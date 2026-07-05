Hvordan konsoller til 1000 dollar vil forandre neste generasjon av spill

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Best å gjøre deg klar til å holde fast på din PS5 fra lanseringsdagen, gutt, ettersom flere rykter peker mot at 1000 dollar veldig godt kan bli minimumsprisen for en PlayStation 6 i nær fremtid. Ettersom komponentkostnadene fortsetter å skyte i været over hele verden, blir spill generelt sett dyrere. Vi kan ikke akkurat klandre plattformseierne for den globale varemangelen (spesielt ikke når vi i stedet kan skylde på AI), men den kraftige økningen i maskinvareprisene er ikke en forbrytelse uten ofre. Ofte er forbrukeren den største taperen, som må punge ut med hundrevis av dollar ekstra for den nyeste konsollen hvis de ønsker å skaffe seg en.

Legger man til nettjenester, kostnaden for spill og ekstra kontrollere eller annet tilbehør, ser man plutselig ikke lenger på spill som en hverdagslig hobby, men snarere som en dyrere nisje. Det er neppe sannsynlig at vi går tilbake til den tiden da spill ble sett på som noe som bare ble drevet med av kjellerboere, men denne nye, dyre generasjonen vil få alvorlige konsekvenser for spillets fremtid. Uten et tredje øye, men med mye erfaring i denne bransjen, skal vi se nærmere på de mest sannsynlige utviklingene som følge av konsoller til 1000 dollar.

Vi er kanskje vant til dette nå, med tanke på at mange har kritisert PS5/Xbox Series-generasjonen for ikke å ha et like stort teknisk og grafisk sprang som PS4/Xbox One-generasjonen hadde sammenlignet med sin forgjenger, men jeg forventer at i stedet for å bedømme spill ut fra hvordan de ser ut i nær fremtid, vil vi i stedet nesten utelukkende fokusere på ytelsen. Dette skjer allerede, men for å selge en konsoll til 1000 dollar må Sony og Microsoft satse enda hardere på at disse neste generasjons maskinene skal kunne levere spill med høyere bildefrekvens og bedre gjengivelse. De ser kanskje ikke bedre ut fra et grafisk synspunkt, men som Nintendo Switch 2 beviste, vil mange strømme til en ny konsoll så snart de hører at den vil gi dem det samme, men bedre. Et spill som ser likt ut, men med økt ytelse. Selvfølgelig selger ikke det en konsoll til noen som ikke bryr seg om den slags ting, men til 1000 dollar bør de store aktørene ikke forvente at en bestemor skal gå inn i sin lokale spillbutikk for å finne en konsoll som bursdagsgave. Dette er investeringer nå, for folk som må være oppdatert på hobbyområdet de holder på med.

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For de som ser sammenligningsvideoer av bildefrekvens og ikke bryr seg det spor, vil det viktigste fortsatt være spillene. Vi kommer til dem om et øyeblikk, men foreløpig vil jeg legge til at jeg ikke tror PS6 og Project Helix vil få et vilt grafisk sprang, hovedsakelig fordi jeg tror komponentkostnadene ikke vil tillate det, og at vi kommer til å trenge spill på den gamle generasjonen så lenge at det ikke er mye vits i å lage noe som er eksklusivt for PS6 eller Helix, i hvert fall de første årene. Tenk for eksempel på hvor lenge PS4 varte. Vi fikk «God of War: Ragnarök» til å kjøre på en maskin som på det tidspunktet var nesten et tiår gammel. Med millioner og millioner av konsolleiere som fremdeles føler at denne generasjonen ikke helt har levert når det gjelder spill, vil det bli vanskelig å overbevise dem om å punge ut 1000 dollar for en ny generasjon. Derfor forventer jeg at PS5 og Xbox Series X/S vil holde seg på markedet til minst 2030, kanskje lenger. Series S kan være det eneste forbeholdet her, for hvis den blir værende, kommer vi virkelig ikke til å se enormt teknisk avanserte prosjekter, ettersom Series S’ begrensede ytelse betyr at det å lage spill som fortsatt må kjøre på den, kan holde utviklerne tilbake.

Realistisk sett tror jeg vi har nådd den øvre grensen for hva grafikken kan tilby oss, samtidig som det gis nok rom for interaktiv og underholdende spillopplevelse. Hvis du vil ha enda mer realisme, kan du alltid gå over til en FMV, men populariteten til den sjangeren burde vise at folk vil ha flere spill enn filmer. Som det alltid har vært, vil det være spillene, ikke konsollens potensial i seg selv, som selger maskinvaren. Når vi beveger oss mot fremtiden, ser det ut til at AAA-spillene nærmer seg en standardpris på 80 dollar. Men bare fordi Grand Theft Auto VI kan få god avkastning for å sette en så høy pris, betyr ikke det at alle spill vil slippe unna med en så heftig prislapp. Tenk over det: Hvis du bruker 1000 dollar på én konsoll og en kontroller, vil du da virkelig være fornøyd med å måtte bruke over 200 dollar ekstra på tre spill, om ikke mye mer? Spillene som kan ta 80 dollar, er Nintendo-eksklusive, fordi deres fanbase er annerledes, og så er det Grand Theft Auto VI. Alle andre titler tar en risiko med den prislappen, ettersom folk blir stadig mer uinteresserte i de lange ventetidene mellom store AAA-suksesser, til det punktet at de finner billigere titler som er like imponerende, som for eksempel Clair Obscur: Expedition 33, Baldur's Gate III og Kingdom Come: Deliverance II. Bransjen forteller spillerne at prisen må opp, men ikke alle er på samme bølgelengde.

De som vil bruke penger, er de ekstremt lidenskapelige fansene. UPF-ene, som Mark Hamill kaller dem. De som går langt utover det vanlige, ikke nødvendigvis av ekte kjærlighet til et produkt, men på grunn av den merkevarelojaliteten de føler. Når Xbox igjen retter fokuset mot eksklusivitet, ser det ut til at frontlinjene kan trekkes opp igjen for en ny konsollkrig i neste generasjon. Den vil utkjempes på ulike fronter, men fokusere på de samme målene. Å skape lojalitet til en franchise, en karakter, ja til og med en utvikler – i en slik grad at man kan fortelle noen at de må betale inngangsavgiften på 80 dollar for det neste Horizon-spillet, og de aksepterer kostnaden med glede. Det vil være vanskelig å oppnå, men det vil bli stadig viktigere å gjøre brukerne til lojale tilhengere etter hvert som det blir dyrere å utvikle spill. Dessuten kan man da få dem til å akseptere at de bare betaler for en lisens til spillene, i stedet for å eie en fysisk kopi. Å miste plater er synd, men PC-spillere har vist at det ikke er nok til å hindre dem i å kjøpe spill. Når Grand Theft Auto VI selger rekordmange digitale koder, og Sony allerede har lovet å legge platene bak seg, ser det ut til at en digital fremtid er det eneste som er i sikte.

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Hva tror du vil endre seg når neste generasjon konsoller kommer? Er du enig i våre spådommer? Fortell oss om du ville kjøpt en konsoll til 1000 dollar.