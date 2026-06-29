Skaper Rockstar en farlig presedens med GTA 6 sine forhåndsbestillinger?

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Med mindre det skjer en eller annen katastrofe, ser det ut til at vi er på god vei til å få Grand Theft Auto VI i hendene i november. Selv uten å ha sett ordentlig spillbarhet ennå, har folk allerede fått muligheten til å forhåndsbestille Grand Theft Auto VI, enten gjennom den dyrere «Ultimate Edition» eller den innholdsfattige «Standard Edition». Som forventet blir dette spillet dyrt. 80 dollar er det laveste beløpet et eksemplar av Grand Theft Auto VI vil koste ved lanseringen. I tillegg, uansett hvilken versjon av spillet du kjøper, kommer alt - og vi mener alt - til deg digitalt.

På den ene siden er det ikke egentlig overraskende i dagens marked å se at Rockstar fullstendig dropper ideen om fysiske samleobjekter i en større, dyrere utgave av sitt nyeste GTA-spill. Collector's Edition av Grand Theft Auto V ble lansert med et kart, en cap, en veske, en steelbook og et utvalg av andre godbiter, men det er nå nesten halvannet tiår siden. Spekulanter var ikke på langt nær et så stort problem som de er i dag, og hvis Grand Theft Auto VI for eksempel hadde gitt ut en statue av Lucia og Jason i en samlerutgave til 300 dollar, kan du være sikker på at folk definitivt ville ha klaget over prisen, og den ville ha blitt utsolgt i løpet av få minutter etter at forhåndsbestillingene ble åpnet, for så å dukke opp på eBay kort tid etter til dobbel pris.

Det er tvilsomt om Rockstar har lagt alt som følger med i Ultimate Edition, samt forhåndsbestillingsbonusen, inn i de digitale utgavene av Grand Theft Auto VI for å unngå en svartbørskatastrofe. Det gir selvfølgelig dårlig omtale, men utvikleren har havnet i trøbbel på grunn av mangelen på fysiske utgaver, og at enkeltspillerinnhold er låst avhengig av hvilken utgave du kjøper. Det siste er ikke noe nytt for Rockstar. Red Dead Redemption 2 hadde et helt ran-segment låst bak en betalingsmur, men det er åtte år siden det spillet ble lansert. Folk har glemt det, og dermed blusser kontroversen opp på nytt.

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Det vil si at jeg ikke er overbevist om at noen kritikk av prisen på 80 dollar, innholdet bak betalingsmuren eller mangelen på en disk i lanseringsboksene vil bremse Rockstars fremgang. « Grand Theft Auto VI » vil nesten uten tvil slå rekorder når det slippes. Så lenge det klarer å leve opp til forventningene, vil det sannsynligvis også bli kåret til Årets spill av mange medier og prisutdelinger. Grand Theft Auto VI sin enorme suksess er så godt som garantert, men selv om det ikke ser ut til at mye kan ødelegge dette bransjeavgjørende øyeblikket i seg selv, kan det som kommer etterpå bli en helt annen historie.

Innholdet bak betalingsmuren er ekkel. Mangelen på en fysisk plate er mistenkelig, selv om en skikkelig fysisk utgave kan lanseres før året er omme. Prislappen på 80 dollar er ikke akkurat noe nytt, men det er noe vi fremdeles motvillig må venne oss til. Hvis 2025 beviste at årets beste spill ikke nødvendigvis måtte være de dyreste titlene, verken fra forbrukerens eller utviklerens perspektiv, har 2026 potensial til å tråkke på det, ettersom utgivere sikkert vil se på suksessen til Grand Theft Auto VI og tro at de kan følge de samme trendene. Som alle som kjenner bransjen godt vil fortelle deg, er Rockstar imidlertid et helt unikt fenomen. Ingen andre gjør det de gjør. Ingen andre nyter den samme tilliten som folk har til dem når det gjelder å levere « Grand Theft Auto VI », og selv Rockstar vil ikke oppleve et øyeblikk som dette igjen. Som jeg har sagt mange ganger før i podcasten, får vi bare én av disse.

