Forvent å se mer 007 First Light i morgen
Den 3. desember arrangeres det en dev stream som vil vise frem nytt gameplay.
IO Interactive har allerede vist frem en god del gameplay for det etterlengtede og kommende 007 First Light. James Bond-actioneventyret, som vi fikk se på Gamescom, hadde en egen State of Play Direct i høst, før det også var et viktig prosjekt på de siste Xbox-utstillingene, der det blant annet bekreftet Gemma Chans rolle og avslørte 007s Aston Martin. Nå vet vi når vi får se spillet neste gang.
I forkant av lanseringen i mars har IOI bekreftet at en dev-stream vil finne sted i morgen, 3. desember, hvor et nytt blikk på spillet vil bli tilbudt. Dette vil være den første i en rekke lignende strømmer der viktige medlemmer av utviklingsteamet vil være til stede for å snakke gjennom deler av handlingen.
For dette formål, for den kommende første episoden, bør vi forvente å se: "Følg med når vi trekker forhenget for alt som har med gameplay å gjøre med Andreas Krogh, Gameplay Director, og Thomas Pulluelo, Senior Level Designer, under vår Beyond the Light dev stream!"
https://x.com/007gameioi/status/1995555353887674429
Nøyaktig tidspunkt for showet er satt til 16:00 GMT/17:00 CET, og du kan se det live på Twitch.