Hannah Montana ved å bo i Disney-karakterens strandhus i Malibu

Gjennom årene har Airbnb tilbudt alle slags sære og uvanlige gjesteboliger som gir en håndfull brukere muligheten til å bo på tematiserte steder basert på ikoniske fiktive verdener. Det har vært et Shrek-sumphjem, en versjon av X-Men-herskapshuset, Edna Modes hjem fra De utrolige, til og med Polly Pockets kompakte barneseng. Nå, med 20-årsjubileet i horisonten, er det Hannah Montanas tur.

For å markere to tiår med Miley Cyrus' mest kjente Disney-karakter, har Airbnb gitt deg muligheten til å bo i Hannah Montanas strandhus i Malibu. Jepp, du vil kunne leve det beste av to verdener i et hjem fylt med eksentriske klær, med tvilsom innredning, og bare et lite hopp fra havet.

Vi har blitt fortalt at hjemmet byr på et "legendarisk klesskap", havutsikt og en strand i hagen, en karaoke-scene hvor du kan fremføre hits eller slappe av og se Hannah Montana-episoder på storskjerm, og dessuten "designdetaljer og nostalgiske innslag inspirert av Hannahs verden".

Boligen kan bookes mellom 6. og 16. april, og det er plass til opptil fire gjester per opphold, med opphold som kun varer én natt hver.