Lytter spillbransjen ofte til denne typen logikk? Nei, egentlig ikke. Det er grunnen til at vi år etter år har hatt flopper innen live-service-spill, hvorfor «Soulslikes» har preget tredjepersons fantasy-RPG-er i det meste av et tiår, og hvorfor vi er sikre på at noen utgivere vil tro at deres spill kan gjenta suksessen til « Grand Theft Auto VI ». Problemet er at GTA vil bevise at man kan slippe unna med en minimumspris på 80 dollar og en anbefalt pris på 100 dollar. Det vil vise at folk ikke bryr seg om å eie platen i esken, for hvis hypen er sterk nok, vil de kaste mange kjøpsprinsipper over bord for endelig å få slutt på en utrolig lang ventetid. Dette er en potensielt farlig presedens å skape, fordi det betyr at selv etter et år der et spill til 50 pund utviklet av 33 personer imponerte bransjen, kan vi gå rett tilbake til å bli fortalt at 80 dollar er den nye normen, og at vi realistisk sett må bruke mye mer penger på et spill for å få tilgang til alt innholdet. Vi vil sannsynligvis også se at fysiske utgaver i stadig større grad blir forbigått, noe som på sikt bare vil føre til at titler blir tatt av markedet, og minne oss på at vårt kjøp ikke gir oss eierskap, men en lisens til å spille i en periode som kan være så begrenset eller ubegrenset som en utgiver eller plattformseier måtte ønske.

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Disse katastrofale scenariene er, for å være ærlig, ikke så vanlige, og selv i store fiaskoer som i tilfellet med «Concord», så vi at folk fikk refusjon fra Sony for kjøpet av det live-service-spillet som ble lagt ned raskest noensinne. Det er også verdt å nevne at dette ikke er Rockstars feil, og ikke engang Take-Twos. « Grand Theft Auto VI » kommer til å bli et enormt, monumentalt spill (forutsatt at ingen katastrofer inntreffer), og mer enn nok folk har sagt at de gjerne vil betale ekstra for det, vel vitende om hva slags opplevelse de vil få. Verdien er åpenbar, selv om det ikke er hyggelig å måtte punge ut med 90 pund for et spill, uansett utgave. Det jeg imidlertid er bekymret for, er at vi snart vil få en ny trend å hoppe på. En ny trend å følge, ettersom selv store aktører prøver å kopiere Rockstars mønster for forhåndsbestilling og lansering, uten å innse at verdien de tilbyr sammenlignet med Grand Theft Auto VI ikke er i nærheten av det samme.

Jeg er bekymret for dette fordi det er nettopp det som fører til at spill flopper. Og når det skjer, følger nedbemanningene. Jeg vet at det skjer nedbemanninger selv når et spill lykkes, men selskaper som prøver å kopiere Rockstars mønster uten å lage spill som er like gode som Rockstars katalog, kommer ikke til å bidra med noen stabilitet til den ustabile bransjen vi ser på. Da jeg først hørte om folk som hevdet at suksessen til Grand Theft Auto VI ville være dårlig for bransjen, lurte jeg på hva de kunne mene. Nå ser jeg at selv om selve spillet sannsynligvis vil bli fenomenalt, kan praksisene i forhåndsbestillingsprosessen skape en farlig presedens for fremtiden til AAA-utgivelser. Hvis « Grand Theft Auto VI » hadde kommet ut fem eller til og med åtte år etter lanseringen av forgjengeren, ville vi sannsynligvis ikke lagt så stor vekt på dette antallet forhåndsbestillinger. Dette vil imidlertid trolig bli den største spillanseringen vi har sett. Vi får bare én slik sjanse, og derfor er det viktigere enn noensinne at bransjen ser på dette som en unntakssituasjon, snarere enn en unnskyldning for å øke prisene, budsjettene og låse mer enkeltspillerinnhold bak en betalingsmur.