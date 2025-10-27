Feir 25 år med Halo ved å delta på Halo Fest i Seattle neste vinter

HQ

Neste år blir et stort år for Halo fans, ettersom det er 25-årsjubileum for skytespillserien, noe som feires med en nyinnspilling av Halo: Combat Evolveds kampanje og kanskje noe annet også...

Men dette vil ikke være alt, ettersom Halo Studios har avslørt Halo Fest, et arrangement som vil finne sted vinteren 2026 i Seattle og vil bestå av et tredagers arrangement som spenner over en konvensjon og en konsert.

Kunngjøringen for arrangementet forklarer: "Hvis du elsker musikken og hver gang du ser en saksofon, tenker du på Halo 3: ODST - Halo Fest ønsker deg velkommen. Hvis du elsker alle former for flerspiller, inkludert samarbeid og konkurranse - Halo Fest ønsker deg velkommen. Og hvis fellesskapet er en stor del av grunnen til at du fortsetter å elske denne serien - Halo Fest ønsker dere alle velkommen."

Halo Fest vil pågå mellom 11. og 13. desember, med konserten den 11. desember, og tar festlighetene til Benaroya Hall i byen for et "helaftens" arrangement som vil inneholde "25 år med de ikoniske partiturene som bidro til å gjøre Halo til den kulturelle berøringsflaten det er i dag." Alt dette vil bli fremført av Seattle Symphony.

Når det gjelder konvensjonen, vil denne foregå den 12. og 13. på Seattle Convention Center og vil være den "årlige pilegrimsreisen for hele samfunnet" der vi kan forvente "Community Stage, stemmeskuespillere til stede, cosplaykonkurranse, meetups og mer."

Er du interessert i å delta på Halo Fest neste år?

