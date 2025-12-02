Forvent å se mer 007 First Light i morgen

HQ

IO Interactive har allerede vist frem en god del gameplay for det etterlengtede og kommende 007 First Light. James Bond-actioneventyret, som vi fikk se på Gamescom, hadde en egen State of Play Direct i høst, før det også var et viktig prosjekt på de siste Xbox-utstillingene, der det blant annet bekreftet Gemma Chans rolle og avslørte 007s Aston Martin. Nå vet vi når vi får se spillet neste gang.

I forkant av lanseringen i mars har IOI bekreftet at en dev-stream vil finne sted i morgen, 3. desember, hvor et nytt blikk på spillet vil bli tilbudt. Dette vil være den første i en rekke lignende strømmer der viktige medlemmer av utviklingsteamet vil være til stede for å snakke gjennom deler av handlingen.

For dette formål, for den kommende første episoden, bør vi forvente å se: "Følg med når vi trekker forhenget for alt som har med gameplay å gjøre med Andreas Krogh, Gameplay Director, og Thomas Pulluelo, Senior Level Designer, under vår Beyond the Light dev stream!"

Nøyaktig tidspunkt for showet er satt til 16:00 GMT/17:00 CET, og du kan se det live på Twitch.