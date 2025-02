Her er når NieR:PIano Concert - Journeys 12025 kommer til en by nær deg

HQ

Det er mange konserter for tiden som bruker lydspor fra videospill som inspirasjon og grunnlag. Snart kommer PlayStation The Concert til Europa, og senere i år kan vi forvente at The Witcher in Concert også dukker opp, men mellom disse to er det faktisk en annen konsert som også er verdt å få med seg.

Fans av NieR-serien vil bli glade for å vite at NieR:PIano Concert - Journeys 12025 (ja, det er det faktiske navnet ...) snart kommer til flere europeiske byer. Mellom april og juli kommer showet til Frankrike, Tyskland, Tsjekkia, Italia, Storbritannia og Portugal. Totalt blir det ni konserter i Europa i løpet av våren/sommeren, og du kan se datoene, byene og spillestedene nedenfor.



19. april 2025: Frankrike, Paris (Salle Gaveau)



25. april 2025: Tyskland, Düsseldorf (Robert-Schumann-Saal)



26. april 2025: Tsjekkia, Praha (Koncertní sál Pražské konzervatoře) Tsjekkia, Praha (Koncertní sál Pražské konzervatoře)



9. mai 2025: Frankrike, Lyon (Salle Molière)



17. mai 2025: Tyskland, Berlin (Columbiahalle)



7. juni 2025: Italia, Roma (Teatro Ghione)



8. juni 2025: Storbritannia, Birmingham (Elgar Concert Hall)



13. juni 2025: Portugal, Lisboa (Teatro Variedades)



3. juli 2025: Storbritannia, London (Cadogan Hall)



Det skal sies at det er planer om å kunngjøre flere spillesteder og datoer, ettersom disse regnes som "de første europeiske turnédatoene". Når det gjelder konserten, får vi vite at den er komponert av Keiichi Okabe, Kuniyuki Takahashi, Keigo Hoashi og MONACA. Square Enix er tilknyttet som produsent, og Benyamin Nuss skal fremføre showet, og når det gjelder den egentlige beskrivelsen, får vi vite :

Dette er en annonse:

"NieR:PIano Concert - Journeys 12025 - markerer franchisens 15-årsjubileum med et spesialalbum, produsert og spilt inn i Tokyo, Japan, i anledning konsertturnéen. Dette opuset, fremført av pianisten Beynamin Nuss under oppsyn av NieRs musikalske team og Square Enix, gir en eksepsjonell lydopplevelse. Det er den perfekte måten å feire en av de mest ikoniske videospillseriene i vår tid, kjent for sin kunstneriske visjon og den globalt anerkjente kvaliteten på lydsporene."